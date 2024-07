A 39 días de la desparición de Loan Danilo Peña, continuaron los allanamientos en distintas zonas de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Este lunes por la mañana la Policía Federal realizó un allanamiento en la casa de Jorge Bertón, conocido como “Jorgito”, el hijo de Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal detenida. Además efectuaron una requisa en la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava, y volvieron a allanar la casa donde vivía ella con Pérez. Para este lunes se esperaba también un "careo" entre Laudelina Peña y su marido Antonio Benítez, pero la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, rechazó la instancia propuesta por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

El nombre de Bertón surgió luego de que un vecino de la exfuncionaria y y su marido el capitán de navío retirado Carlos Pérez, ahora apresados e imputados por sustracción de menores, afirmara que Jorge fue a buscar una lancha de su mamá debido a que temía que fuera vandalizada.

Aparte de la lancha, los agentes peritaron una camioneta blanca estacionada en el domicilio al borde de una piscina. Esto se debe a que, cuando la causa estaba en manos de la Justicia provincial, un vecino declaró haber visto el 13 de junio, día en que desapareció Loan, cerca de las 23, una camioneta ingreso a toda velocidad a un camino vecinal que conecta con El Algarrobal, la zona donde vieron por última vez al menor.

Al mismo tiempo, los detectives requisaron la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava, quien también posee una camioneta blanca. Y por la tarde se acercaron a la residencia de la exfuncionario y el ex navío para realizar un nuevo allanamiento. La casa ya había sido requisada hace 15 días.

Ya por el fin de semana la jueza Cristina Pozzer Penzo, había encabezado una serie de allanamientos y rastrillajes en los alrededores de la casa de Catalina Peña (último sitio donde se vio con vida a Loan) y en la casa de Francisco Méndez, el expolicía que participó de la búsqueda del niño y que tenía un vínculo cercano con el excomisario Walter Maciel

Al momento, los ocho los detenidos por el caso, acusados por la sustracción del chico, son: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Amado Méndez. La causa volvió al secreto de sumario por 10 días luego de que Maciel presentara su declaración ante la jueza y se decidiera detener a Méndez para que de también su testimonio.

Rechazaron el careo

La jueza había dispuesto un careo entre Laudelina y Benitez, por las diferencias en sus declaraciones en torno a la relación laboral que habría existido entre María Pérez Caillava y Carlos Pérez, otros dos detenidos en la causa. Mientras el tío de Loan asegura que ese vínculo no existió, Laudelina afirma que sí. Sin embargo, la abogada de la mujer rechazó la instancia y en diálogo con el canal C5N dijo: "hacer un careo a esta altura con disidencias que son ínfimas no hacen a la historia".

"La credibilidad de los dichos de mi asistida la tienen que cotejar los señores fiscales y los jueces con pruebas y elementos suficientes", expresó Chirivín al señalar que el careo no va a colaborar a esclarecer la causa. "Tenemos premura, no podemos estar con estas cuestiones que dilatan y le quitan seriedad al proceso", agregó.

Trasladaron al excomisario

El mismo lunes, Maciel fue trasladado de penal tras denunciar amenazas. Fue su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien confirmó que su cliente fue enviado a otra cárcel, pero no dio detalles del lugar.

Durante su declaración de más de siete horas frente a la jueza Pozzer Penzo, el excomisario había reconocido tener miedo de que lo mataran en la cárcel. “Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto”, dijo e insistió: “Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días”, sin dar más detalle del presunto ataque.

El abogado Pierri se refirió a la situación denunciada por Maciel y afirmó: "Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. El pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad”.

Detalles de la declaración del excomisario

Por otra parte, Pierri dio algunos detalles sobre la indagatoria del excomisario: "Para nosotros mintieron todos, sobre todo su círculo íntimo, hasta sus familiares. Maciel declaró durante 7 horas y 15 minutos, más una reunión previa de dos horas. Le dio el detalle pormenorizado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con las actuaciones”.



“Respondió más de 105 preguntas, dio citas que la jueza en este momento está evacuando, algunas fueron las diligencias de ayer. La jueza visitó a la abuela ayer para corroborar una serie de datos que tienen que ver con la declaración de Maciel", continuó.

Asimismo, el abogado se refirió al posible vínculo con Benítez y aclaró que Maciel no solo "no lo conocía", sino que hace solo 4 meses era comisario en la localidad: "Hay zonas que ni conoce, como este paraje. A las personas que estaban en el almuerzo no las conocía, salvo a la señora Victoria, a quien se cruzó en tres actos protocolares acompañada por Pérez a los que fue en carácter de funcionario. Al resto no los conocía y no tenía relación".

Sobre el hallazgo del botín plantado, Pierri explicó lo que dijo su defendido: "Maciel le advirtió al fiscal castillo que Laudelina y Macarena mentían y le pidió la detención a las 48 horas de la desaparición de Loan, a partir del episodio de la zapatilla. La sorpresa fue que Laudelina dijo que la zapatilla era de Loan aún envuelta en tierra e irreconocible".



"El único que buscaba la verdad era Maciel y lo pusieron preso. Y hoy la única que está investigando verdaderamente es la jueza y está siendo investigada. Es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo", manifestó.

Por último, sobre la detención de su cliente, Pierri ratificó: "No cabe ninguna duda de que alguien quería que Maciel no esté en la investigación. Evidentemente molestaba a la investigación, no tengo ninguna duda. Había una visión de que Maciel era el problema de todos los males".