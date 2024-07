Javier Milei brindó una nueva demostración de alineamiento absoluto con Estados Unidos e Israel y aumentó el riesgo de la seguridad nacional. En la víspera del 30 aniversario del atentado a la AMIA, el Presidente responsabilizó a Irán por el ataque de 1994 y defendió el proyecto para juzgar en ausencia a los funcionarios iraníes acusados. La nueva provocación llegó horas después de que Teherán amenazara al gobierno argentino con hacer “lamentar la enemistad” entre ambos países.

“No hay matices, solo existe el bien y el mal”, dijo el libertario en una conferencia organizada por el Congreso Judío Mundial, en la previa a la conmemoración del bombardeo a la Asociación Mutual Israelita. En el bando de los malos, ubicó a “sectores vinculados al gobierno de Irán, a Hezbolá y Hamas” y los acusó de haber ejecutado el bombardeo a la mutual israelí que causó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos. ”El terrorismo de ese trágico 7 de octubre (la masacre en Israel de 2023) es exactamente el mismo que nos atacó a nosotros hace tres décadas. No hay diferencia”, expresó.

Desde un atril en el Hotel Hilton, el Presidente señaló que “no pueden quedar dudas de que el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa a la vida de los argentinos” y destacó haber declarado a Hamas como organización terrorista. “Es algo que ningún gobierno se animó a hacer por especulación diplomática”, se ufanó.

Respecto a la investigación, Milei cuestionó a la dirigencia política y la Justicia por haber sido "cómplices y encubridores del crimen" e indicó que se cumplen “tres décadas de impunidad, de cortina de humo y maniobras groseras” de personas que buscaron “oscurecer la verdad y llevar la causa al olvido”. ”Nosotros elegimos alzar la voz, porque no le hacemos el juego a la muerte”, afirmó y defendió el proyecto que pretende enjuiciar en ausencia a los funcionarios iraníes investigados. "Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de que una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, argumentó.

La iniciativa, que fue presentada la semana pasada en el Congreso, propone modificar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Federal. En la actualidad, la legislación no permite tomar una decisión definitiva si el imputado no se encuentra presente en el proceso. En los fundamentos del proyecto se plantea que eso configura un problema “en casos de graves violaciones a los derechos humanos y en los que la sociedad tiene un interés particular en conocer la verdad”. Con esa premisa, Milei pretende juzgar a los libaneses e iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado.

En la tribuna lo escucharon sobrevivientes de la AMIA, embajadores, referentes de más de 300 países y los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), quienes participarán hoy de la ceremonia central por el 30 aniversario del ataque en la sede de la calle Pasteur. También estuvieron Katharina von Schnurbein, comisionada de combate contra el antisemitismo de la Unión Europea y Débora Lipsdtadt, enviada de Joe Biden. El mandatario de Estados Unidos, por su parte, envió una carta que fue leída por el embajador Marc Stanley, en donde reclamó “continuar buscando la verdad y la justicia para las víctimas”. En tanto, el papa Francisco exigió en una misiva tener “memoria“ para “que estos actos tan violentos no se repitan”.

Para la actividad que se desarrolló en Puerto Maderos se desplegó un importante operativo de seguridad, con camiones y agentes de la Policía Federal, que rodearon el hotel porteño. Con la excusa de aumentar las medidas de seguridad ante eventuales ataques, Milei aprovechó para justificar el regreso de la SIDE. “Estamos fortificando la calidad de la inteligencia al servicio de nuestra seguridad nacional”, indicó y resaltó que tiene un "diálogo fluido" con DAIA, AMIA y Memoria Activa en esa materia. Asimismo, anunció que instruyó al secretario de Justicia, Sebastián Javier Amerio, a que fortalezca la unidad especial de investigación para la causa AMIA.

Sobre el final, Milei celebró la sentencia dictada por la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que en abril confirmó las penas para los principales investigados por el ataque. "Calificó al atentado como crimen de lesa humanidad, lo que es de suma importancia y fundamental porque lo vuelve un delito imprescriptible. Y donde también se responsabilizó finalmente a la República islámica de Irán y a Hezbollah", exclamó. Por último, intentó imprimirle épica al mensaje. "El terrorismo odia la libertad y adora a la muerte, nosotros amamos la vida y la libertad", sostuvo y, tras la catarata de provocaciones, pidió que "las fuerzas del cielo nos acompañen".