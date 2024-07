La física argentina Lucila Peralta Gavensky será premiada por la Academia Real de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica por su trabajo en el campo de la materia condensada. En diálogo con Página 12, la científica se refirió a su labor, el lugar de la mujer en las ciencias exactas y la situación del Conicet.

Peralta Gavensky tiene 31 años, nació en la ciudad de Buenos Aires y es licenciada y doctora en Física por el Instituto Balseiro. Dentro de ese campo, se dedica al estudio de las propiedades físicas de fases condensadas de la materia, como materiales cristalinos o líquidos, que comprende gran variedad de aplicaciones tecnológicas. Puntualmente, su área de expertise es la de las fases topológicas de la materia, que pone el foco en las propiedades de cuerpos geométricos que se mantienen invariantes ante deformaciones.

A fines de este año, la científica recibirá el Prix Théophile De Donder, que cada tres años destaca al mejor trabajo en el área de la física matemática en Bélgica. El reconocimiento le será otorgado por el aporte que realizó junto a otros dos físicos en la Université Libre de Bruxelles y cuyo artículo fue publicado en diciembre de 2023 en la revista Physical Review Letters.

El lugar de la mujer en la ciencia

Recientemente, Peralta Gavensky obtuvo un cargo posdoctoral en el Fondo de Investigación Científica de Bélgica (FNRS por las siglas en francés), la entidad equivalente al Conicet en Argentina. Su proyecto quedó seleccionado, además, dentro de la convocatoria de la Fundación L’Oréal-Unesco Para Mujeres en la Ciencia, que aporta un crédito adicional para tres trabajos de ciencias exactas y naturales presentados por científicas.

En esa línea, la investigadora comenta que su ámbito laboral está muy desbalanceado: hay pocas mujeres. "Estoy acostumbrada a que sea un ambiente más masculino. En el grupo de la estadía posdoctoral que estoy haciendo en la universidad yo soy la única mujer. Lo mismo me pasó cuando cursaba mi carrera, todos los compañeros de mi camada eran hombres", cuenta.

Para la física, es importante revisar este desequilibrio: "Me encantaría que hubiera más mujeres porque creo que tenemos mucho para aportar y, a veces, hasta una manera distinta de pensar los problemas. Creo que hoy en día se necesitan apoyos adicionales a las carreras de las mujeres para visibilizar que hacer ciencia siendo mujer es posible", considera la doctora.

Situación de los científicos argentinos

Peralta Gavensky ya tenía tomada la decisión de realizar estadías de investigación en el exterior --una modalidad usual al momento de la finalización de doctorado con el fin de aprender nuevas técnicas y trabajar con otros científicos--, aunque siempre con el deseo de retornar a Argentina. Sin embargo, reconoce que en la ecuación tuvo un peso particular la complicada situación que atraviesa el Conicet.

"Necesitaba ver si tenia otras posibilidades y qué lugares me podían abrir las puertas si mi país me las cerraba. Para mí fue muy duro porque siempre supe que quería trabajar en el país, siempre fui una agradecida de la educación públcia, de la beca que recibí en el Instituto Balseiro. Me siento en deuda porque el país invirtió en mí muchísimos años. Pero que luego de todo ese esfuerzo no haya lugar para los investigadores, me parece algo irracional", comenta.

Sobre el Conicet, lamenta la narrativa instalada que busca su estigmatización. "Se le hizo mucho daño en los últimos meses y creo que no es merecido", señala. Por otro lado, también hace referencia al riesgo de la eliminación de las becas doctorales, que cumplen una función fundamental para que el sistema siga teniendo continuidad. "Es importante continuar la formación de los científicos desde temprana edad para no generar un éxodo de jóvenes que quizá quieren apostar a la ciencia en el país pero no encuentran las posibilidades y se tienen que venir al exterior. Después, es muy dificil revertir esa situación", explica.

Incluso con este panorama, la científica expresa que su deseo sigue siento volver y hacer su apuesta en Argentina. El año pasado se presentó a la convocatoria para la carrera de investigador científico, que aún se encuentra en proceso de evaluación y sin fecha pautada para los resultados.

Informe: Carla Spinelli