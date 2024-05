La escritora y periodista de Página/12 Mariana Carbajal estará hoy en la ciudad para presentar su libro Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres. La cita será a las 18, en el Bar Cultural de la UNR, Sede de Gobierno (Maipú 1065). La actividad es organizada por las Áreas de Salud Pública y Género de la Universidad Nacional de Rosario.

La reconocida periodista y escritora, atravesó este periodo, y el enojo y la desinformación la animaron a contar su menopausia y a escuchar los testimonios de decenas de otras mujeres que, como ella, se sienten solas. Además, investigó cómo se vive en otras culturas, habló con médicos y médicas de todas las áreas, probó todo lo que ofrece la medicina y las terapias alternativas y lo cuenta en Encendidas.

"Para 2025, más de mil millones de mujeres en todo el mundo habremos experimentado la perimenopausia y la mayoría llegará seguramente a ese momento como yo y muchas de ustedes: sabiendo poco y nada”, dice Carbajal. El libro se anuncia como "un viaje íntimo por la menopausia" y "una guía para anticiparse y transitarla mejor", editado por el sello Grijalbo, para Penguin Random House Grupo Editor que acaba de lanzarse en el país.



"Este libro, amiga, es para vos. Sí, para vos, que empezaste a llevar un abanico en la cartera, que lidiás con noches de insomnio, que perdés los anteojos y no recordás el título de la última serie que viste. Para vos, que a veces te ponés triste y no sabés por qué. Para vos que te pasan esas cosas y al mismo tiempo te sentís en el mejor momento de la vida: madura, deseante, hermosa y segura. También es para vos, que aún no te llegó la menopausia, pero como a todas te va a llegar y es mejor saber y estar preparada", adelanta la autora.

Carbajal plantea: "La menopausia no es una enfermedad sino una transformación natural y poderosa en la vida de la mujer. Entonces ¿Por qué seguimos tratándola en susurros cuando afecta a la mitad de la población? ¿Por qué las madres nos educan sobre la menstruación, pero pasan por alto la menopausia? ¿Por qué persiste la desaprobación social hacia las mujeres en el climaterio cuando nos sentimos más vitales que nunca? ¿Por qué tanto silencio y falta de investigación?".

Carbajal nació en Temperley, es licenciada en Periodismo (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y escribe en Página/12. Fue pionera en abordar temáticas de género que estaban invisibilizadas en los medios de comunicación. Es autora de Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja, El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente y Yo te creo, hermana. Por sus artículos de prensa y su trabajo en televisión sobre los derechos de las mujeres, recibió numerosos premios, como el Lola Mora a la Trayectoria (2017) y el LASA Media Award 2022, otorgado por Latin American Studies Association. En 2022 estrenó el film documental Cuerpos juzgados. Condujo, además, la serie documental Nosotras. Relatos de los feminismos bonaerenses. Impulsó el movimiento Ni Una Menos y ha sido parte desde su creación de la Red Par, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Dicta cursos y talleres sobre periodismo con enfoque de género y derechos.



La presentación del libro será moderada por Raquel Tiziani, Médica Clínica y Docente de la cátedra Sexología Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas (UNR) junto a Mariangeles Camusso, Secretaría de género de la Facultad de Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales (UNR) La actividad requiere inscripción previa a través de un formulario online.