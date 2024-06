Al terminar la audiencia en la Cámara Federal por el reparto de alimentos, la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, quien se había trenzado a los gritos con el dirigente Juan Grabois, subió al quinto piso edificio de Comodoro Py para ratificar la denuncia contra el eyectado exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de La Torre ante la fiscalía de Ramiro González. Fue una declaración testimonial en la que dio detalles, casi como una confesión, sobre los contratos dudosos a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se basaba, dijo, en lo que le había relatado el director de Administración, Federico Fernández, y sorpredió al contar que el hombre había hablado bajo presión. Hasta detalló cómo lo llevaron en un operativo para que lo hiciera ante un escribano. "Fefe", como le dicen, no quiso firmar el acta.



Tanto la denuncia penal como la que se hizo ante la Oficina Anticorrupción (OA), están basadas --como dio cuenta Página/12-- en el supuesto relato de Fernández que fue volcado en un acta ante escribano que según la propia Gianni el hombre no quiso firmar. De la Torre fue el fusible del escándalo por la interrupción de la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios, cuando se conoció que había 5,9 millones de kilo de comida guarda, alguna vencida y leche en polvo cerca de expirar. Debía ocuparse, entre otras cosas, de la política alimentaria. Pero las denuncias no fueron por eso, sino por el sistema de contratos a través de los convenios con la OEI, para los cuales la propia ministra Sandra Pettovello firmó un acta complementaria que permitió girarle al organismo 6.772.500.000 pesos.

Los pagos triangulados

"Lo que sé --explicó Gianni en la fiscalía-- es que se suscribe un convenio marco entre el Ministerio y la OEI y eso le permite al propio Ministerio o independientemente a las secretarías que lo integran utilizar actas complementarias para ejecutarlo en diferentes componentes como ser consultores, licitaciones, contrataciones, entre otros". La mujer, que va a todos los pleitos en representación de la ministra Sandra Pettovello, dijo que se había enterado "por los medios de comunicación de ciertas irregularidades en los cobros de dinero de los consultores contratados por la OEI a pedido de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia".

"Los consultores --describió-- cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionarios que cambiaban el dinero en dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre". Había "aproximadamente 50 personas" que estaban trabajando en la secretaría de Niñez "y todavía no podían ser designadas" lo que derivó en que fueran "contratadas a través de la OEI", detalló. "Nos cuenta (Fernández) --dijo Gianni-- que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la secretaría de Niñez". Acotó que no saben a ciencia cierta quien certificaba, aunque sugirió el nombre del subsecretario Alejandro Schiavi.

La subsecretaria, que había ido con una remera negra con la imagen de la cabeza de un león pintada en blanco, señaló que la inquietud surgió en particular "por lo que se decía" "particularmente en el programa Argenzuela". Comentó que ahí, en un informe del periodista Mauro Federico, lo mencionaban a Fernández como recaudador de sobresueldos (aunque daban sus iniciales) y que por eso lo convocó "a una reunión a hablar sobre lo sucedido". Fue "el 29 de mayo en la sede del exedificio de Desarrollo Social en Avenida 9 de julio" cerca de las 10.30. En esa reunión estuvieron también, según la subsecretaria el abogado Ariel Romano --quien también tiene un contrato a través de la OEI-- y otra asesora, Natalia Rey.

Sobre el famoso "drive" que se filtró a los medios con una planilla con unos 100 nombres, donde figuran 18 personas que facturaban sin trabajar en el ministerio, Gianni dijo que "Fefe" justificó que "lo había creado un amigo suyo". Se supone que entre esos nombres hay un grupo de rugbiers amigos del funcionario del La Salle. Pero hay, además, personas cuyas especialidades no se explican en la secretaría de Niñez (logística, negocios inmobiliarios, publicidad). La mujer reprodujo nombres de funcionarios (que ya no están) con los que se habría reunido Fernández y a los que habría escuchado diseñar la controvertida modalidad de pagos.

¿Un secuestro?

"Finalizada la reunión le dijimos que nos acompañara a la Secretaría de Trabajo, sita en Alem 650 piso 15 de esta ciudad, para transcribir los hechos y notificar a la Oficina Anticorrupción. Bajamos por el ascensor privado y nos trasladamos en el auto asignado a la subsecretaria de Legales donde estaba el chofer Eraldo, mi custodia personal Daiana Hamañuk, la Dra. Natalia Rey, el Dr. Ariel Alberto Romano Angel y Fernández", narró Gianni. Así como había aclarado que al primer encuentro había llegado "por sus propios medios" esta vez dijo que ellos lo subieron al auto. Hamañuk es la custodia policial que el martes en la audiencia ante la Cámara Federal estuvo de civil dentro y fuera de la sala con un arma calzada en la cintura a la vista de todo el mundo, según confirmaron fuentes de Comodoro Py que controlan los ingresos.

La escena que narraba era tan perturbadora que la subsecretaria quiso aclarar que "ingresó por sus propios medios , libre y de forma voluntaria" al edificio de la Secretaría de Trabajo. "Entramos a la oficina, adonde vino Facundo Etchenique, Secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Fernando Cerezeski, Jefe de Gabinete de Capital Humano y además convocamos al Dr. Facundo Marin Fraga para que pudiera transcribir lo que Federico Fernández nos había contando. Después convocamos a un escribano, Horacio Pablo Chiesa, quien firmó el acta", detalló. Agregó que "Fernández estaba nervioso, asustado, tenía miedo que a raíz de lo que nos había contado le pasara algo. También estuvo presente en la reunión el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien contactó al escribano".

Fernández decidió llamar a su abogado cuando terminaron de tipear el relato, dijo Gianni, y "refirió que prefería no firmar" el acta. La denunciante dijo que podía aportar las cámaras de las secretarías de Trabajo y Niñez. Insistió en que "Fefe" se fue por su cuenta del lugar. Ahora no ocupa más la dirección de Administración y Finanzas pero sigue como Director Técnico en la Secretaría de Niñez, a diferencia de otros que fueron desplazados. Estaría sumariado, bajo control del team Pettovello. Gianni no mencionó a la ministra. Pero el texto con el supuesto relato de Fernández que fue entregado a la OA y con la denuncia judicial dice que él pidió dejar constancia, como informó este diario, de que "la ministra Lic. Sandra Pettovello no estaba en conocimiento" de los contratos y la situación irregular.