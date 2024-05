TEATRO

Sobre sí mismo

Su nombre se fue esparciendo como un secreto a voces en el mundo de las artes del movimiento, sobre todo desde que se confirmó la noticia: la artista visual y escénica de asombrosa versatilidad –que lleva sus proyectos multidisciplinares del CC Conti a un festival auspiciado por una marca de champagne importado, y en ambos lugares fascina al público– mostrará uno de sus más recientes proyectos en la Bienal de Danza en Venecia. Antes de embarcarse en esa aventura, Melisa Zulberti, la primera argentina seleccionada para el encuentro en la ciudad de las góndolas, presenta Sobre sí mismo en el Borges, donde juega con el lenguaje audiovisual y la investigación kinética. La obra se compone por tres placas giratorias que responden al movimiento que ejercen las bailarinas sobre ellas. Con Lucía Bargados, Maria Kuhmichel y Fernanda Brewer. Las entradas se retiran una hora antes de la función, en Informes (primer piso). Hasta el 31 de mayo.

Viernes y sábado a las 19, en Espacio Infinito, Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Los secretos

Cuarta temporada de una obra que reúne a dos actores que siempre se quiere volver a ver: Paula Fernández Mbarak (Gaviota, Mi hijo camina sólo un poco más lento) e Iván Moschner. Una profesora de literatura y un guardia de seguridad se conectan a través de un dispositivo remoto. A través de esta red virtual revelan sus deseos más ocultos. Los días que pasan hasta que se encuentran ponen en evidencia lo que están dispuestos a entregar con tal de amar. Se trata de una pieza con dramaturgia y dirección de Juan Andrés Romanazzi, que viaja por las problemáticas del amor, de las relaciones virtuales, del terror a la soledad.

Martes a las 21, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $8000.

MÚSICA

Atavista

Childish Gambino finalmente está de regreso, y con ganas de revancha. Gambino es el sobrenombre musical de Donald Glover, que siempre tuvo una exitosa carrera paralela como actor y, especialmente en el último tiempo, creador detrás de series como Atlanta y Sr y Sra Smith. Si bien se hizo mundialmente conocido cuando se hizo viral el video de su tema “This is América” en 2018, el sobrenombre había quedado a un lado tras la edición de 3.15.20, un disco que subió online durante la pandemia, y que anunció que había quedado sin terminar. El flamante Atavista es, justamente, la versión terminada de aquel álbum: once temas que incluyen invitados de lujo como 21 Savage y Ariana Grande, entre otros. La edición del disco ha sido acompañada por un video del pegadizo “Little Foot Big Foot”, donde canta con Young Nudy, y que fue dirigido por Hiro Murai, su habitual colaborador en Atlanta y demás proyectos. La noticia se completa con el anuncio de una gira mundial detrás de la aparición de Atavista, que arranca en los Estados Unidos durante el mes de agosto y se extenderá hasta febrero del año próximo.

El duelo

Así se llama el tercer adelanto de lo que sera el quinto disco de Poseidótica, cuya salida acaba de anunciarse para el mes de junio. Las palabras y la realidad, tal el nombre del álbum, ya tiene fecha y lugar de presentación. Será el 10 de agosto en el teatro Flores (Av. Rivadavia 7806). Cuarteto de rock instrumental expansivo formado en la ciudad de Buenos Aires a finales del 2000, durante su casi cuarto de siglo de carrera llevan editados cuatro discos de estudio –Intramundo (2005), La distancia (2008), Crónicas del futuro (2011) y El dilema del origen (2015)– y un disco en vivo, Pascuas profanas (2018).

ONLINE

Ellos

La segunda temporada de la serie de relatos unitarios terroríficos vuelve recargada. Bajo el título El susto los nuevos episodios disponibles en Prime Video siguen los pasos de una agente de la policía, Dawn Reed (Deborah Ayorinde), quien anda tras la identidad de un asesino serial en la ciudad de Los Ángeles. El año es 1991 y la comunidad afroamericana se enfrenta a un nuevo caso de brutalidad policial (las imágenes de Rodney King apaleado en el piso tienen un rol importante), por lo que la tarea de la detective Reed, como mujer negra, no resulta nada sencilla. En paralelo, un hombre que entretiene a niños en el local de juegos de un shopping comienza a mostrar actitudes fuera de lo común y perturbadoras. En la línea de relatos de horror con fuertes elementos de crítica social iniciada por Jordan Peele con ¡Huye!, aquí el racismo y la influencia cultural del slasher toman por asalto el pavor psicológico. La eterna Pam Grier y el gran Wayne Knight (¡Newman!) interpretan roles secundarios.

