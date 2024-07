El Gobierno de Córdoba está en alerta por un foco de incendio en el Cerro Champaquí que todavía no pudo ser controlado. Según el último reporte, las llamas, que se desataron el domingo en el Valle de Traslasierra, se trasladaron en las últimas horas al Valle de Calamuchita, sobre las cimas de las Sierras Grandes, por lo que las tareas se distribuyen en ambas jurisdicciones este martes. Al momento, según precisa la Provincia, hay afectadas aproximadamente unas 350 hectáreas.

A raíz de la propagación, el Ministerio de Seguridad cordobés, a través de la secretaria de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, informó que sumó refuerzos para el combate del fuego. Casi 100 bomberos participan del operativo en el Cerro Champaquí para contener las llamas, que avanzan con un frente de casi 6 kilómetros.

El lugar del incendio es "inaccesible" por vía terrestre por las dificultades del terreno. (Imagen: Gobierno de Córdoba)

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, explicó que "el lugar es inaccesible" por tierra debido a las dificultades que impone el terreno, ya que posee "quebradas complejas", y las condiciones climáticas, por lo que los Bomberos son trasladados en helicópteros aportados por Nación hacia el sitio del incendio desde distintos puntos de la Provincia.

En este gran operativo participan los Bomberos Voluntarios de Calamuchita y Traslasierra, con unidades móviles livianas, aviones hidrantes y helicópteros. Además, intervienen los cuarteles de San Javier, Mina Clavero, Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, La Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Yacanto, Villa Berna, Amancay, Villa del Dique, Rumipal, Berrotarán, Río Tercero y Los Cóndores.

Desde la secretaría de Gestión de Riesgo Climático aclararon que el foco de incendio no implica por el momento riesgo para viviendas.



El fuego se extiende en unos 6 kilómetros y afectó a 350 hectáreas. (Imagen: Gobierno de Córdoba)

Además, participa personal de Policía de Córdoba, E.T.A.C, Plan Provincial de Manejo del Fuego, y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El Gobierno nacional precisó que se envió a la zona tres aviones hidrantes con capacidad para más de 3000 litros de agua

Como la temporada de riesgo de incendios ya se encuentra activa en Córdoba, el Gobierno recomendó a la población no quemar basura, no tirar colillas de cigarrillos, no hacer asados en zonas prohibidas y no quemar pastizales. También sugirió que, ante la presencia de fuego, se comuniquen al 911, y si el fuego ya se propagó, no intentar actuar sin la guía de profesionales.



En tanto, el Gobierno nacional manifestó en reiteradas oportunidades su desinterés por el cuidado del ambiente. En los primeros días de gestión, el presidente Javier Milei prometió derogar la ley de Manejo del Fuego, una norma aprobada por el Congreso a finales de 2012 y que tuvo un rol central a la hora de establecer presupuestos mínimos para el combate de incendios forestales y rurales.

Si bien en el DNU 70/23 no derogó ninguna norma referida al tema, con la sanción de la ley Bases el Presidente quedó habilitado para "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos", como los de Manejo del Fuego o Protección de Bosques Nativos.