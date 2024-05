TEATRO

Ana María Juan Manuel Ana María

Inspirados en el universo de las películas de Martín Rejtman, los integrantes del grupo Tierno Suave Dark (Danae Cisneros, Francesca Giordano y Cristián Jensen) crearon una obra delirante que en cada función es acompañada en vivo por distintos músicos. Ana María y Juan Manuel son ex-cuñados y juntos tienen un plan: ir a la costa para hacer un negocio. Tras quedar varados en la ruta, se encuentran con Ana María (II), la vecina de Ana María. Ella decide abandonar a su marido y seguir viaje con Ana María y Juan Manuel para ser parte de su negocio y convertirse en la cara de la marca. Ana María, Juan Manuel y Ana María emprenden una aventura inesperada en la costa atlántica. Actúan Danae, Francesa y Cristián, y este jueves acompaña con sus sonidos Nina Suárez.

Jueves 30, a las 21, en el Centro Cultural Thames, Thames 1426. Entrada: $5000.

Lorena

Todavía en shock, Lorena llega a su cuarto de hotel después de haber vivido una situación extrema. Huir parece ser su única salida. Mientras trama su escape, la obra se adentra en su mundo, sus relaciones, sus promesas de amor y su forma de sobrevivir en una sociedad de la cual sólo recibe rechazo y expulsión por el simple hecho de ser quien es. Dirigida por Felicitas Kamien, con dramaturgia propia junto a Federico Liss, y producida por el TNC para el ciclo El Hotel es un Cuerpo, este unipersonal de ficción narra en primera persona, con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado, el paso por el hotel Gondolín, lugar de abrazo y refugio para muchas personas travestis/ trans. El vestuario es de Paola Andrea Delgado, la escenografía de Rodrigo González Garillo y la iluminación de Gonzalo Córdova. Con Payuca.

Viernes a las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $12000.

MÚSICA

La bas(e)

El miércoles pasado los cuatro integrantes del grupo Café Tacvba anunciaron con una sorpresiva conferencia de prensa en la ciudad de México la aparición su primer tema nuevo en siete años. Sucesor solitario de Jei Beibi, su último disco de estudio, editado en 2017, se trata de un simple pensado como un regalo para todos los migrantes que escuchan su musica, una idea que se les ocurrió durante su última gira por los Estados Unidos. “A mí me dan ganas de felicitarlos porque han tenido mucho coraje para viajar muchos kilómetros, enfrentar situaciones diversas y florecer en donde están”, declaró Rubén Albarrán, el cantante del grupo, en la conferencia. “Les admiramos porque llevan sus sueños, sus aspiraciones, su cultura”. Producido como siempre por el argentino Gustavo Santaolalla, en los créditos del tema figura también la participación de Yantra Albarrán, el joven hijo del cantante, en programaciones.

Where is your pride?

Single anticipo del próximo disco de Moby, nada menos que su número 22, un álbum lleno de invitados, como José James, Lady Blackbird y Akemi Fox, entre otros. La salida de Always centered at night está anunciada para el 14 de junio, pero esta presentación va de la mano de Benjamin Zephaniah, que falleció el pasado diciembre, con apenas 65 años. Victima de un tumor cerebral, el escritor, poeta dub y rasta británico –que más de una vez estuvo de visita en Argentina, invitado por el British Council– se hizo conocido mundialmente por su participación en la serie Peaky Blinders. “Where is your pride?” es básicamente un recitado con ritmo de fondo, digna despedida para Zephaniah, que viene acompañado de un video, que ha sido aprobado por su familia, y es una celebración de su vida y su obra.

ONLINE

The Big Cigar

Había una vez un productor de Hollywood llamado Bert Schneider que, junto a un grupo de socios, fundó la compañía BBS y llevó a la pantalla largometrajes como Busco mi destino, La última película y el debut cinematográfico de The Monkeys. El relato detrás de la serie de Apple TV+ es absolutamente real, aunque algunos detalles forman parte de la imaginación de los guionistas. En 1974, Schneider tuvo la peculiar idea de crear un film que contara la historia del fundador del partido radicalizado Panteras negras, protagonizado por el mismísimo Huey P. Newton. Para ello, lo ayudó a escapar de las garras del FBI trasladándolo ilegalmente a Cuba. La historia del escape del activista y el productor, interpretados en la ficción por André Holland y Alessandro Nivola, es el centro de atracción de los seis episodios de la serie, producida por Joshuah Bearman, el guionista de Argo, película con la cual tiene algunos puntos de contacto. Los dos primeros capítulos fueron dirigidos por el actor Don Cheadle.

