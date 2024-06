La campaña contra Mélenchon antes de la votación

Por Juan Luis Francia, desde París

Luego del ataque de Hamás en Israel, el 7 de octubre, al igual que en otros países, el discurso hegemónico no se limitó a condenar el ataque de Hamas, sino que fue más allá, y dio un cheque en blanco al gobierno israelí de Netanyahu para ejercer su derecho a la "defensa". Esto último fue lo que nunca hizo Mélenchon, ni la fuerza política que lidera, La Francia Insumisa (LFI). Tampoco calificó a Hamás como un grupo terrorista, no obstante reconocer como hizo la ONU, al ataque del 7 de octubre como crimen de guerra. Esta posición lanzó a todos los medios de comunicación, concentrados en su mayoría en unas pocas manos de millonarios franceses, al gobierno de Macron y el resto del arco político, incluido los aliados de izquierda de LFI, a catalogar a Mélenchon y sus seguidores como antisemitas.

No obstante esta estigmatización, Mélenchon y su partido continuaron firmes en su posición de condenar todos los crímenes, no sólo los de Hamás sino también los del ejército israelí. El hecho de no alinearse con el discurso hegemónico y de asumir la defensa de los derechos humanos de todas las víctimas y no sólo las de Israel, desembocó en la instrumentalización del antisemitismo como un arma política para desprestigiar a LFI y dividir a la izquierda.

Los ataques contra Mélenchon se reproducen desde que su figura política creció a tal punto de que casi alcanza a competir para la segunda vuelta en las dos últimas elecciones presidenciales. Ha sido criticado por su carácter fuerte, acusado de autoritario, e incluso de delitos que no se probaron vinculados a uso discrecional de fondos para campaña electoral. Algo que llevó a Mélenchon a denunciar que era víctima del lawfare y se comparó con otros líderes de América Latina como Lula, Cristina Fernández o Rafael Correa. Sobre este asunto escribió un libro, « Et ainsi de suite. Un procès politique en France », donde se explaya sobre el lawfare que lo tuvo como blanco.