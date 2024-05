Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), brindó una entrevista al diario español "El País" en la que criticó al presidente, contó detalles de su relación con Axel Kicillof y habló por primera vez de la enfermedad de su hermana. Además, reveló que extraña de su padre, y por qué (aún hoy) "castigan" a la exvicepresidenta.

En sus declaraciones al medio español, Kirchner subrayó que las políticas de Milei no representan una innovación, sino un regreso a prácticas tradicionales. "Milei es un conservador. Ajuste, privatizaciones, entrega de recursos y tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental. No es necesario volvernos colonia para salir adelante", afirmó.



En la misma línea, Kirchner vinculó la llegada de Milei a la presidencia con el acuerdo que Argentina formalizó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2022: "El acuerdo con el FMI fue un error estratégico que nos costó caro", destacó Kirchner.

Y añadió:"Entre 2003-2015 hubo un desendeudamiento, Macri toma 44.500 millones y el nuevo acuerdo era malo para el país y nos aleja de lo que habíamos prometido en la campaña de 2019 y aparecemos como aceptando los hechos. Yo por eso renuncio a la presidencia del Bloque de Diputados del Gobierno. Los medios y la fuerza propia nos acusaron de estudiantina, de izquierdista. Hoy en Europa se quejan de Milei. Hubieran ayudado un poco más con el FMI".

Las (constantes) diferencias diplomáticas



En cuanto a las tensiones diplomáticas bajo el gobierno de Milei, Kirchner mencionó los frecuentes roces con líderes internacionales como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesar de sus críticas, reconoció que Milei es el presidente y sostuvo: "Que el ministro de Transporte de España diga que (Milei) consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones".

De igual forma señaló que entendía el enojo de Pedro Sánchez: "Entiendo que esté molesto el presidente (de España). Quizá si su postura durante el debate del acuerdo con el FMI hubiera sido más proactiva en entender la posición argentina, Milei no hubiese llegado a la presidencia", planteó Kirchner.



La relación con su padre y la enfermedad de su hermana

Durante la entrevista, el diputado también habló sobre su padre y descartó el peso de reproches pasados. "Extraño lo bueno. No extraño lo malo. Listo, caso cerrado. Las vacaciones, Racing, su equipo de fútbol. Fui muy feliz", consideró. "Nunca me faltó nada de chico. Cuando Néstor asumió como intendente tenía propiedades en alquiler. No somos personas de una vida ostentosa. En mi caso, vivo muy simple", añadió.

El legislador fue consultado por la enfermedad de su hermana, quien estuvo durante más de un año en Cuba para someterse a un tratamiento médico: "A mí me costó mucho entender la enfermedad, tal vez por mi exceso de racionalidad", indicó. Y sumó: "Aún hoy hago un esfuerzo por comprenderla. La presión y odio que descargaron sobre ella fue un elemento de extorsión. Eso no se hace, no se le hace a nadie. Me hubiese gustado ayudarla más. La muerte de mi viejo la rompe".



"Cristina" y el atentado

En otro tramo de la nota, el fundador de La Cámpora elogió a su madre, a quien definió como la “única y principal conductora del peronismo”, y se refirió a las causas judiciales que tiene en su contra. "El problema que tiene Cristina es que es mina, es mujer. Se las cobraron todas. En cinco años la condenaron. Macri hace 20 años que tiene la causa del Correo. ¿Hablan de impunidad? Les cuesta reconocer la capacidad de una mujer", señaló.

"Si se enoja, es bruja y no una mujer de carácter. Le dicen la señora, ¿le dicen señor a algún dirigente? Todos los que vinieron después de ella son grandes críticos de ella: Macri, Alberto (Fernández) y Milei. ¿Cuándo se sientan ahí? Papa, no pasa nada. La Argentina no hubiese vivido los años que vivió si ella no se hubiese parado de esa manera. Incluso con la muerte de Néstor, que no es un elemento menor, o atravesar la enfermedad de su hija", añadió.



Kirchner también se refirió al atentado contra la expresidenta y lo atribuyó a un "discurso mediático dominante". En este punto, criticó el uso del sistema judicial para fines políticos, mencionando el lawfare como una herramienta para suprimir fuerzas políticas. "El atentado contra mi madre es una consecuencia directa del odio sembrado por ciertos sectores mediáticos", afirmó.

Lo que lo une a Kicillof

Respecto a sus relaciones dentro del peronismo, el diputado enfatizó sus coincidencias con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "En las cosas que importan a los argentinos y argentinas, las coincidencias están a la vista", señaló.

En este sentido, destacó la importancia de la amplitud y la inclusión en el movimiento, buscando alianzas tanto dentro como fuera del peronismo. "Es fundamental unir fuerzas para enfrentar los desafíos que tenemos por delante", subrayó.

