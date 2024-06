El diputado nacional Mario “Paco” Manrique cuestionó por la 750 el armado opositor a Javier Milei y aseguró que “el peronismo está durmiendo la siesta”. La dura crítica llegó en horas claves en el Congreso, donde se le pondrá el sello final a la controversial Ley Bases. Además, apuntó contra los gobernadores.



El diputado y dirigente de Smata dijo que el peronismo ya tendría que haber conformado una “mesa de conducción en serio” y debería que estar “elaborando un plan de gobierno para poder ofrecerle a la sociedad”.

Es decir, no tendría que estar en retaguardia al ritmo de Milei y compañía. “No tenemos que esperar a la Ley Bases”, reclamó. A la par, pidió que en armado se dejen de lado ciertos nombres: “No creo más en el reciclado de los dirigentes”.



En concreto, aparecieron dos figuras sobre el tapete: “Yo creo que en el peronismo no tiene cabida ni (Daniel) Scioli, ni (Miguel Ángel) Pichetto, ni muchos personajes que se reciclaron y se reciclaron mal. No se puede ser peronista y libertario. Me voy a guardar los calificativos”.

La dura crítica a Gobernadores

Por otro lado, en este mismo sentido y durante las horas clave en el debate de la Ley Bases, Manrique cuestionó con firmeza a los gobernadores que apoyaron el proyecto enviado al Congreso por el gobierno y les recordó que no tiene ningún tipo de sentido negociar con una administración que “no saber hacer política” y que rompe todas las promesas que hace.

“Los gobernadores, con todo respeto, creo que están un poquito desorientados. Porque están negociando la de ellos. ¿Qué quiero decir? Milei congeló toda la obra pública. Y ahora llama para autorizarles obra pública. Les está pagando con la misma que tenían”, sostuvo en una dura crítica inicial.

Y explicó que si bien el Impuesto a las Ganancias “es problemático” no deja de ser “una cuestión que conformando mayorías, ganando elecciones, se cambia”. “El RIGI no. Es un camino de ida sin retorno. No sé los gobernadores en qué están pensando. En qué los puede favorecer si se anotan en ese régimen”, sentenció.

“Creo que no están defendiendo. Están negociando cuestiones particulares sin entender que somos un país federal. Acá no se salva Córdoba porque haga un buen acuerdo. Porque si al país le va mal, Córdoba se hunde con Argentina. Lo mismo con cualquier provincia”, agregó.

A lo que sumó: “Yo le pido a los gobernadores que tengan en cuenta que todo lo que propone Milei, después no lo cumple. Los acuerdos que tejió en el Senado estaban a las 12 horas deshaciéndolos. Los compromisos que asumió los desató después de conseguir un objetivo. Es un Gobierno que no es confiable. No sabe hacer política”.

El futuro de la Ley Bases

Finalmente, en tono más técnico, habló sobre el futuro de la Ley Bases. Explicó que todavía no está definida la posición de Unión por la Patria, pero que, según él, lo que seguro no puede suceder es que hay se termine dando una situación intermedia entre la ley que salió de Diputados y la modificada por el Senado.

“Ahora vuelve a Diputados con las correcciones. Arranca la discusión de interpretación constitucional de las modificaciones. Si se aceptan, si se pueden cambiar. Esto es un juego maquiavélico que están haciendo desde el oficialismo con la oposición que lo respalda. Nosotros estamos analizando la situación”, dijo.

Y añadió: “Tenemos algunas cuestiones que debemos analizar bien. Pero, sea cual sea el resultado de esta ley, va a ser negativo. Cualquier de las dos opciones que se imponga debería aprobarse el texto que vino de Senadores o el original que salió de Diputados. No debería haber situación intermedia”.