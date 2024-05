Desde Madrid

Un ping pong con el Head Coach del seleccionado argentino que finalizó primero en el circuito mundial. Gómez Cora cuenta parte de su vida, que haría sino fuera entrenador de rugby de Los Pumas Seven, su pasión por Banfield y Lomas Athletic, y también exhibe la otra cara: la familiar.

-¿Quien es Santiago Gómez Cora?

-Es el entrenador de Los Pumas 7s, jaja.

-¿Y qué más?

-Soy padre, amigo y un apasionado por las cosas que hago.

-Y sino hubieras sido entrenador de rugby, ¿qué te parece que serías?

-Estaría ligado con el fútbol seguro, algo en mi querido Banfield, mi gran pasión. Entrenador, dirigente, vaya a saber. Me mueven las pasiones y me imagino siempre atrás de los desafíos deportivos, y no sentado detrás de un escritorio, en una oficina o en un banco.

-¿Un amigo?

-Uyyy no!!. Me vas a hacer quedar mal con alguno. Tengo pocos, pero buenos; justo así se llama un grupo de amigos que tengo. Pocos, pero buenos.

-¿Tu comida preferida?

-Las milanesas con papas fritas.

-¿Alguien a quien admiras?

-Admiraba… a mi padre Roberto, y lo sigo admirando, pero ya no está en este plano.

-¿Una mujer?

-Mi madre, Alicia, sin duda. La mujer que me parió y me crió. La mujer que me dio mi educación. Fue quien me educó con mi papá a través del ejemplo, y mi mamá estando al lado mío. Es la mujer en mi vida, y mi padre, fue mi espejo y mi referente.

-¿Qué te dice ahora tu mamá al ver este gran presente?

-Que mi padre estaría muy contento en este momento. Lo perdí en la pandemia, pero me hubiera encantado poder dedicarle todo esto. Mi papá me bajaba siempre a la tierra, era doctor, no era del ambiente del rugby. Pero siempre me hizo poner los pies sobre la tierra, como jugador y como entrenador, no me la hacía creer, me hizo humilde (se emociona y le brillan los ojos).

-¿Un jugador para dirigir?

-Gastón Revol. Nos conocemos desde hace mucho tiempo.

-¿Un dirigente?

-Patrick Campbell, es de mi club Lomas Athletic e hizo un esfuerzo inmenso por el club y por el rugby. El voluntariado es lo mejor que tenemos los clubes, esos padres que administran los pocos recursos que hay, que van a la noche para ver como poder seguir adelante con sus pibes y sus clubes. Los que apoyan desde donde pueden, los que están siempre sin pedir nada a cambio.

-¿Un color?

-Verde, como Banfield y Lomas Athletic.

-¿Un número?

-El siete. Ese sin duda es mi número mágico.

-Pensé que me dirías 1178, que son los puntos que hiciste como jugador en el circuito.

-Uyyy, no lo sabía.

-O tal vez 513, que son tus partidos dirigidos, con 296 ganados y 204 perdidos. Con 13 empates y 91 etapas como Head Coach.

-Tampoco lo sabía (la información estadística se puede encontrar en Rugby Champagne). Pero el siete, más allá de ser mi número favorito es un número para analizar astrológicamente hablando, por todo lo que transmite. En este año tenemos solo siete derrotas, y pensar que antes en una gira sola volvíamos con siete partidos perdidos. Ahí es donde uno visualiza este proceso y que este equipo se hizo en el barro.

-Una más dificil, ¿ganar jugando mal o perder jugando bien?

-A mi dame la victoria siempre, pero es más fácil construir desde el dolor y la derrota. Eso forja el carácter del equipo. Es saber disfrutar porque antes lo sufriste y no querés volver a ese lugar. ¿Sabes lo que significa eso?, que te acordas de lo que te costó llegar hasta ahí.

-¿Un actor?

-Guillermo Francella, muy divertido.

-¿Un anhelo?

-El Taladro (Banfield) ganando la Copa Libertadores y jugando las Copas internacionales, y yo estando cerca del equipo.

-¿Y en lo familiar?

-Que mi hijo sea el más feliz del mundo.

-¿Una frase?

