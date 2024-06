La empresas multinacionales estadounidenses evaluaron como “insuficientes” los cambios introducidos en la Ley Bases en capítulos centrales como el laboral y el régimen de inversiones. Fiel a una ideología donde solo prevalece la defensa de sus propios intereses, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) pidió ir a fondo con las reformas y criticó el rechazo al Paquete Fiscal por parte del Senado. Sin rodeos. la entidad llamó directamente a las y los diputados a revisar sus posiciones.

La respuesta no se hizo esperar. Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, reclamó que "AmCham lo que debería hacer es callarse la boca y el Gobierno debería llamarles la atención, porque una cámara empresarial extranjera no puede entrometerse con asuntos internos del país", en diálogo con la AM 750.

En un comunicado emitido este miércoles, la AmCham evaluó la sanción del Senado como “un respaldo político” al Poder Ejecutivo, “permitiendo así avanzar en la transformación de Argentina hacia un país viable”. Pero eligieron profundizar al considerar que cambios fundamentales en las principales variables macroeconómicas todavía deben ser hechos y a la vez “contar con el respaldo de los principales actores del país (Congreso, académicos, sindicalistas, empresarios, etc.)”.

Acerca del capítulo laboral aprobado en la Ley Bases, la entidad empresarial alertó que "la redacción final aún no genera las condiciones mínimas necesarias para un aumento sustancial de la empleabilidad, ni para la reducción significativa de la informalidad". Los empresarios fueron contundentes aunque ponderaron avances como “las modificaciones en el tratamiento de los convenios especiales para los viajantes de comercio, y la eliminación de multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a sus empleados”.

Sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), las 717 empresas nucleadas en la AmCham consideraron que "el listado acotado de las industrias alcanzadas (forestoindustria, infraestructura, minería, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas) es limitativo e innecesario". La limitación sectorial del RIGI buscó la protección de la cúpula de grandes empresas agroindustriales que ya operan en el país, con un lobby también exitoso.

La AmCham no se privó de objetar la reducción en la cantidad de empresas a privatizar, sobre lo que plantearon que la "versión final del proyecto restringe significativamente la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo una revisión exhaustiva de las empresas públicas. Muchas de estas empresas han sido señaladas por su carácter deficitario, su gestión ineficiente o por perseguir objetivos que resultan inadecuados o injustificables".

En lugar de reñirse a sus negocios, la Cámara se mostró preocupada por el superávit fiscal del Gobierno argentino. “En el caso del rechazo a la reinstalación del Impuesto a las Ganancias, se recortan los recursos fiscales del Estado, tanto provinciales como nacionales, que son indispensables para alcanzar el objetivo de superávit fiscal”, advirtieron respecto del Paquete Fiscal y sin rodeos dijeron: “Solicitamos a los diputados que insistan con el texto original con media sanción”.

“En cuanto al impuesto a los Bienes Personales, la redacción actual afecta a la clase media, lo que impone un carácter casi confiscatorio”, también fueron claros al respecto de este impuesto. “Solicitamos a los diputados que incluyan los cambios planteados, como el pago anticipado a cinco años, la reducción progresiva de alícuotas, la actualización del mínimo no imponible y el valor de la casa habitación deducible, y la reducción de la alícuota para los contribuyentes cumplidores”, volvieron a plantear.

Sobre el aumento del tope de regalías mineras de 3 a 5 por ciento para proyectos nuevos, señalaron que “su aplicación genera una fuerte pérdida de competitividad para las relevantes futuras exploraciones mineras, contrastando con el beneficio de implementar el RIGI” y nuevamente apelaron a la razonabilidad de las y los diputados. La AmCham nuclea a empresas que operan en 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24 por ciento del PBI local según sus estimaciones.

Además hicieron mención al Artículo 111, que fue eliminado del proyecto con media sanción, el cual habilitaba al Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2 por ciento del PIB mediante la supresión o modificación de exenciones, gastos tributarios y beneficios impositivos. Esta herramienta es crucial para la sustentabilidad del superávit fiscal, evaluaron.

Asimismo subrayaron que "el alcance en la desregulación administrativa debería ser mucho más amplio para mejorar sustancialmente el funcionamiento de los organismos públicos y hacerlos eficiente". Metafóricamente esto sugiere que la motosierra liberal amplíe su tamaño. Por último, criticaron la restitución de la moratoria previsional y se pronunciaron a favor de que el Congreso discuta una reforma amplia del sistema jubilatorio.