El Lollapalooza Argentina 2025 fue confirmado y se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Se trata del décimo aniversario del megafestival de música y entretenimiento en el país. A raíz de este anuncio, las productoras DF Entertainment y C3 informaron que habrá una sorpresa especial para los fanáticos asiduos del mega evento: los abonos Lolla FAM.

Según anticiparon, los Lolla FAM van a "reconocer a los fans de #LollaAR que hayan ido a cinco ediciones o más del festival", abriendo "una ventana de venta exclusiva" de entradas previa "a los Early Bird".

El festival Lollapalooza pisó el suelo argentino por primera vez en 2014. A diez años de este acontecimiento, y tras numerosas ediciones que trajeron al país a artistas como Miley Cyrus, Billie Eilish, Lana del Rey, Lorde, Foo Fighters, Jack White, Red Hot Chilli Peppers, y otros, se espera un festejo a lo grande en su entrega 2025, y es por esto que la producción busca retribuir a sus "más fieles fans" con este sistema.

Qué es el abono Lolla FAM y cuándo se puede acceder

De acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial, "esta etapa de venta abre el 5 de junio a las 10 de la mañana únicamente a través de All Access, y continúa por 48 horas o hasta agotar stock", precisaron.

"El abono Lolla FAM brinda acceso para los 3 días de festival, puede ser adquirido en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express, y contará con una pulsera especial Lolla FAM. ¡Y muchas sorpresas más!", informaron.

Cómo acceder al beneficio del Lolla FAM

Los usuarios que hayan registrado compras para al menos cinco ediciones del Lollapalooza ArgentinA con sus cuentas registradas en All Access recibirán un "código automático" al mail que está asociado.

Posteriormente, "podrán asegurarse su lugar antes que nadie para ser parte de la edición aniversario, con un máximo de compra de 2 tickets por código a $120.000 cada uno + service charge, y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express", afirmaron.

Los usuarios que hayan asistido a más de cinco ediciones distintas, pero no recibieron el código deberán "validar su asistencia a los festivales". ¿Cómo? Presentando las pulseras de ediciones anteriores a "Avenida Santa Fe, 4201", donde el equipo de All Access las "registrarán y validarán". Luego se hará entrega de un código para acceder al beneficio Lolla FAM desde la web de All Access y poder finalizar la compra. Los días y horarios de recepción de pulseras son desde el miércoles 5 de junio al viernes 7 de junio de 10 a 19 horas, o hasta agotar stock.

Early birds y venta general de entradas del Lollapalooza Argentina 2025: cuándo es

Asimismo, la organización del evento precisó que la venta de los Early Birds (que incluye un abono para los 3 días del festival) será a partir del jueves 6 de junio a las 10 de la mañana. El precio será de $120.000 + service charge en hasta 6 cuotas sin interés de $20.000 pagando con tarjeta Santander American Express + service charge. Los Tickets estarán disponibles únicamente a través de la web de All Access.

Una vez agotados los Early Bird, se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1, y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. Se trata de una preventa exclusiva para clientes Santander American Express, en hasta 6 cuotas sin interés, por 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

La venta general comenzará a continuación, una vez finalizada la preventa del banco. Habrá un beneficio de un 15% de descuento para usuarios con Mi Personal Flow en la compra de entradas hasta agotar stock --tendrán que solicitar el código previamente dentro de la app Mi Personal--.