-Nosotros no somos quienes definimos el destino, sino son nuestros hábitos quienes los definen. Hay que tener buenos hábitos, porque esos definen nuestro destino, así como definen a este equipo.

El entrenador argentino tiene buenas expectativas para el certamen en Madrid.

-¿Qué no volverías a hacer en Los Pumas Seven?

-Este proceso, seguro (risas); por el cansancio. Aún me duelen las derrotas de Toronto 2015 con Canadá en esa final, o en cuartos de final con Gran Bretaña 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero gracias a eso estoy acá, ahora, en Madrid. Hasta ese momento yo creía que un buen plan de juego y un buen grupo de jugadores te llevaba a alcanzar objetivos en común, y me di cuenta que necesitás mucho, pero mucho más que eso. Buenas personas, un gran grupo humano y la parte rugbística también. Pero gracias a esas derrotas empecé a ver otras cosas. En Toronto éramos el mejor equipo y no ganamos. No siempre los mejores ganan, y ahí puse foco en este proceso 2016-2024, que me sirvió para sacar conclusiones y aprender cómo hacer para llegar hasta acá.

-¿A quién no te gustaría enfrentar como equipo?

-A la Argentina. Al resto me encanta enfrentarlos a todos. Con potencias, más aún. A Fiji y a Nueva Zelanda dámelos siempre. A los demás, nos complican más. Pero con la Argentina no me gustaría jugar porque son mi pasión y amor, y tiraría al equipo para atrás, no sabría que hacer.

-¿Qué querrías repetir en el transcurrir de tu vida?

-Mi etapa como jugador y tener las herramientas que tienen los chicos hoy. Poder dedicarme 100% a esto. Yo entrenaba en una plaza, nunca me estribé, me rotaron 40 entrenadores en mi carrera, y me hubiera encantado tener este grado de profesionalismo cuando yo jugaba.

-¿Un partido?

-Me encanta siempre decir el último, pero por hito el triunfo en Hamilton ante Nueva Zelanda, en una noche dificil, perdiendo 10-0 en el primer tiempo, con un referee también dificil y poder darlo vuelta. Eso fue algo único, que recordaré por siempre.

Los mensajes de Gómez Cora

Para el equipo de cara a lo que viene: "Salir a hacer nuestra mejor versión, disfrutar de lo que hacemos para vaciarse y hacer todo adentro de cada partido, torneo y competencia. Poder mirarse al espejo más allá del resultado. Ser honestos entrenando y dando lo mejor de cada uno. Que puedan dormir porque hayan dado el 100%.

Un mensaje familiar

Para su hijo Milo, que por primera vez estará viendo en vivo al seven en Madrid: "Lo que le digo siempre cuando lo dejo en el colegio todos los días cuando se baja del auto: 'No te olvides que vinimos a ser felices'. Y a mi madre: que honremos lo que hicieron con mi papá formando cuatro hijos, cada uno en sus roles; que sigamos honrándolo a él que desde arriba, y no en este plano, nos está guiando como familia".

Un mensaje para el hincha de Los Pumas 7s

"Ese el verdadero protagonista de todo esto, es el héroe del rugby y gracias a ellos somos nosotros, por lo que ellos hicieron en los clubes. Son televidentes y nos juzgan, nos alientan, por eso nos gusta contar lo que hacemos, pero tenemos siempre la voz de ellos alentando, los mensajes, la pasión que despertamos en esas personas que nos llenan de amor constantemente. No merecemos tanto. Ellos hicieron esto yendo al club a las ocho de la mañana del domingo. Enseñando valores a través del ejemplo. Son lo mejor que tenemos: el voluntariado del rugby de clubes. Y darle las gracias me queda muy chiquito, estamos eternamente endeudado con ellos, seguro, y por eso estamos donde estamos”.

Santiago Gómez Cora, un hombre simple, humilde, sencillo. A la vez, un grande en todo sentido, que hoy comanda a su familia, en Madrid, en los Juegos Olímpicos de París o donde juegue el seleccionado nacional de rugby seven. El estará ahí para que no se les pase nada por alto, y para que sigan siendo el equipo número uno del rugby argentino.