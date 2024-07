"El teatro me enseñó que los procesos tienen un tiempo. A veces está bueno acelerarlos, y en otros casos hay que respetarlos", dice Julián Tello. En paralelo a su veta actoral, el artista retomó tras la pandemia una carrera musical en la que le suelen llamar Yeyo. Sin embargo, la banda que lo dio a conocer, y de la que fue MC, tomó prestado tanto su nombre de pila como el del otro cantante: Jvlian. Lo acuñaron con la "u" del español antiguo (como Café Tacvba), pero su música no era castiza. Sí urbana y moderna. Antes de que la Argentina se volviera a poner de moda en todo el mundo, esta vez a punta de rap, trap, funk y R&B, ellos ya curtían esos géneros con visión de futuro, lo que los convirtió en uno de los padrinos de la escena.

Cuando aquel quinteto se disolvió, sus integrantes decidieron llevar adelante sus respectivos proyectos personales. Salvo Yeyo. "Me alejé un poquito. Fueron años de laburar mucho con la música, y sentía que debía tomarme unas vacaciones", reconoce. Tras cuatro años de ostracismo, en junio de 2023 el cantante y compositor regresó con un EP cuyo título sugería que nunca pensó en dar un paso al costado: Enemigo del fin, volumen 1. Su primer disco solista, donde alterna su flow con una desconocida faceta cancionera, acústica y lo-fi. "Esto surgió muy de a poco", explica. "Me reconecté con la composición. Armé cositas que me gustaban, las volvía a escuchar y me cebaban aún más."

Si esas cuatro canciones fueron anunciadas como una primera parte, quedaba esperar la secuela. Salió casi un año más tarde, este mayo, y abre el juego hacia una situación más lúdica, al punto de que tiene un pasaje instrumental de 30 segundos, titulado Mus, que parece una calesita psicodélica. "El primer volumen, que fue una búsqueda de ver por dónde salir, lo produjeron Club Hats y Percii. Por eso la impronta es más suya. Pero este disco es más mío", afirma Yeyo. "Si los escuchás en Spotify, termina el segundo volumen y arranca el primero, lo que da la sensación de que el orden del disco es así. Es muy loco: pareciera hecho al revés. Podía haber sacado los 8 temas juntos, pero estaba demasiado manija."

¿Te ganó la ansiedad?

Sacar ocho temas es lo mismo que sacar dos, sinceramente. Hay una cosa con la tensión que juega mucho, sobre todo porque hacía rato que no sacaba música. Sí o sí te tenés que adaptar a eso, y a mí me mata. No soy fan de hacer videos o de subir historias. Estoy con una especie de militancia del escuchar.

De entre las canciones de Enemigo del fin, volumen2 sobresale Antena, para la que Goyo Degano prestó su voz: "Eso fue un flash. Escribí ese tema casi entero, y con Goyo retocamos algunas partes. Pensé que era él quien tenía que cantarlo, y se copó. Eso me dio una confianza espectacular. Si bien nos cruzamos un montón de veces, musicalmente nunca habíamos hecho nada juntos". Aparte del frontman de Bandalos Chinos, en el disco participó otro precursor de la actual movida urbana argentina, Orodembow, quien se encargó de la producción de ese single. "Él es mi hermano", sentencia el otrora Jvlian. "Me ayudó a escuchar".

El productor Bruno Donato (La Finesse), al igual que Hernán Ortiz (vocalista y guitarrista del grupo Hipnótica), la cantante Abril Olvera (figura de la banda de funk y R&B Nafta) y el baterista Guille Salort figuran asimismo como colaboradores del flamante EP (junto con Club Hats, Percii y Polisick, ex compañero en Jvlian). Quien curiosamente no aparece es YSY A, con el que el rapero mantiene desde hace varios años un estrecho vínculo amistoso y laboral. Tal es el sincretismo entre ambos que a Alejo se le puede escuchar diciendo en sus shows en vivo "Mi amor", al dialogar con sus "Demoledores" (como llama a su público). Y esa expresión afectuosa, de la misma forma que "bebo" o "bichito de luz", son una constante en la verborrea de Yeyo.

¿A qué se debió que YSY A no esté en ninguno de los dos EPs?

Estoy con él desde su primer show. Recién se había separado Jvlian, y le presté una interfaz TC Helicon a 0-600 (productor) para que la probara con Neo Pistea en vivo. Luego vinieron a casa a grabar los temas de Modo Diablo. Así los conocí, y nos hicimos amigos. Me pidió que hiciera los auto-tune en sus recitales, y ahora disparo las pistas. Vi pasar mucha gente a su alrededor, y lo único que yo quería era hacer música con ellos. Pero terminé ocupando un rol más interesante, que era ayudar. Grababa, proponía efectos y opinaba sobre los shows. Es un aporte más desde lo artístico, que lo tenía por la banda y el teatro. Él siempre se sintió cómodo conmigo por eso. También sería forzarme a hacer un género que quizá no sé si podría. YSY es más versátil. Se sube al dembow o al baile funk, e igualmente la rompe. Yo soy más milimétrico, y tengo que ver dónde me meto. Por algo tardé tanto.

Si bien este debut solista podría haber servido de puntapié para reinventar en todo sentido su universo artístico, lo que hubiera incluido un flamante álter ego para esta etapa, Yeyo reconoce que le dio "fiaca". Aunque encontró en la cosmogonía e impronta de Santiago Motorizado un modelo a seguir. "Hay una peliculita que se me armó: la de alguien que vuelve de un lugar que se fue. Y en ese imaginario empecé a inventar cosas", elucida. "Soy muy fanático de Santi Motorizado. Me identifico con su lectura del futuro. Me enamoró esa idea de pensar en un tiempo que aún llegó, pero que necesitamos que llegue porque todo se está haciendo bosta. Hay mucho de eso en el disco, así como canciones inspiradas en la ciencia ficción", dice; y lo respalda en especial su segundo EP, que tiene en la tapa a un astronauta en llamas.

Foto: Cecilia Salas

Tras la experiencia grupal, en la que Julián Tello componía las letras con su tocayo Julián Larquier, el reto esta vez era la creación en soledad. "Pasé a armar un mundito nuevo. Podés decir menos cosas, pero lo que decís debe ser contundente. Y además tenés que armar otra lógica de melodía", describe el artista cuya idiosincrasia musical está torneada por Todos tus Muertos, Sumo, Alex Anwandter, Virus y J Dilla, a los que se sumó más recientemente el trip psicodélico del rapero Lil Yachty. "En Jvlian todos los géneros se mezclaban y se convertían en otra cosa. Terminé agarrando ese material para seguir haciendo cosas. Al hacer ese ejercicio solo, tenés menos ping pong. Pero ya está todo tan mezclado que lo que importa es el contexto en el que lo hacés. Estos EPs se encuentran en ese viaje."

¿Para cuándo el volumen 3?

Ahora lo que tengo ganas de hacer es un mixtape de solo tracks instrumentales. Estoy en un plan tech o noise. Más de samples, y no tan acústico. Pienso en que podría sacar unos seis temas. De a pasitos voy confiando. Ya no me lo pregunto tanto. Si me dan ganas, lo hago.





