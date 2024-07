Cater1nah, “una afroargentina, re porteña”, según ella misma se describe, no había cumplido ni 20 años cuando tomó la decisión de dirigir su propio coro. Ahora con 33 años, y con disco propio y una carrera solista en ascenso, recuerda ese momento con orgullo, y señala que siempre se apoyó en su familia, quienes finalmente, le terminaron de dar forma al AfroSound Choir. Su madre, Momma T, es afrocordobesa, y se dedica a la producción ejecutiva de espectáculos de soul, funk, r&b, y por supuesto, de gospel music. Por su parte Lucas Low, hermano menor de Cater1nah, comenzó a concurrir al coro siendo apenas un adolescente y hoy co-dirige. Además, una nueva generación se incorpora al proyecto, actualmente, la propia hija de Cater1nah, que es apenas una niña, canta en vivo junto con el grupo.

Luego de más de una década de funcionamiento, el AfroSound Choir ha grabado con decenas de artistas como Lito Vitale, Los Autenticos Decadentes, Los Cafres, Masacre, Dillom, Thiago PZK, María Becerra, Lali, Lerner y una larga lista de etcéteras. Además, este año comenzaron un proyecto regional, y abrieron dos nuevos coros, uno en Chile y otro en Uruguay. Para conversar con Momma T, Cater1nah y Lucas Low, nos acercamos a la Catedral Anglicana de Buenos Aires, donde el coro se presentó el pasado sábado 6 en el marco de los encuentros de gospel que realiza la iglesia, donde invitan a distintos grupos cada fin de semana.

Las dos cumplen distintas funciones dentro del coro, pero también cantan.

Momma T: El Afro Sound Choir es un espacio creado por y para cantantes Así que todos ante todo somos cantantes. Si tuviera que dejar de cantar, dejaría de ser productora. No puedo seguir siendo solo eso y limitar mi tarea, eso no sirve.

Cater1nah: En mi caso como cantante empecé de muy chiquita, como directora hace 13 años que arranqué profesionalmente.

Momma T, afrocordobesa, productora ejecutica del AfroSound Choir. Imagen: Nicolás Parodi

Con el coro han hecho distintos estilos, aunque siempre vinculados a la música afroestadounidense.

Momma T: Por eso no usamos en el nombre la palabra “Gospel”, porque no quisimos encasillarnos en el género que íbamos a hacer. Por supuesto que esa es nuestra primera intención, hacer conocer la palabra de Dios a través de la música gospel. Cantamos también en inglés, porque respetamos la raigambre del género que nació en los EE.UU. Acá es relativamente novedoso. Hará 20 años que se hace gospel en Argentina. Igual, la música gospel no es un género habitual de esos que vos encendés la radio y escuchas. Se escucha música cristiana que no es lo mismo. El gospel es música afroestadounidense y tiene una raigambre obviamente cristiana, habla de Jesús, habla de Dios.

Lucas Low: La espiritualidad va de la mano siempre. Eso hace que cuando cantas este género se muevan cosas.

Pero ¿todos los cantantes profesan la misma fe?

Momma T: No, es un coro abierto. Pero obviamente nuestra producción es cristiana, nuestros músicos son cristianos en su gran mayoría, y nosotros hablamos de Dios porque la música que interpretamos habla de él. Entonces no podemos negarlo y tapar el sol con un dedo, hablamos de él.

Cater1nah: Exactamente, Dios está presente, entonces está bueno tomar conciencia de quién es él y cómo poder experimentar su presencia a través de la Música.

Si alguien quiere incorporarse al coro ¿puede simplemente ir a los ensayos?

Momma T: Nosotros por lo general no hacemos clases para que la gente venga y vea si le gusta la onda. Vení, miranos en un espectáculo y fijate si te gusta. Pero si quieren ver la cocina, y formar parte, te pasamos la propuesta musical, venís, audicionas, y te damos una devolución.

Cater1nah: Claro, el ensayo para nosotros es un espacio sagrado. Respetamos mucho el lugar de ensayo y para nosotros es re importante que estemos todos mínimamente en la misma sintonía. Si no lo estamos, bueno, hay canciones para poder equilibrarla, no pasa nada. Pero tenemos esa privacidad, necesitamos privacidad con él-ella, eso que se llama Dios.

Momma T: Pasan cosas fascinantes en los ensayos porque los primeros que tenemos que ser atravesados por la música, por el mensaje, por la presencia, por la experiencia, somos nosotros para poder transmitir. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces dejamos nosotros que Dios, ella, él, eso, el Espíritu Santo, Cristo, venga y se manifiesten en el ensayo. Y suceden cosas increíbles.

Ustedes armaron el coro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se asienta el mito de la supuesta mayoría blanca de la población Argentina. ¿Cómo impacta eso en el grupo?

Momma T: La negritud está invisibilizada en nuestro país, y muchos de los chicos que vienen acá a cantar nos dicen que no entienden por qué les gusta este género, qué no saben que les pasa cuando suenan los tambores y se les sale el corazón y no lo pueden explicar. Pero tiene algo que ver con una carga espiritual que traemos, el hecho de que todos creemos que somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, cuando es exactamente al revés. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Entonces estamos con una carga, una data que en algún momento estalla. Nosotros somos especialistas en destejer corazones, destejer espíritus, porque agarramos una hebra, una mecha, y empezamos a tirar de allí.

