Las boletas de los impuestos inmobiliario rural, urbano y la patente automotor dejan de ahora en más a llegar en papel. El gobierno provincial dispuso digitalizar esos tributos. Espera un ahorro de unos $300 millones anuales al dejar de imprimir 3 millones de boletas en cada liquidación. Y por eso ayer el Ejecutivo hizo el anuncio para instar a uniformar el pago de esos gravámenes por medios electrónicos.

Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión; Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos; y la titular de la Administración Provincial de Impuestos, Daniela Bosco, presentaron ayer este cambio en la emisión tributaria en el marco del programa "Despapelización de la Administración Pública".

"El objetivo es reducir el uso de papel un 30% este año, y priorizar medios digitales para comunicaciones oficiales, con el objetivo de promover un Estado más dinámico, moderno, tecnológico y menos burocrático", señaló Tabares.

"Es un programa estratégico de la provincia, integral porque aborda todas las dependencias del Estado, y trabaja en la modernización y la simplificación de la administración pública, eliminando trámites que no agregan valor a nivel ciudadano ni a la provincia; y simplificando aquellos que venían siendo engorrosos", agregó. El propósito, entonces, será "empezar a simplificarle la vida a los habitantes de la provincia, además de dejar de pedir papeles, documentos o certificados que el mismo Estado ya tiene", declamó el funcionario.

La tendencia implica que todos los contribuyentes santafesinos tramiten su clave de usuario digital ante el gobierno, la ID Ciudadana. "Es la puerta de entrada al ecosistema digital que hoy día tiene la provincia de Santa Fe, con el que muchos santafesinos ya cuentan porque, por ejemplo, han accedido al Medio al Boleto Educativo, a Mi Escuela, y a distintos servicios donde necesitan la ID ciudadana, que la puede hacer cualquier santafesino con un proceso es muy sencillo: solo necesita el DNI y se hace a través santafe.gob.ar/idciudadana", explicó Tabares. Ante las dudas, hay una línea de consulta, 0800 777 0801.

Entre el 1,7 millón de boletas que demanda la recaudación de los inmobiliarios rural y urbano, y el 1,3 millón correspondiente a Patente Automotor, estiman que el ahorro será de 300 millones de pesos al año en papel e insumos.

La digitalización total ya corre desde la cuota 4 de este año en el caso del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural. Al optar por esos medios de pago y adherir a la boleta digital, el contribuyente tendrá en su casilla de correo electrónico un recordatorio de los vencimientos próximos a operar.

Daniela Bosco, como titular de la API, explicó el universo de pagos electrónicos disponibles a través de la web www.santafe.gob.ar/apiboletas. Recomendó adherir al débito automático, que depara un descuento de 15% en cada cuota del impuesto adherido. O bien, pago por homebanking, a través de las redes Link o Banelco; y a través de la plataformas Pluspagos o Billetera Santa Fe.

De todos modos, aclaró que quien todavía prefiera seguir pagando de la manera tradicional puede seguir haciéndolo en cualquier local de la red Santa Fe Servicios. Pero en lugar de ir con la boleta de papel, bastará con que informe al cobrador el número de partida inmobiliaria, patente o CUIL.

Para descargar las boletas de pago y credenciales, los contribuyentes deben acceder a santafe.gob.ar/apiboletas, donde también podrán suscribirse y recibir por mail las boletas a su correo electrónico, además de adherir al débito automático.

Finalmente, Bosco se refirió a la situación de personas mayores que no están habituadas al uso de tecnología, e insistió en que “cualquier persona que antes pagaba con la boleta, podrá hacerlo ahora en Santa Fe Servicios de la misma forma con su número de DNI, partida o dominio; no necesita ningún dispositivo para abonarla”. No obstante, aclaró que “en las delegaciones de API en toda la provincia se puede solicitar asesoramiento”.