El gobierno de Javier Milei obtuvo la "primera victoria" de su gestión en el Congreso, luego de que el Senado aprobara la Ley Bases y su Paquete Fiscal, en una versión ya reducida, pero que también fue desguazada antes, durante y después del debate, para conseguir la mayoría de sus votos afirmativos.

La votación terminó 36-36 y, posteriormente, la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, desempató con su voto a favor, sin antes justificarlo con su visto bueno sobre la represión policial a los manifestantes que estaban en las afueras del Palacio Legislativo.

Sin embargo, después de tantas idas y vueltas y arreglos entre pasillos y despachos, ¿cómo quedó el proyecto que fue aprobado y que ahora deberá volver a Diputados para sus últimos cambios?

Ley Bases: los cambios para su aprobación en el Senado

Moratoria Provisional

El primer cambio que se confirmó a comienzos de la sesión fue la suspensión de la eliminación de la moratoria previsional, la herramienta que permite acceder a una jubilación si se cuenta con la edad jubilatoria y se necesita regularizar la deuda de aportes previsionales.

En cambio, el Gobierno pretendía establecer la llamada Prestación de Retiro Proporcional, un haber mensual equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber jubilatorio mínimo.

De no haberse corregido, quienes no tuviesen los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años y hubieran cobrado solo el 80% del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado y siempre que pudieran demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Empresas que no se van a privatizar

Otra modificación que sucedió en el arranque de la sesión, que duró alrededor de 17 horas, fue la quita de algunas empresas que no van a ser privatizadas (por ahora).

Precisamente, se modificó el artículo 7 de "empresas sujetas a privatización", y se eliminaron Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) (TV Pública, Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país).

También se incluyeron nuevos organismos que no se podrán disolver, como la Comisión de Energía Atómica y los entes vinculados a la cultura, así como el financiamiento para cumplir del Plan Nacional de Ciencia 2030.

Asimismo, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Yacimientos Carboníferos De Río Turbio (YCRT) se solicitó “organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

Cambios en el RIGI

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se aprobó con 38 votos afirmativos, pero con una series de modificaciones que incluyen:

El oficialismo agregó al petróleo, gas, siderurgia y turismo como actividades que podrán participar del régimen de supuestas grandes inversiones, siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen. Estas ramas se sumaron a la infraestructura, energía, tecnología, forestal y minería que ya figuraban en el texto que tenía media sanción de Diputados.

como actividades que podrán participar del régimen de supuestas grandes inversiones, siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen. Estas ramas se sumaron a la que ya figuraban en el texto que tenía media sanción de Diputados. Los proveedores locales que participen del régimen tendrán un beneficio del 20% de la totalidad del monto de inversión , “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”, según se aclaró.

, “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”, según se aclaró. Incentivos cambiarios: serán de un 20% al cabo de dos años de iniciada la inversión, de 40% después de tres años y del 100 a partir de los cuatro.

serán de un 20% al cabo de dos años de iniciada la inversión, de 40% después de tres años y del 100 a partir de los cuatro. A esos dos cambios se le sumó otro que apunta a “proteger” al Estado argentino frente a posibles denuncias en tribunales internacionales. Se votó que la autoridad de aplicación tendrá 45 días para decidir si aprueba o no un pedido de adhesión al régimen.

Modificación en Ganancias

A altas horas de la madrugada de este jueves, el Senado rechazó por completo el título V del paquete fiscal, que restituía la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, correspondiente a trabajadores en relación de dependencia.

Principalmente, establecía un mínimo no imponible de $ 1.8 millones brutos (sin descuentos) para solteros y $ 2.340.000 para casados con dos hijos.

Modificación en Bienes Personales

También se rechazó el título III del paquete fiscal que establecía modificaciones en el régimen de Bienes Personales, que grava la tenencia de propiedades en el país y en el exterior.

En este apartado, se proponía aumentar a $ 100 millones el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo y modificando las alícuotas. Finalmente, el piso seguirá en $27 millones, con una alícuota máxima del 1,75% para los bienes locales y del 2,25% para aquellos que se encuentren radicados en el exterior.

Continúa el monotributo social

La Cámara Alta aprobó los cambios introducidos al régimen de monotributo/pequeños contribuyentes, pero rechazó un artículo que eliminaba el monotributo social.

Los artículos aprobados actualizan y unifican los máximos de facturación hasta $68 millones anuales. Los cambios también aumentan entre un 200% y un 300% los topes de cada categoría: la categoría A (la más baja) podrá facturar hasta $6.4 millones anuales (actualmente era de $2,1 millones), mientras que la K (la más alta) tendrá el tope de $ 68 millones.

Sin embargo, se rechazó la eliminación del monotributo social, una herramienta destinada principalmente a trabajadores de la economía social, que actualmente alcanza a más de 600 mil personas.

Ley Bases: lo que se mantuvo del proyecto

Facultades delegadas

La delegación legislativa es la habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

Según el artículo 76 de la Constitución nacional se "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia púbica".

Esto significa que la delegación podrá darse, siempre y cuando cuente con "un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

"El Congreso conserva la titularidad de la facultad legislativa delegada, puede ejercerla mientras transcurre el plazo de la delegación e incluso puede reasumirla anticipadamente derogando la ley mediante la cual se otorga", explica el abogado constitucionalista Alfonso Santiago (h) en la página web de la Cámara de Diputados.

Régimen laboral

Otro ítem sin modificación fueron los capítulos IV y V relacionados con el empleo registrado y la "modernización laboral": en primer lugar, se dispuso que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.

En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.

El Título IV del texto está destinado a la "promoción del empleo registrado" en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.

No obstante, el título V, sobre el nuevo laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba de 3 a 9 meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.

