Ante la nueva ola de despidos en el Estado, este lunes habrá protestas en el Inti, Desarrollo Social, la Ex Esma, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y otras reparticiones públicas. Durante el fin de semana a los trabajadores públicos les siguieron llegando notificaciones de que sus contratos no serán renovados; el gobierno arrancó con la nueva tanda de despidos el viernes y los afectados son ya más de dos mil trescientos. En los próximos días podrían aumentar a cinco mil.

Anoche el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se regodeó con la noticia y confirmó: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”. El "TODOS" alude a las políticas que buscaban reducir la violencia contra las mujeres y diversidades, que ahora quedaron desmanteladas.

A su vez, el presidente Javier Milei reposteó a uno de los voceros de La Derecha Diario, que comentó sobre los despidos: “Javier Milei mantiene altos niveles de aprobación porque todo lo que prometió lo está cumpliendo”. Otro retuit de Milei levantó una publicación de Diego Laje, con la frase “No existe tal cosa como ‘el derecho a un empleo estatal’ (...) ¡A laburar como todos!”

Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación de ATE Capital, contó a Página12 que los despidos “se dieron de a cientos en varios ministerios. Van en la lógica de vaciar al Estado y dejan descubiertas muchas políticas públicas. No sabemos, por ejemplo, cómo van a seguir dando sus servicios los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia, ni cómo van a funcionar los sitios de la memoria. Hay una reducción y vaciamiento que se está haciendo de manera masiva y arbitraria, porque no hubo una lógica de evaluación de desempeño, de control de presentismo o de antigüedad. Fueron despedidos compañeros y compañeras con muchísima trayectoria, formación y capacidades. Son despidos que responden sólo a reducir el gasto y hacer que áreas enteras del Estado dejen de funcionar”.

Asambleas y concentraciones

Las protestas convocadas para este lunes son las siguientes:

*A las 9 de la mañana frente al INTI -ubicado en General Paz Av. al 5400-. Allí estará el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, junto a la conducción nacional del sindicato.

*A las 9.30 está prevista una asamblea frente al edificio de Desarrollo Social -en la esquina de la avenida 9 de Julio y Belgrano-.

*Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y los Espacios para la Memoria convocaron “a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y asambleas barriales” a concentrarse a las 10.30 en la Ex Esma -Avenida del Libertador 8151- para “rodearnos de solidaridad frente a los despidos y el vaciamiento de las políticas públicas de memoria”. Por la tarde, a las 16, harán una actividad de difusión en el salón San Martín de la Legislatura porteña.

*A las 11.30 horas habrá otra asamblea frente al ex ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -en Sarmiento al 300-.

Además de afectar a los ministerios con sede en la Ciudad de Buenos Aires, también hubo despidos en las delegaciones que el Estado nacional tiene en las provincias. “Igual que en marzo, de nuevo hay una gran cantidad de cesantías en el interior del país”, dijo Aguiar. El dirigente aseguró que “el Estado nacional agoniza en las provincias, su ausencia es casi total".

De acuerdo a los datos de ATE, los ministerios y organismos más afectados son el ex de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con 450 despidos; la Secretaría de Derechos Humanos, con 700; el ex ministerio de Desarrollo Social, con 370 cesanteados (tanto de las oficinas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires como en los Centros de Referencia de las provincias); el INTI, con 285 despidos; Parques Nacionales, con 79 despedidos y el INCAA, con 20.

Esta nueva tanda se asienta sobre las históricas condiciones de precariedad de los trabajadores del Estado. Los cesanteados son parte de los 50.000 trabajadores con contratos a los que el gobierno de Milei prorrogó su duración por tres meses en marzo, cuando tuvo lugar la ola de despidos más grande de la gestión libertaria (unos 15.000). En aquel momento el gobierno anunció que habría una “auditoría permanente”, un eufemismo para hacer saber que cada trimestre realizará nuevas podas.

El viernes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni había calificado a estos nuevos despidos como un operativo de “barrido y limpieza”.

Abonando el discurso sobre que los despedidos son ñoquis, que coexiste con el gran argumento libertario sobre las “ventajas” de hacer desaparecer al Estado, fuentes del gobierno dijeron que “cada ministerio se encargó de relevar quiénes son los que trabajan y quiénes no”.

También mencionaron que la sanción de la Ley Bases, que delegó facultades legislativas en el presidente, será una herramienta más para avanzar en la reducción, ya que permitirá hacer cambios en las dotaciones de los organismos y empresas estatales que quedaron exceptuadas de ser privatizadas.

“Cuando ahora se cumplan 3 meses (por el 1ro de julio) se va a ir una cantidad de gente, el próximo trimestre otra cantidad de gente y así hasta que lleguemos a la meta. Con la ley tenemos herramientas para que el proceso de despido no sea tan engorroso” aseguraron las fuentes.

Las políticas más afectadas

El vaciamiento de distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos afecta a los espacios y sitios de la Memoria, donde no se renovaron 27 de las 42 contrataciones que vencían el 1 de julio. “En los centros de la Memoria somos alrededor de 65 trabajadores entre los ex centros de detención Olimpo, Orletti, Virrey Ceballos, Atlético, El Faro, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Corrientes”, contó una de las trabajadoras, señalando la gravedad de la quita de recursos. Además, hubo despedidos en el Archivo Nacional para la Memoria y otros programas de la Secretaría de Derechos Humanos.

La Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género quedó desmantelada: fue muy afectada, por ejemplo, la Línea 144 de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, así como los hogares y programas que protegen a las diversidades, mujeres y niños que huyen de entornos violentos, y el equipo que debía aplicar la Ley Micaela destinada a formaciones contra la violencia de género.

En el INTI, la no renovación de 285 contratados mediante el monotributo fue acompañado del cierre de varias sedes del organismo en el interior del país.

La agenda de protestas continuará el martes, a las 11.00, con una asamblea frente al Ministerio de Justicia Sarmiento 329, mientras que el miércoles los delegados generales de ATE realizarán un plenario.