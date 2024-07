La Empresa Provincial de la Energía (EPE) despidió a fines de junio a Miriam C., quien ejerció por catorce años como abogada de la firma santafesina sin estar recibida. El caso salió a la luz cuando la mujer se presentó para cubrir un cargo de “abogado asesor”, pero se comprobó que no tenía título habilitante. Miriam C. ingresó a la EPE en el 2010, cuando reemplazó, de modo discontinuo, el cargo de abogado asesor. En 2020, ocupó este puesto de forma continua y, dos años más tarde, quiso concursar para quedar efectiva en el puesto, pero fue entonces cuando se detectó que el título que presentó era falso, por lo que se procedió a abrirle un sumario administrativo. Fue la propia Universidad Católica de Santa Fe –casa de estudios a la que aludía el título falso– la que negó que la mujer haya terminado la carrera.