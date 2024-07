La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), que habilitó a los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) desde noviembre próximo, generó un simbronazo en la escena política. La abogada platense Lucía Iañez, que es diputada por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, se refirió al tema en su cuenta de X y apuntó de lleno contra Julio Garro, ex intendente de La Plata, y ahora ex subsecretario de Deportes de Nación.

Sucede que el ferviente impulsor del desembarco de los capitales privados fue despedido de su cargo luego de cuestionar al seleccionado nacional y pedir que Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia pidan "disculpas" por los videos filtrados sobre los cuales muchos jugadores ya se pronunciaron.

"La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano", señalaron desde la Nación para justificar el corrimiento de quien era el segundo de Daniel Scioli, históricamente alineado con el macrismo a nivel nacional.



Previo a eso, Iañez dialogó con BuenosAires/12, y advirtió que la de las SAD es una dinámica que cuenta con dos grandes aristas. Una de ellas es la inversión millonaria, "que los empresarios quieren hacer en los clubes que generan dinero, porque sólo les interesa esa parte", pero la otra está ligada a "un mega negocio inmobiliario que está vinculado a los espacios donde están ubicados los clubes".

"Por eso no incluyo sólo a los clubes de primera división o los clubes de fútbol, porque esto está orientado también a las instituciones más pequeñas y más vulnerables", remarca la diputada, que cita "el ejemplo que Garro nos mostró al momento de hacerlo en La Plata", en referencia al club José Hernández.

"Ese club de barrio, que es 'pequeño' en relación a Boca, River, tiene grandes y maravillosos espacios ubicados en las avenidas o en los cascos históricos de las ciudades", advierte Iañez, que lo compara con la búsqueda de Mauricio Macri cuando era presidente: "Cuando le tocó gestionar quiso vender el Cenard, que son 115 mil metros cuadrados para los deportes de alto rendimiento".

--¿Qué peso tiene la resolución de la IGJ en la disputa por la SAD?

--Ya sabíamos que una vez que Javier Milei cumpliera ciertos objetivos que tenía vinculados a la Ley Bases, íbamos a tener noticias sobre cuestiones relacionadas al tema de las SAD, que es un tema de interés central para los sectores aliados y los socios del Presidente, como Mauricio Macri en este caso, por lo que la decisión de la IGJ tiene una implicancias política muy grande. Los clubes están vinculados a los sectores sociales, y hemos visto que el Gobierno nacional ya avanzó en clubes pequeños en la ciudad de La Plata, como el José Hernández, en una muestra de lo que en realidad se pretende hacer. Obviamente el fútbol argentino tiene, gracias a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por la tradición histórica de 140 años de una pasión muy identitarias, procesos internos para evitar que estas cuestiones pasen. Pero claramente pretenden avanzar con una vocación contraria a la postura que tiene la AFA en torno a las SAD, las cuales no están contempladas en el estatuto.

--¿La AFA y su estatuto se ven debilitados por este fallo de la IGJ?

--No, yo veo la AFA muy posicionada en relación a este tema. Sí me parece importante tener en cuenta algunas de las experiencias que han tenido los países vecinos. Chile es un caso bastante paradigmático, porque cuando terminaron incluyendo las SAD, hubo muchas incidencias políticas y judiciales que conllevaron a que los clubes más importantes quebraran. Argentina tiene la suerte de tener una ley de salvataje específica para los clubes, la famosa "Ley Racing", que se sancionó en el 2001 pero que tuvo mucha potencia posteriormente. Es una ley que prevé una segunda etapa, después de un curso preventivo, para evitar que los clubes vayan a la quiebra. Es decir, Argentina tiene una intervención normativa de protección de los clubes, pensando y entendiendo que los clubes además son la base del entorno social, son los que protegen de alguna manera los derechos de los niños y adolescentes, y además los que han permitido que la Argentina tenga, a diferencia de muchos de los países de la región, destacadísimos lugares en el deporte internacional. La diferencia entre Argentina y los países que admiran Macri y Milei, con los cuales se trata de comparar en esta disputa, es que Argentina no tiene un esquema deportivo vinculado a la educación, ya que el deporte no está inserto en las escuelas por la tradición de los italianos y españoles, que lo insertaron directamente en los clubes.

---¿Qué origen tienen los capitales extranjeros?

--Primero hay que aclarar que no necesariamente la inversión de las SAD es dinero que viene del exterior. Eso es lo que quiere hacer creer el gobierno de Milei, en base a la necesidad extrema que tiene de que existan dólares, por eso también se apunta a un blanqueamiento que no tiene ningún tipo de límite, ni de monto, ni criterio. Este es un negocio que está pensado también para empresarios internos. El capital extranjero, sin embargo, es un variable de referencia. En el fútbol hay, desde hace mucho tiempo, muchas sospechas vinculadas a los capitales en ese sentido, a tal punto que la FIFA reguló los derechos económicos en 2015, porque había muchas dudas y muchas preguntas respecto de dónde venía la plata y de qué manera se podía blanquear dinero en el fútbol.

--¿Cómo se explica la defensa de Garro a la llegada de las SAD?

--Garro llega primero como subsecretario de Deportes y después ocurre lo de José Hernández, que tiene varios ex funcionarios municipales dentro de su comisión directiva, como Claudio Fiorellino, que era delegado de Garro. Más allá de eso, en La Plata es evidente la situación de los negocios inmobiliarios, que generaron severos inconvenientes en la ciudad, por la cantidad de barrios cerrados que se realizaron sin autorización provincial, lo cual ha roto el tejido urbano. En el único momento en el que se pagó la plusvalía, que se generó mediante una ordenanza por la cual aquellos que lograban la redeterminación de 'terreno rural' a 'terreno urbano' tenían que pagar un monto que era destinado a obras en los lugares más pobres, Garro utilizó ese dinero para hacer una rotonda afuera del mismo campo que había habilitado. Es una persona famosa en la ciudad porque gran parte de su gestión se basó en la realización de grandes negocios inmobiliarios.

--¿El arco político trata este tema con el detenimiento necesario?

--Me parece que si entendemos a los clubes como una parte muy importante de la construcción social, los vamos a empezar a ver en la dinámica en la que nosotros trabajamos, entendiendo que uno no puede poner en riesgo, sólo con el fin de generar un lucro, a determinados espacios que realmente generan una funcionalidad social muy importante. Después, en cuanto al arco político, yo creo que con los problemas tan grandes que tenemos en la Argentina hoy, donde UNICEF dice que tenemos 70 por ciento de niños pobres, desde nuestro espacio aportamos lo más que podemos para solucionarle a la vida a la gente. Obviamente me parece que este es un tema central.