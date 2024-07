La final de la Copa América dejó un sinsabor en Colombia: la selección cafetera perdió el invicto de 28 partidos consecutivos y quedó a las puertas de lograr el segundo título de la historia, pese a haber hecho un excelente torneo. Lejos de destacar el trabajo del equipo de Néstor Lorenzo, la bronca de los aficionados, el día después, apuntó contra el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Desde exfutbolistas, exárbitros y hasta políticos salieron a cuestionar al juez y a denunciar un supuesto favoritismo de la Conmebol hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Incluso, los medios de comunicación colombianos se sumaron a las quejas.

Rafael Sanabria, exárbitro FIFA, apuntó contra Claus y sembró dudas en su designación al afirmar: “Argentina vino a aguantar, a quemar tiempo y el árbitro se lo permitió. Un árbitro como Wilton Sampaio, que era el que iban a colocar inicialmente en el juego, no les iba a permitir eso. Los argentinos antes de que inicien la Copa ya saben qué árbitros les convienen y cuáles no les convienen".

Y agregó: "El árbitro les dejó perder tiempo. El tiempo efectivo, de los 120 minutos, no pasó de 60 minutos. Hay que revisar la jugada de Córdoba antes de los 90 minutos, me quedaron dudas en esa jugada. La pérdida de tiempo fue increíble y no nos reponen el tiempo que realmente debió ser. El árbitro no pitó al ritmo que venía jugando Colombia. Lo más preocupante es que nadie hizo nada para que eso no ocurriera”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también apuntó contra el árbitro brasileño: “Muy difícil jugar contra Argentina y contra el árbitro. Un orgullo para nuestro país su participación en la Copa América”, escribió en sus redes sociales.

En tanto, los medios de comunicación también le apuntaron a Claus. "El arbitro central, Raphael Claus, no fue llamado al VAR para revisar la aparente falta de Mac Allister contra Jhon Córdoba", tituló una nota el diario El Tiempo.

En tanto, el portal El Colombiano destacó el merecimiento del equipo cafetero y acusó al equipo argentino de terminar "pidiendo la hora": “Sí, perdimos. Un gol de Lautaro Martínez en tiempos suplementarios nos arrebató el título, pero como dijo Francisco Maturana, hoy más que nunca la frase ‘perder es ganar un poco’ está más vigente que nunca. Colombia, con una actuación llena de coraje y talento, no fue inferior al reto. Frente a ellos estaban los campeones del mundo, con Lionel Messi incluido, y terminaron pidiendo tiempo ante la arremetida del fútbol colombiano”, destacaron.