Caballero en Moscú

Con la Historia con mayúscula como telón de fondo, y con bigote a tono, Ewan McGregor interpreta a Aleksander Ilich Rostov, un conde condenado a muerte por los bolcheviques luego de la Revolución de Octubre. Eludiendo el fatal destino gracias a un poema escrito muchos años antes, el aristócrata debe sufrir un arresto domiciliario en el Hotel Metropol, lujosa gloria del pasado que el gobierno soviético se propone derribar definitivamente como uno de sus máximos símbolos de ostentación. Basados en la novela del estadounidense Amor Towles los ocho capítulos, que pueden verse en Paramount+, acompañan a ese hombre caído en desgracia mientras el viejo régimen zarista comienza a ser cosa del pasado.

CINE

Furiosa

Con 79 años, el australiano George Miller continúa ahondando en el universo creado hace nueve lustros en su ópera prima: Mad Max. Luego de su presentación en el Festival de Cannes, llega a las salas de cine la quinta entrega de la saga distópica y desértica, en este caso una precuela de la anterior Furia en la carretera(2015). En Furiosa, el papel interpretado allí por Charlize Theron llega de la mano de dos actrices: la niña Alyla Browne y, ya en su juventud y a punto de rebautizarse como Imperator Furiosa, Anya Taylor-Joy. Dividido en cinco capítulos, el film de Miller le dedica bastante tiempo al desarrollo de los personajes y sus circunstancias, aunque cuando llega el momento de pisar el acelerador vuelve a demostrar su maestría para las escenas de acción en las rutas más salvajes. A lo largo de dos horas y media de duración hay incluso una proto historia de amor junto al personaje interpretado por Tom Burke, al tiempo que Chris Hemsworth se calza los ropajes del oscuro Dr. Dementus.

75 años de Cinemateca

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) está festejando el 75° aniversario de la Fundación Cinemateca Argentina con la primera parte de un ciclo integrado por... 75 películas, que se desarrollará a lo largo del año. Este domingo la programación incluye dos proyecciones (a las 15 y 20.30) del clásico de Bernardo Bertolucci El conformista (1970), uno de los films más celebrados del cineasta italiano. A las 18 se exhibirá en copia 35mm uno de los grandes musicales por fuera de Hollywood, Los paraguas de Cherburgo(1964), la triste historia de amor y desamor dirigida por Jacques Demy y protagonizada por Catherine Deneuve. Programación completa del ciclo en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Familias narco

La nueva señal de noticias de DirecTV viene ofreciendo una serie de reportes documentales que describen el funcionamiento de las organizaciones criminales más importantes y peligrosas de Latinoamérica. En esta ocasión, la “homenajeada” será el Cartel de Sinaloa, el grupo de narcotráfico más poderoso de esta parte del mundo. Según la sinopsis oficial, la banda “se expandió a lo largo de América Latina bajo el liderazgo de El Chapo Guzmán, creando una empresa del crimen transnacional que diversifica sus negocios y trabaja en alianza con grupos criminales locales para transportar droga a lo largo de todo el mundo. Hoy tiene presencia en más de cuarenta países, entre los que se encuentran Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Chile”. El nuevo capítulo de esta serie recorre su creación, historia y expansión a lo largo de la región y el resto del mundo, con material de archivo inédito y la participación de investigadores y “arrepentidos”.

Lunes a las 22, por DNEWS, canales 700 y 1700 de DirecTV.

Premios Gardel

La transmisión en vivo, desde el Movistar Arena, de los premios Gardel edición 2024 tendrá lugar el próximo martes 28 y podrá verse desde la señal de cable Star Channel y la plataforma de streaming Star+. Como siempre, los galardones son otorgados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, que agrupa a los sellos discográficos nacionales, y este año la conducción del evento estará a cargo de Iván de Pineda. Entre los nominados (y posibles participantes de algún número en vivo) se encuentran Nicki Nicole, Luck Ra, Miranda!, Milo J., Los Nocheros, Emanero, Ráfaga, Roze, MyA, Salastkbron, El Negro Tecla, Fer Vazquez y L-Gante.

Martes 28 a las 20, por Star Channel y Star+.