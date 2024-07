En medio de la marcha por la desaparición de Loan Peña en la capital correntina, una mujer que dijo llamarse Violeta se acercó a un móvil que transmitía en vivo para denunciar por supuesto abuso sexual al padre del gobernador Gustavo Valdés.

"Yo desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Él sabe bien de qué estoy hablando. Durante diez años abusó de mí y cada vez que me abusaba me daba una pastilla para que yo tome", sostuvo frente a la cámara.

Luego relató que quedó embarazada y que tuvo a su hijo, pero que su presunto abusador negó la paternidad del chico. "Hace seis años estoy luchando, tuve que venir a esconderme al campo", señaló.



"Se quiere ir a España, ¿por qué no viene a reconocer a su hijo, por qué no me quiere dar el ADN? Me da 25 mil pesos por mes de manutención para que yo me calle. Y me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?' Y Gustavo Valdés sabe bien de lo que estoy hablando, porque la causa de mi hijo no avanza. Pido a todos los correntinos que no me dejen sola, que hace años estoy luchando por mi hijo".