Hacks

Deborah Vance y Ava Daniels están de regreso. Los personajes encarnados por Jean Smart y Hannah Eibinder, la veterana comediante y su asistente, vuelven en la tercera temporada de la exitosa serie que puede verse en Max. En este tercer tramo, luego de un tour por ciudades estadounidenses y el explosivo stand up de Deborah, la particular dupla tiene una misión específica: conseguir que la estrella de la comedia se haga cargo de la conducción de un importante talk show. Nada fácil para una mujer de casi setenta años. Desde luego, los inevitables roces entre las dos protagonistas no tardan en aflorar, aunque, como suele decirse, las que se pelean... Atención a los cameos y apariciones especiales.

CINE

La mujer hormiga

Basada en una idea original del realizador Iván Fund, la ópera prima de Betania Cappato y Adrián Suárez sigue las vidas en el presente de dos hermanas, marcadas en la infancia por una tragedia familiar y distanciadas desde hace bastante tiempo. Las cosas de la vida hacen que deban compartir un mismo techo, punto de partida de conflictos diversos que parecen sublimarse en una imparable invasión de hormigas. Con interpretaciones fuertes pero sutiles de Eugenia Alonso y Julieta Vallina –en su última actuación antes de una muerte demasiado temprana–, el film está motivado por “tratar de encontrar esa imagen, esa forma, esa emoción en común, que pueda habilitar un lugar de alivio para los personajes donde pudieran permitirse alguna verdad. Una imagen que las acerque y nos acerque a través de esa enorme puerta que se abre cuando entramos a la vida a través de la pantalla de cine”, según describe Cappato en las notas de intenciones. Puede verse hoy a las 21, en la Sala Leopoldo Lugones.

Monkey Man

Para muchos espectadores, el rostro de Dev Patel es inseparable del de Older Jamal, el protagonista de ¿Quién quiere ser millonario? (2008), la película de Danny Boyle que arrasó con los Oscar y lo transformó en una estrella. Su debut como director, que además lo tiene como principal figura delante de las cámaras, no deja de ser una sorpresa: lejos del drama étnico, se trata de una película de superacción basada en el modelo del cine de artes marciales, con varias pizcas de otro de sus derivados, la saga John Wick. Su “hombre mono” es un luchador de catch con una misión secreta: vengar hechos traumáticos del pasado, aunque tenga que cargarse a piñas y patadas a políticos y empresarios de enorme poder.

TV

Dr. Death

Lo que parecía una miniserie con inicio y final se ha transformado en el comienzo de una saga de relatos centrados en practicantes de la medicina muy poco fiables. El hecho de estar basados en personas y sucesos reales aporta una densa capa de horror alejado de la fantasía. La primera temporada recreaba la historia de Christopher Duntsch, un cirujano de Texas condenado a cadena perpetua después de mutilar y asesinar a unos cuarenta pacientes. La segunda y reluciente entrega, que comienza a desplegarse en Universal+, reconstruye la vida y obra del médico italiano Paolo Macchiarini, alguna vez llamado “El hombre milagro” por sus avances en el área de los trasplantes de tráquea. Claro que detrás de esos aparentes triunfos se escondían varios secretos y una buena cantidad de fraudes médicos. El encargado de darle vida a este auténtico carnicero es el venezolano Edgar Ramírez, recordado por su estupenda actuación en la miniserie Carlos, de Olivier Assayas.

Miércoles a las 22, por Universal+.

Umberto Eco, una biblioteca del mundo

En este documental filmado luego de la muerte del autor de El nombre de la rosa, el eje de atención no pasa por su obra sino por su ingente colección de libros. La biblioteca privada de Eco, conformada por 30.000 libros contemporáneos y más de un millar de ejemplares antiguos, esos por los que un anticuario pagaría una fortuna, es recorrida y descripta en detalle, un homenaje al placer de la lectura y el conocimiento. El realizador y excolaborador del escritor, Davide Ferrario, tuvo acceso al enorme acerbo literario antes de ser cedido al estado italiano, honrando la idea de Eco de las bibliotecas como los lugares donde se conserva la memoria del mundo.

Hoy a las 11 y repeticiones, por Film & Arts.