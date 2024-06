La búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, se trasladó este domingo a Chaco, luego de que la Justicia Federal de Goya dispusiera allanar dos viviendas en Resistencia.



La Policía de Chaco y la División Unidad Federal de Resistencia comenzaron a la mañana los operativos en sendas casas ubicadas en las calles Pasaje Humaitá 1310 y en Necochea 915, propiedades que corresponden a una familia del mismo apellido. En los procedimientos también colabora personal del Departamento Canes.

En el lugar, también se encuentran el subjefe de Policía del Chaco, comisario general Manuel Victoriano Silva; el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), comisario general Cristian Antonio Durán; el director general de Investigaciones, comisario general Roberto Gamboa; y el director de la Policía de Investigaciones, comisario general José Martínez.

La hipótesis que se investiga

Estos procedimientos se realizan en el marco de una nueva línea de investigación: se cree que el nene de 5 años es víctima de una red de trata y que lo llevaron hasta Resistencia para luego cruzarlo a Paraguay.



Según fuentes de la investigación, la sospecha es que después de haber estado en la casa de su abuela, el nene habría pasado al menos una noche en una casa de los secuestradores en la localidad de 9 de julio.

Al día siguiente, de acuerdo con esta línea investigativa, los captores habrían partido con el niño hacia la provincia de Chaco en un auto y una camioneta, con el objetivo de cruzar al niño desde allí hacia Paraguay.



El comunicado de Bullrich

Este domingo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al operativo de búsqueda de Loan, cuando se cumplen ya 10 días desde la desaparición del niño.

"El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide", publicó la funcionaria en redes sociales, en lo que pareció ser una respuesta a las críticas realizadas sobre la ausencia de la intervención pública de la ministra en el caso de la desaparición de Loan.

Según explicó, el ministerio puso "a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder encontrar al niño".

En este marco, dice el texto, "el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa".

"No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura", se defendió la ministra y remarcó esa intención: "No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo".

Por último, recordó que está disponible la Línea 134 para "aportar cualquier información que sirva para esclarecer la causa, con responsabilidad, ya que investigaremos cada llamado con la seriedad que el caso demanda".

Los operativos del fin de semana

Este viernes, la causa por la desaparición de Loan dio un giro, cuando la policía detuvo a María Victoria Caillava, ex funcionaria de la Municipalidad; su marido, Carlos Pérez, un ex prefecto; y el comisario de la policía local, Walter Maciel, quien inició la búsqueda del pequeño y luego autorizó a la pareja a viajar fuera de la localidad.

Este sábado, la policía realizó un allanamiento en la vivienda de Caillava y Pérez, en la localidad de 9 de Julio, con el fin de encontrar alguna pista sobre el caso del niño de 5 años. Durante el operativo se realizaron excavaciones en el jardín y se registró exhaustivamente el interior de la casa, de donde los investigadores se llevaron diversos elementos.

Caillava, Pérez y Maciel fueron detenidos a última hora del viernes, poco después de que se anunciara la apertura de una investigación federal, que analiza un posible caso de trata.



Tras conocerse la detención, la Municipalidad del distrito correntino de 9 de Julio despidió a Caillava, por decisión del intendente Hugo Ynsaurralde. "El Departamento Ejecutivo estima razonable y oportuno la decisión de desafectar y apartar de sus funciones en forma inmediata a dicha funcionaria", indicó el municipio en un comunicado.

También se dispuso en el Ministerio de Seguridad correntino la pasividad del comisario Pérez y el inicio de un sumario administrativo sobre su caso.

Según determinaron los investigadores, Caillava estuvo presente en el almuerzo familiar donde se vio al niño por última vez, ya que había sido invitada en su calidad de amiga de la abuela de Loan. Su detención se produjo luego de que uno de los perros de la Policía detectara rastros de Loan en dos de los tres vehículos peritados que pertenecían a ella y a su pareja. Poco antes de ser detenida, la mujer aseguró que le "plantaron ropa de Loan".

En la causa hay otros tres detenidos, que son quienes supuestamente salieron "a buscar naranjas" con Loan antes de su desaparición: Bernardino Antonio Benítez, tío de la víctima; y una pareja amiga de Benítez, compuesta por Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez, acusados por abandono de persona.