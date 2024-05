El presidente Javier Milei llegó a la tapa de la revista estadounidense Time, que lo presentó bajo el título “El radical: cómo Javier Milei está sacudiendo al mundo”. El mandatario rápidamente celebró ese hito y compartió la imagen de la portada en sus redes sociales con el texto "Fenómeno barrial", pero la nota escrita por la corresponsal de TIME Vera Bergengruen está lejos de ser elogiosa para el libertario. "Es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone", plantea.

"Desde su asunción, Milei (...) ha congelado los proyectos de obras públicas, devaluó el peso más de un 50% y anunció planes para despedir a más de 70 mil empleados públicos", resume la periodista los primeros meses de gestión libertaria. A Milei lo define como un "anarcocapitalista" parte de un movimiento de derecha populista global en el que suma a dirigentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Agrega que "si bien Milei prometió que la 'casta política' sería la más afectada, sus medidas de austeridad han golpeado a los argentinos comunes y corrientes. La tasa de inflación anual sigue siendo cercana al 300%, una de las más altas del mundo".



Bergengruen también dedica unas líneas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "En el día de nuestra entrevista, Karina Milei, luciendo ojotas plateads con lentejuelas, resguardaba la puerta de la oficina del Presidente", relató. A la hermana del mandatario la retrató como a una "ex tarotista que hasta hace pocos años vendía tortas en Instagram".

"Los medios están entre los objetivos favoritos de Milei. Cerró la agencia de noticias estatal Télam, el único servicio que cubre y alcanza todas las provincias del país (...). Su abierta hostilidad a los periodistas críticos, a quienes en esta entrevista los califica como 'extorisionadores' y 'mentirosos', es amplificada por una agresiva red de militantes digitales", destaca la entrevistadora para ilustrar el panorama de la prensa en la Argentina desde el 10 de diciembre.

La entrevista de Time a Milei

Entrevistado por Time, Milei repitió sus slogans de que desea "volver a las raíces liberales de Argentina" y a un supuesto momento en el que el país era la primera potencia mundial.

"Nosotros hicimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad, porque parado en el primer trimestre de los 15 puntos, ajustamos 13. No hay registro histórico de algo así. No solo en la historia Argentina, sino la historia mundial, el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce, aparte hacerlo en tres meses", dijo el mandatario.

Agregó que "cuando se estaba dando lo peor, la gente estaba de vacaciones. Cuando llegó en marzo, encontró el shock" y volvió a prometer una recuperación en forma de "V". "Lo que vos empezás a ver es que la economía está rebotando fuertemente. Es decir, la economía se está preparando para un fuerte rebote (...). Estamos atravesando la punta de la V corta", auguró.

La dolarización

"¿Sigue con la idea de dolarizar la economía?", le preguntó la periodista de Time al retomar uno de los emblemas de la campaña de La Libertad Avanza. Milei respondió con evasivas: "Es distinta la discusión, dolarización es el título que le pusieron. Nosotros siempre hemos hablado de competencia de monedas", dijo.

Con el tono agresivo que suele utilizar, especialmente cuando es entrevistado por periodistas mujeres, planteó: "El elemento central nuestro es una discusión sobre la naturaleza del Banco Central. La pregunta central es, ¿vos estás a favor del robo?".

Milei y su “batalla cultural” contra el socialismo

"Nuestro gobierno viaja por tres líneas. Hay una, si vos querés, una batalla económica, hay una batalla política y hay una batalla cultural. Nosotros creemos que el posmarxismo es lo que está poniendo en jaque los valores de occidente y que puede llevar al mundo a las ruinas", lanzó Milei.

En esa línea, defendió la eliminación de optar por el lenguaje inclusivo en el ámbito del Estado y dijo que esa es una forma de dar libertad. "Justamente, yo lo que digo es que no venga un burócrata a exigirte que hables de una determinada manera. Es decir, en realidad el que te está dando libertad soy yo. El que te está exigiendo por la fuerza hacerlo, ese es el que te quita la libertad. Ese es el socialista", sostuvo.

El uso de Twitter

"La forma en que yo use mis redes sociales es un problema personal mío", disparó al ser consultado sobre su agresividad en la red X. "Si quieren las versiones oficiales, que lean las versiones oficiales, mi cuenta X la manejo como todo ciudadano, ¿o acaso por ser presidente tengo menos libertades que el resto de los argentinos?, insistió.

Agregó que busca conectarse "de manera directa con la gente" y volvió a apuntar contra el periodismo. "Vos te das cuenta que la gran mayoría del periodismo argentino son unos mentirosos, es una cloaca", le dijo a su entrevistadora.

Biden, Trump y la relación con Estados Unidos

Interrogado sobre su cercana relación con Donald Trump, Milei eligió mostrarse diplomático y remarcó que "Estados Unidos es un aliado estratégico". "Eso es independientemente que ganen los demócratas, o que ganen los republicanos. Yo tengo una excelente relación con el gobierno de Biden. Tengo excelente relación con muchísimos funcionarios del gobierno de Biden", esgrimió.

"Pero eso es independientemente de mis preferencias, mis preferencias son una cuestión, en esto, del vigesimoquinto orden. ¿Por qué? Porque yo trabajo de presidente de Argentina, mi vínculo es con Estados Unidos, es independiente de cuáles sean mis preferencias", insistió.

De hecho, en el perfil de Milei que acompaña a la entrevista, Bergengruen cuenta que "los funcionarios estadounidenses dicen que es sorprendentemente fácil trabajar con Milei. Se le puede contactar directamente en WhatsApp, donde intercambia mensajes y emojis de leones con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley".

"Las cosas que hace Israel están en línea a las reglas internacionales"

El Presidente también refrendó su defensa irrestricta del Estado de Israel y su ataque a la Franja de Gaza después de los atentados del 7 de octubre. "Yo siempre he defendido el derecho de Israel a la legítima defensa. Israel, las cosas que hace están en línea a las reglas internacionales. Eso a mí me consta que Israel no se mueve un ápice de eso", dijo pese a las resoluciones de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional contra el accionar israelí en su ofensiva contra Hamas.

"Si Israel se moviera un ápice de eso, la contraofensiva sería muy difícil de llevarla. En eso, a mí me consta de la prolijidad que tiene Israel. Lo que pasa es que de vuelta, si vos hubieras ido a preguntar en la marcha el otro día que están llevando bandera de Palestina, obviamente te van a decir cualquier cosa", dijo Milei.

La relación con China

Durante la entrevista la periodista le recordó a Milei cuando en campaña decía que que tratar con China era como "comerciar con asesinos". "Dije que no hablo con comunistas", respondió el mandatario y planteó que ."el comercio es una cuestión vinculada al sector privado, (...) yo lo que no hago son estrategias políticas de alineamiento con comunistas".