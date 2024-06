Un informe de la organización Barrios de Pie encontró que el 62 por ciento de los encuestados pasa todo un día sin comer o sienten hambre pero no comen.



Al respecto, el referente de la organización y subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez, sostuvo que "uno no deja de sorprenderse por la magnitud de los datos" recogidos.

"Estadísticamente, da cuenta de una postal que expresa una dificultad para el acceso al alimento que implicó un salto que acompaña a otras estadísticas, la más significativa el aumento de la indigencia", explicó el dirigente social, en relación a la muestra que contempla a 5.300 personas en 19 provincias y Ciudad de Buenos Aires.

"Cuando uno dice que se duplicó la indigencia, uno dice esto, que cayó el consumo de distintos productos (alimenticios) en más del 70%", agregó.

En el marco del escándalo por los alimentos destinados a comedores comunitarios retenidos por el ministerio de Capital Humano, Menéndez calificó de "retirada del Estado" el accionar del Gobierno nacional en materia alimentaria.

"Que no haya política alimentaria, es decir, que no haya un Estado que asista y que acompañe a las provincias, a los municipios y a las organizaciones sociales en la tarea de sostener que la gente pueda comer me parece muy grave, y en este marco sostener estas decisiones es de una aberración y una crueldad pocas veces vista", remarcó.

"La lógica del Gobierno, en la concepción de que el Estado se retire, presagia futuras tragedias. Hoy estamos viviendo una tragedia en el plano alimentario básico que es brutal", sentenció el funcionario bonaerense.

Y concluyó: "Hay una lógica, un dogma, que cuando este Gobierno salido de los paneles de televisión se empieza a enfrentar a la realidad, encuentra mucho daño. A muchas personas de carne y hueso les generó tragedias personales".