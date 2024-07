Los despedidos del autoservicio mayorista Medamax atribuyen su situación, más que a la creciente recesión, a la sanción de la Ley Bases y sus cambios en la legislación laboral. Empresa y sindicato se verán las caras este miércoles, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Nadie dio la cara por la empresa en cinco días.

“Nos despiden para tomar empleados de acuerdo a la nueva ley, sin antigüedad, sin derechos, nueve meses a prueba y que los puedan echar sin pagar indemnización”. La frase pertenece a Gastón Figueroa, trabajador de la sucursal Laferrere, en el partido de La Matanza, del mayorista de perfumería y limpieza Medamax, y delegado del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (Seoca).

Figueroa se refiere al capítulo laboral de la Ley Bases recientemente aprobado por el legislativo, que todavía no se reglamentó, pero cuando entre en vigencia dejará a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.

Si se confirman las presunciones del delegado sindical, a los cierres, despidos y suspensiones consecuencia de la recesión, se sumarán ahora los de otra clase: los de empresas que todavía funcionan, pero apuestan a bajar su costo laboral, amparados en la reforma de Milei sancionada por el Congreso.

Los 70 trabajadores de la sucursal ubicada sobre la ruta 3, tienen una antigüedad promedio de 20 años. Se enteraron que estaban despedidos a fines de la semana pasada, cuando encontraron su lugar de trabajo cerrado y la seguridad privada les impidió el acceso.

Desde entonces, mantienen un acampe, las 24 horas, divididos en varios turnos, para impedir que se termine de vaciar o desmantelar la sucursal que hasta la semana pasada significó su sustento y el de sus familias.

Vaciamiento

Medamax es una empresa perteneciente a la familia De Lucía, con casi treinta años de trayectoria y ocho sucursales en total, dos en capitales provinciales, Salta y Tucumán, y las restantes en el conurbano: José C. Paz, Claypole, Berazategui, San Miguel, Quilmes y la mencionada de Laferrere.

Para Figueroa, el objetivo de la jugada es la precarización laboral porque “a nosotros nos dicen una cosa pero en las demás sucursales pasa otra, los gerentes de esta sucursal siguen trabajando en otra sin problemas”.

El relato continúa: “El último sueldo lo pagaron con atraso y debían el aguinaldo, por la caída de las ventas. Hace poco vendieron la sucursal de Salta y nos dijeron que con esa plata saneaban la empresa, se ponían al día y volvían a llenar las góndolas, porque veníamos cada vez con menos mercadería y ahora nos encontramos con esto. Se vendía menos, es cierto, pero porque había menos mercadería. Y había menos por una decisión de ellos de no comprar".

“En las últimas semanas nos hizo ruido que salían camiones con entregas, supuestamente para clientes nuevos, pero chequeamos las direcciones y no existían, eran baldíos", explica Figueroa que llega a la conclusión lógica: "Vaciaron la sucursal”.

Figueroa no descarta que, si la empresa logra su objetivo en esta sucursal, repita el procedimiento en las seis restantes, donde no hay comisión interna del sindicato y encontrarán menor resistencia para sus planes. "Saben la que se les viene, pero no paran por miedo, ese es el triunfo de la empresa".

"Cuando llegaron los telegramas, apelaban al artículo 247 de nuestro convenio colectivo de trabajo, que refiere a motivos de fuerza mayor, y en ese caso se paga el 50 por ciento de la indemnización por ley, pero no documentaron ni probaron nada"; explica el dirigente que advierte que el plan de lucha apunta a la reincorporación, pero en el peor de los casos "que nos indemnicen al 100 por 100, como corresponde".

La mayoría de los trabajadores cesanteados se encuentran encuadrados en el convenio de comercio, sindicato cuya regional oeste conduce el exdiputado provincial Julio Rubén Ledesma. El restante grupo responde a Camioneros.

El Seoca Zona Oeste, por su parte, emitió un comunicado en el que, afirma, "acompaña el reclamo y rechaza el ofrecimiento de la empresa a pagar a la baja y en cuotas según se lo manifestó al apoderado legal del Seoca, Javier Valenzuela, durante la asamblea que se realizó en la jornada de hoy, quien además pidió se continué con la “unidad colectiva” para poder lograr un resultado favorable".



"Además, este mediodía, se realizó un reclamo frente a la perfumería “Bella” ubicada en Arieta al 3400 en San Justo, cuya empresa pertenece a la familia de Paula de Lucia directora financiera de Medamax", continúa el texto.



"Lo cierto, es que mientras la empresa no da respuestas, los y las trabajadoras, en muchos casos acompañados por sus familias, pasan la noche y el día, turnándose, para resistir y defender un derecho humano y constitucional: el trabajo. En tanto, el miércoles próximo, se llevará a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de San Justo", concluye.



Recesión

En las últimas horas se conoció el cierre por un mes de la planta de sanitarios y artefactos de cerámica que la empresa Ferrum posee en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

El cese de actividades fue anunciado para todo el mes de julio y se suma a los aproximadamente cien despidos que la empresa realizó en lo que va de 2024, pero los trabajadores suponen que se extenderá más alá de esa fecha.

La planta fabricaba artefactos de una línea económica, mayormente destinada a planes de vivienda y construcciones Procrear, por lo que su parálisis es una consecuencia directa del freno total que la gestión de Javier Milei le imprimió a la obra pública.

Ferrum pertenece al Grupo FV, con más de un siglo de trayectoria y presencia en Argentina, Ecuador y China. La empresa de grifería FV, del mismo grupo, ubicada en el Parque Industrial Pilar, tiene a la mitad de sus 1500 trabajadores suspendidos desde hace más de un mes. Según datos de la propia empresa, sus facturación cayó nominalmente alrededor de 18 puntos entre marzo 2023 y 2024.