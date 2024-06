Hambrear a les indigentes a pesar de poseer toneladas de comida estatal dejó la fractura expuesta que desnuda los severos límites de la gestión libertaria. “La política miserable” titula el presidente uno de sus dardos digitales. Y, aunque lo dice en contra de quienes denuncian sus entuertos, le salió el tiro por la culata, ya que enunció una definición certera de su propia política. Todavía retumba su cruel e ignorante discurso acerca de que la gente no es tonta y algo va a hacer para no morirse de hambre. Lavándose las manos cual Pilatos respecto de su responsabilidad frente a las emergencias alimentarias del país que gobierna.

Discurso cruel porque se desentiende de su responsabilidad institucional en relación con la mortandad -infantil en particular y por desnutrición o falta de medicación en general-, es decir, no respeta el sufrimiento ajeno mientras despilfarra los fondos del Estado en una especie de tour de nuevo rico desesperado por ser reconocido por la extrema derecha mundial. ¿Y la gobernabilidad? Un caos de abandono, decidía y corrupción.

Discurso desubicado también, pues asegura que la gente no es idiota y no necesita que alguien intervenga para resolver la externalidad del consumo. Lo dice con un término no muy logrado, según los economistas sólidos, para no mencionar la palabra y la realidad que más retumba en su corto, despiadado y caótico gobierno: ¡hambre!

Mala fe o ignorancia supina: de las hambrunas nunca se sale con vida sin ayuda externa a sus víctimas. Hablar ligeramente sobre algo que conduce a la muerte es inmoral y niega la historia del hambre. Elude mencionar la responsabilidad estatal -sea de la ideología que sea- ante catástrofes alimentarias.

Las personas no tienen hambre unas semanas y caen muertas en la calle. El deterioro es largo y doloroso. Abandonadas por el poder institucional desembocan en desnutrición, enfermedades y muertes. Negro es uno de los jinetes de los cuatro del Apocalipsis, es el hambre: una catástrofe anunciada en mitos fundantes y actualizada por esta raza insensible y carnavalesca representada por quienes justifican que un gobierno -con recursos y gente con necesidad de ellos- compre material bélico en lugar de repartir alimentos y medicamentos. Compre gas en lugar de producirlo, o remodele la ya lujosa residencia presidencial, pero deje morir por desnutrición, cáncer o desesperación.

Esa comitiva anarcolibertaria que (sospechamos que “con la nuestra”) deambula por el mundo entre templos derechistas y hoteles cinco estrellas, mientras eructa su última comilona exenta de papas fritas y habla despectivamente sobre el hambre ajeno mientras el espectro de la corrupción sobrevuela su inhumano ministerio de capital humano.

Huelen mal, ya es tiempo de que se den un baño de realidad y visiten el Impenetrable chaqueño o alguna barriada conourbana que agoniza en la indigencia, así verán y olerán lo que es el hambre ante de “morirse en la calle”. El hambre no se sacia solo con fideos y arroz, es indispensable una vivienda digna, acceso al trabajo legal y a los servicios públicos.

El estómago vacío es un malestar extremo que degrada a quien lo sufre. Cuando el hambre individual se generaliza en un sector conduce a la muerte masiva por hambruna, debilitamiento y/o epidemias. Cuando se desata una hambruna sus víctimas no pueden salir sin ayuda externa, esto tiene constatación histórica.

La pobreza, la desigualdad y la corrupción son algunas de las causas de las hambrunas, a las que, en la Argentina, se agrega estar gobernada por un conjunto de improvisadas/os al servicio de los grandes capitales que asolan el planeta. La exclusión social aumenta el hambre. La gente no es tan idiota, es cierto, pero está atosigada de imposibilidades. Sin fuerzas ni oportunidades no puede hacer nada para mitigar su hambre, a no ser robar o saquear, la emergencia alimentaria se agrava con los aumentos de precios, los despidos, el ajuste de los salarios y la congelación de las jubilaciones.

“Milei, fascista, no queremos tu visita”, le gritaban en Stanford donde fue por intereses personales. ¿Con qué autoridad habla si no está gobernando y deja en su lugar a personas sospechadas de corrupción, indolentes o incompetentes y con un discurso que ningunea la muerte ajena? El cambio fue retornar al pasado: “viva la muerte”, un decir y hacer fascista.

“Feministas argentinas se unen para repudiar la violencia económica del gobierno de Javier Milei”, enuncia el sitio web de Gran Bretaña openDemocracy refiriéndose a las luchas de los feminismos argentinos que -desde que asumió el poder la ultraderecha- se moviliza con discursos y acciones contra el brutal ajuste a quienes menos tienen. La publicación británica brinda testimonios de responsables de comedores comunitarios -rondan los 45.000- que manifiestan una situación desesperada por el corte de los alimentos. El pasado 3 de junio de 2024 otra vez se reiteró en todo el país la movida transfeminista Ni una menos que, además de defender los derechos ganados y hoy perdidos o a punto de perderse, sigue su lucha militante y activa contra el hambre.

* * *

El monstruo invisible es un documental producido por la ONG Acción contra el hambre, filmado en Filipinas. (Pareciera una respuesta al tóxico exabrupto mileista cuando le reclamaron por no llegar a fin de mes). El documental muestra una familia sin casa ni comida, una historia real de hambre, sueños rotos y esperanzas frustradas. ¿Qué hacen para no morir de hambre? Viven junto a un basural. Cuando descargan los camiones el padre y su prole se sumergen en los desperdicios. La madre hace lo que puede con un bebé colgado de un brazo. La desnutrición crónica afecta a casi ciento cincuenta millones de niñes en el mundo. ¿Esa cifra quiere engrosar Milei con sus políticas de hambre? Es mucho más que un problema de alimentación, la carrera contra la desnutrición es un reto comunitario para impulsar la lucha contra el monstruo invisible: el vacío infinito del hambre. ¿Qué hacer desde el llano? Se impone no solo resistir sino también luchar legal y callejeramente contra esta derecha deshumanizada y sus nefastas acciones y omisiones de odio. Se impone seguir batallando contra lo que las organizaciones sociales consideran epidemia, el hambre.