Cater1nah: Hay una realidad, la invisibilización está más presente que nunca. Puedo darte varios ejemplos de casos concretos. Hace poco una chica que decía -no sé qué me pasa pero lloro muchísimo con esta canción- estaba hecha un pañuelito ella. ¡Pero claro!, Esta canción es típicamente afroargentina. Es tu conexión, le decía yo, y ella me respondió que no sabía si era afrodescendiente. Acto seguido me presenta a la mamá que la tenía al lado, y era una mujer negra. La tenía al lado y no la veía.

¿Hablan sobre los contextos históricos del género con los ingresantes al coro?

Momma T: Sí, nosotros damos talleres de canto afroestadounidense y música gospel donde lo primero que ven los estudiantes es el marco teórico. Le encajamos a la gente un poco de lecturas sobre la historia del género. Un poco del porqué, y un poco del para qué, y luego si, viene todo lo musical. Hacemos eso porque a diferencia de las comunidades afroestadounidenses acá no tenemos la carga subjetiva, como puede ser la reunión en la iglesia donde ir a escuchar un Hammond, los chicos que van correteando y que todos se juntan luego de un servicio a comer abajo. Nadie les lee la Biblia y les predica como predican allá. Nosotros vamos mucho para EE.UU. a entrenarnos. Nos entrenamos ahí porque esa es la fuente con la que necesitamos estar conectados, sino es como que todo se diluye. Las prédicas que se escuchan en esas iglesias, te puedo asegurar que te vuelan la peluca. Porque vas pensando que vas a escuchar un mensaje y no. Los tipos son profetas, profetizan sobre tu vida. Mucha gente que fue con nosotros se asombra porque no entienden nada de lo que les dicen, pero a su vez lo entienden en el corazón, lo entienden espiritualmente. El espíritu no necesita un traductor.

Cater1nah: Claro, porque es un idioma universal.

Eras muy chica cuando empezaste a dirigir, ¿Cómo vez hoy a esa adolescente que decidió armar un coro?

Cater1nah: Quizás ahora pienso que podría haber sido un poco más paciente conmigo misma. Una cosa es, formar parte de un coro, estar ahí, asistir, llegar temprano, ser responsable con tus cosas. Si no traes tu vestimenta no puedes cantar, etc. Una cosa es eso, saberte tu parte, que es una sola. Pero otra cosa saberte las tres partes de 20 temas, o sea 60 temas. Después tomarte el trabajo de grabarlo una por una. Te preguntan -¿Te fuiste de vacación en el verano?-, No, estoy grabando las partes para el coro [rie] Está buenísimo porque hay cosas que me fui dando cuenta en el ínterin, o sea, hace 13 años que hago esto, pero cuando arranqué tenía mucho miedo. Yo no tenía ni idea ni cómo eran las marcas universales para poder dirigir. A veces diferenciaba las partes, a veces no, era complicado. Todo eso me puso muy tensa. A veces me levantaba como a las 3 de la mañana llorando porque no me acordaba una cuerda. Pero también hay que tener un poco de cintura cuando se te presentan algunas situaciones que capaz no son tan favorables. Pero bueno, calculo que si lo haces desde el amor, todo se puede arreglar.

AfroSound Choir durante su reciente show en la Catedral Anglicana de Buenos Aires. Imagen: Nicolás Parodi

Es complicado y especial a su vez trabajar con la familia. ¿Cómo lo viven?

Momma T: A veces es difícil separar las cosas un poco. Tarde o temprano se termina mezclando. A veces por cosas tontas de horario y eso. Yo me pregunto a veces, donde termina la madre y empieza la jefa, la productora, la abuela incluso. Yo hago todo. Es muy intenso mi trabajo. Pensá que cierro contratos, hago facturas, y hago las conexiones acá y afuera, ahora también en Uruguay y Chile, además manejo las redes. Es mucho.

Lucas Low, acapararon la palabra las mujeres, ¿Querés contarme qué es lo que viene para el AfroSound Choir?

[Ríe] Este año estamos componiendo temas propios. Uno de los temas lo cantamos en el show de hoy, se llama “Jesus, He Owns My Soul". Pero la idea es grabar un disco este año con temas propios. En septiembre, del 25 al 29 tenemos un workshop con James Hall en Nueva York. En la New Hope Baptist Church, que es la iglesia de Whitney Houston en New Jersey. Después vendrá una nueva noche gospel en el mes de noviembre.

El ciclo de música en la Catedral Anglicana de Buenos Aires sigue vigente. Probablemente en algún momento, el AfroSound Choir vuelva a presentarse allí. Como la entrada es libre y gratuita, y la Catedral está ubicada en la calle 25 de mayo 282, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, es una salida accesible y para hacer en familia. El próximo sábado, a partir de las 20hs., se presentarán el BA Gospel Choir, y el Coro Gospel de Avellaneda. Una experiencia que vale la pena vivir.