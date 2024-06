Luego de idas y venidas, modificaciones y acuerdos fundados en diversas promesas del flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos, el Senado debatirá este miércoles la "Ley Bases XS", y que de aprobarse, se convertiría en el primer triunfo de la gestión de Javier Milei, que hasta el momento solo se destacó por un brutal ajuste, enfrentamientos diplomáticos y el incumplimiento de varias de sus promesas de campaña.

Precisamente, el proyecto "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" cuenta con media sanción en Diputados, pero sufrió varios cambios desde aquel primer texto, que incluía 664 artículos, y que fue rebotado a comienzos de año. Para esta ocasión, la iniciativa llega al recinto de la Cámara Alta con tan solo 232 artículos, en su versión general.



Qué es la Ley Bases

Imagen: Congreso de la Nación.

La "Ley Bases", en su versión XS, se trata de una iniciativa hermanada al DNU 70/23 y que busca "la reforma del Estado" en los términos de los objetivos del mandatario ultraderechista.

Entre los cambios que se encuentran entre los 10 títulos que dividen la ley se encuentra la declaración de emergencia, la concesión de las facultades delegadas, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), reformas laborales y cambios previsionales.

Además, el texto incluye un anexo con las empresas públicas que podrían ser privatizadas o concedidas, como Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. También incluye a AySA SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.

Imagen: NA

Los cambios laborales

Otro punto importante es el capítulo IV, que trata sobre el empleo público: allí se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.

En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.

El Título IV del texto está destinado a la "promoción del empleo registrado" en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.

No obstante, este capítulo viene acompañado del título V, sobre modernización laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.

Qué es el RIGI

En uno de los apartados de la ley se explica: "Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)". La medida generó gran polémica, ya que implica modificaciones importantes en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios.



El RIGI es cuestionado por legisladores opositores, sindicatos, PYMES y economistas.

Desde el Centro de Economía Política (CEPA), argumentan que el RIGI otorgará "excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años a quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia". Y se asevera: "no hay sectores prioritarios, ni obligación de promover proveedores locales, ni agregar valor en Argentina".

El Senado y su dictamen en las sombras

Guillermo Francos, hombre clave en las negociaciones. Imagen: NA.

A través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno consiguió a última hora del 30 de mayo pasado las firmas que necesitaba para el dictamen de la Ley Bases. Sorprendió la posición cambiante de senadores que se resistían a dar su apoyo.



La clave fue sentarse a conversar con radicales y las provincias patagónicas, que hasta ayer sostuvieron en bloque sendos pedidos de cambio a los que el oficialismo cedió en parte.

Ganancias : La posición de Tierra del Fuego frente a la propuesta del Gobierno de reinstalar ese impuesto a los asalariados que habían dejado de pagarlo el año pasado fue clave. Lo que consiguió esa provincia es ser eximida de lo que el resto de las provincias del sur sí pagarán, un 22 por ciento del mínimo no imponible .

: La posición de frente a la propuesta del Gobierno de reinstalar ese impuesto a los asalariados que habían dejado de pagarlo el año pasado fue clave. Lo que consiguió esa provincia es ser . Aumento de regalías : Esto fue producto de una negociación del senador por Alianza Santa Cruz , José Carambia, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño reclamó subir del 3 al 15 por ciento las regalías que el Estado provincial recibe de parte de las empresas mineras que explotan en ese suelo. Para ello, el oficialismo se comprometió a modificar la Ley de Minería. Por lo pronto, el cambio pactado se incluirá en el paquete fiscal.

: Esto fue producto de una negociación del senador por , José Carambia, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño reclamó que explotan en ese suelo. Para ello, el oficialismo se comprometió a modificar la Ley de Minería. Por lo pronto, el cambio pactado se incluirá en el paquete fiscal. Cambios en el RIGI : Se determinó que cada provincia tendrá la autonomía y potestad de adoptar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

: Se determinó que (RIGI). Menos blanqueo para parientes : Los hermanos de funcionarios ya no podrán acceder al blanqueo de capitales. Tampoco exfuncionarios que hayan ocupado un cargo en los últimos diez años ; antes eran cinco.

: Los al blanqueo de capitales. ; antes eran cinco. Con algunos organismos, no : El radicalismo logró que se amplíe el listado de organismos públicos y empresas del Estado que entraban en la lista de privatizaciones y cierres elaborada por el gobierno de Javier Milei.

La votación en Diputados

La segunda versión del proyecto obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones.

Fue gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).

