La justicia chilena ordenó este lunes prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las principales figuras del Partido Comunista, partido que integra la coalición de gobierno. Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares", que impulsó como competencia de las cadenas comerciales.

La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", en línea con lo solicitado por la Fiscalía. La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política. El propio Jadue indicó en la red social X: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada".

¿De qué se lo acusa a Jadue?

Jadue, electo en tres ocasiones en uno de los barrios más populares de la Región Metropolitana, está siendo investigado por irregularidades supuestamente cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia de covid-19.

Uno de esos proveedores, la empresa Best Quality SPA, presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos. Desde que se conoció la imputación, el alcalde criticó que llegara en medio de un año electoral, ya que hay comicios municipales en octubre.

Jadue aseguró que "habiendo podido ser hace años o en 10 meses más ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad" y subrayó que "es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia".

La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 "era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas" de las farmacias populares, ya que "su trayectoria política" podía ser desvirtuada por una mala gestión. En ese sentido, señaló, "no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración".

La Achifarp aglutinó a varios municipios que se acoplaron a la iniciativa de las farmacias populares, uno de los proyectos estrella del alcalde comunista que buscaba suministrar medicamentos e insumos médicos a mejores precios que los del mercado. El Ministerio Público, que también imputará a otras siete personas, abrió a mediados de 2022 una investigación luego de que se presentara la querella contra los líderes de Achifarp, entre ellos Jadue, quien presidía la organización.

El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal por "dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave", al tiempo que argumentó: "Creemos que con muy poco se acreditó mucho y esa es una cuestión que es preocupante". Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Jadue deberá ceder el gobierno de Recoleta a un alcalde suplente que deberá ser elegido por el Concejo Municipal, controlado por el Partido Comunista.

Apoyo y pedidos de mesura

Jadue cumplirá la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago de Chile, hasta donde fue trasladado al cierre de la audiencia. En ese mismo penal estuvieron detenidos otros alcaldes, senadores, diputados y empresarios chilenos. Cuando terminó la audiencia Jadue fue esposado por personal de Gendarmería y trasladado a la unidad por una vía interna, según BioBio.

Junto a Jadue iba José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, quien también quedó con prisión preventiva. Él es apuntado como mano derecha del excandidato presidencial y a él se le imputan casi los mismos delitos, porque se le agregaron los de malversación de caudales públicos y lavado de activos.



La ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió que exista una persecución hacia Jadue en una entrevista con Tele13 Radio. "No hay una persecución y es un estilo que él tiene, creo que habla más de su estilo que de una crisis política mayor, esta manera de plantearse ante esta situación", sentenció Tohá refiriéndose a las declaraciones de Jadue, y agregó: "Hemos aprendido que en una democracia puede suceder que un sector político que está en el gobierno enfrente reveses judiciales complejos".

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que al igual que otros casos similares el Ejecutivo "respeta la labor de la justicia". Respecto a la postura del gobierno ante este caso, Vallejo dijo que están firmes con "cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desdramatizó la prisión preventiva, asegurando que recurrirán la decisión ante al Corte de Apelaciones. "No es la cautelar que esperaba, pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora, sin darle más vueltas, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar", señaló Carmona según el portal de noticias BioBio.

En un tono similar se expresó la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, quien calificó la medida cautelar como "lamentable y desproporcionada" y por eso se debe apelar. La exembajadora chilena en Buenos Aires llamó a esperar que "la investigación y juicio termine por acreditar la inocencia de Daniel". Más dura fue la diputada Carmen Hertz, quien expresó en su cuenta de X: "Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Daniel Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes".

Jadue, un licenciado en Arquitectura y Sociología de 56 años y origen árabe, es uno de los principales líderes del comunismo chileno. Disputó las primarias presidenciales de la izquierda contra el presidente, Gabriel Boric, y de su mano el Partido Comunista se instaló en la primera línea de la política chilena. Con el tiempo, Jadue se convirtió en un crítico de la gestión del mandatario progresista.

El Foro de Sao Paulo, que reúne a partidos y agrupaciones de izquierda de la región, expresó su apoyo al alcalde y dijo que la guerra judicial "es una práctica que azota los proyectos emancipadores y que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que violenta a los pueblos".