Real Madrid y Borussia Dortmund se verán las caras en la final de la Champions League 2024/25 este sábado. El escenario será el estadio de Wembley, en Londres, desde las 16 (televisa ESPN). En la previa, cantará el estadounidense Lenny Kravitz, que hace unos días anticipó su presencia.

"Me siento con mucha energía antes de mi actuación en el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón. Va a ser un acontecimiento muy emocionante antes de una final que significa tanto para tantos. Es una excusa perfecta para reunirse y disfrutar de la música y del sentimiento de camaradería, unión y cohesión, y estamos impacientes por mostrar todo lo que tenemos preparado", sostuvo el ganador de cuatro premios Grammy.

Para el Real Madrid, llegar a la final de la Champions es sinónimo de ganarla, porque participó en 17 y sólo perdió en tres oportunidades, la última en 1981. Desde el 2016, acumula cuatro finales y no cayó en ninguna. Es más, ganó las últimas ocho que disputó. Asimismo, en esta edición número 69 de la competencia, el equipo de Carlo Ancelotti irá en busca de su 15 corona, y un detalle para tener en cuenta para los cabuleros es que cada vez que el espectáculo musical estuvo a cargo de un artista estadounidense, gritó campeón. La última vez fue en 2017, cuando se presentó el grupo The Black Eyed Peas.

El equipo teutón, por su parte, sorprendió al meterse entre los dos mejores del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Será su tercera final –la primera desde 2013, también en Wembley, cuando perdió ante sus compatriotas del Bayern Múnich– e intentará llevarse su segunda "Orejona", tras la obtenida en la temporada '96-'97 cuando venció en la final 3-1 a la Juventus de Italia.

El historial entre ambos muestra una superioridad a favor del Madrid, porque se enfrentaron 14 veces en esta competencia, con tres victorias para los alemanes, seis para los españoles y cinco empates, con un balance de goles de 24-19 favorable a los madrileños. En tanto, cada vez que se midieron, ningún equipo fue capaz de imponerse en un partido en la cancha del otro, aunque esta vez será en un escenario neutral.

De cara a la final en Londres, ambos conjuntos llegarán de una manera muy distinta, ya que el Madrid se coronó campeón de la Liga de España, torneo que ganó de punta a punta y sacándole diez puntos de diferencia al escolta Barcelona. Además, perdió un solo partido en este 2024, frente al Atlético de Madrid. En cambio, el equipo revelación alemán terminó quinto en la Bundesliga, a 27 unidades del líder Bayer Leverkusen, y no hizo una buena campaña en el ámbito local.

Por otra parte, la definición en Londres podría tener un campeón argentino, ya que Nicolás Paz integra la lista que presentó el Real Madrid para disputar todo el torneo. Según pudo saber Página/12, el mediocampista español nacionalizado argentino no estará en Wembley, pero en caso de que el equipo madrileño se consagre, el dinero obtenido se repartirá entre todos los futbolistas que sumaron minutos durante esta competencia. El juvenil de 19 años disputó tres partidos de la fase de grupos, frente al Sporting Braga de Portugal, a Unión Berlín de Alemania y al Napoli de Italia. En este último encuentro, convirtió un golazo a los 84 minutos para la victoria del Merengue por 4-2 en el Santiago Bernabéu.

El hijo del exjugador Pablo Paz se destaca en el Real Madrid Castilla, donde supo ser el máximo goleador del campeonato. Producto de su buen andar, el entrenador Ancelotti lo subió a Primera y ya lleva disputados 70 minutos en este 2024. De hecho, el italiano se deshizo en elogios hace unos meses. "Es un talento. Un jugador de la cantera que está trabajando con nosotros. Ha marcado un gol importante", señaló el técnico post victoria contra los napolitanos.

Sin embargo, el último encuentro en el que Paz fue convocado para esta competencia se dio en la ida por los octavos de final ante el RB Leipzig, donde permaneció en el banco de los suplentes y no sumo minutos.

No obstante, existe un sólo jugador de los dos planteles finalistas que vistió ambas camisetas. A mediados del año pasado, la Casa Blanca fichó a Jude Bellingham, procedente del Dortmund, a cambio de 103 millones de euros. El vínculo se firmó hasta el 2029, y con una cláusula que indica que, si el Madrid se consagra campeón de la Champions League, deberá abonarle al club alemán otros 25 millones por el desempeño del delantero inglés. Hay que recordar que el campeón percibirá un premio económico de 20 millones de euros, y el subcampeón, por su parte, embolsará 14,5 millones de la misma moneda.

Entonces, si los alemanes pierden la final, recibirán el dinero por ser segundo del torneo y los millones adicionales del bolsillo del Madrid por la cláusula del centrocampista de 19 años. El premio económico será así mayor que en caso de levantar la Copa. Hasta ahora, el joven británico disputó 41 partidos, con 23 goles y 12 asistencias, por lo que es figura en el equipo de Ancelotti.

Además, este sábado será el último partido en la carrera de Toni Kroos, quien el fin de semana pasado se despidió de los hinchas “merengues” en el estadio Bernabéu, tras el empate sin goles frente al Betis por la última fecha de la Liga española.

“La verdad es que para mí va a ser mi último partido en el Real Madrid, aunque para mí la despedida fue hace dos días, fue muy emocionante y bonita. No voy a volver atrás para volver a vivirlo, este es el partido más importante que me queda por vivir, es el último para mí. No pienso en mí, pienso en ganar este partido. Intentaba aguantar. Pensaba ‘qué fuerte soy’, pero cuando vi a mi hija allí, fue imposible. Son momentos que nunca voy a olvidar, es una noche para toda la vida”, dijo el alemán durante su despedida.

El volante de 34 años acumuló hasta ahora un impresionante récord de 22 títulos en 463 partidos jugados. Entre estos logros se destacan cuatro Champions, cinco Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España, todos obtenidos en sus más de diez temporadas en la Casa Blanca. Además, Kroos también se coronó campeón del mundo con la Selección de Alemania en el Mundial 2014. En cuanto a las finales de Champions, será la quinta vez que la dispute vistiendo la camiseta blanca, en caso de que Ancelotti así lo decidiera.

Por otra parte, el árbitro será el esloveno Slavko Vinčić, quién dirigirá su segunda final de una competición de clubes de la UEFA, tras impartir justicia en el choque entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers de Escocia por la Europa League 2022. Los equipos vestirán sus clásicos conjuntos, ya que el Dortmund saldrá con su tradicional amarillo, mientras que el Madrid lo hará de blanco, pese a figurar como visitante.

Por último, Wembley estará repleto, ya que la UEFA repartió 25 mil entradas para cada uno de los finalistas y está todo agotado. Además, se guardó más de 26 mil tickets para patrocinadores, empresas, instituciones gubernamentales y locales. El estadio emblemático fue inaugurado el 28 de abril de 1923 y remodelado totalmente en el 2007. Albergó a lo largo de la historia todos los eventos importantes del fútbol mundial, incluyendo la final del Mundial Inglaterra 1966 que ganó el local. Además, fue escenario de la última Finalíssima en el 2022, que se llevó a cabo entre Argentina e Italia donde el conjunto nacional se coronó con un contundente 3-0.