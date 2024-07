"La Ciudad de la Luz" no solamente está colapsada de deportistas de todas las disciplinas, sino también de artistas y figuras reconocidas del entretenimiento. Es que este viernes se realiza el acto de apertura e inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024 y hay mucha expectativa por los cantantes que se presentarán durante este histórico show, pero en especial, por Céline Dion y Lady Gaga.



Por el momento, se organizaron decenas de eventos en la capital francesa y no dejaron de viralizarse fotos de distintas alfombras rojas en varios puntos, como Saint-Tropez con celebridades como Zendaya, Rosalía y Serena Williams.

Imagen: AFP

Respecto al espectáculo inaugural, se confirmó que durará tres horas con 45 minutos y que a diferencia de otros años no será en un estadio o arena. Precisamente, toda la parafernalia fue planeada a lo largo del río Sena, a través de seis kilómetros. Toda una novedad en la historia de los JJ.OO..

Aunque todo se mantiene en secreto, la gran fiesta atravesará la mencionada distancia que separan el puente de Austerlitz y el de Jena, justo entre puntos importantes como los jardines del Trocadero y la torre Eiffel. Asimismo, el desfile lo abrirá la delegación olímpica de Grecia -por ser la génesis del olimpismo- a un ritmo preciso de 9 kilómetros por hora para completar el recorrido en un tiempo de 42 minutos.

Imagen: MTV

En tanto, Francia lo cerrará como anfitrión. Entre las delegaciones participantes no estará la de Rusia, sancionada por la guerra de Ucrania y cuyos representes, apenas una quincena, participarán como neutrales en las competiciones, pero no en la ceremonia.

No quedan dudas que se espera una jornada y una celebración llena de contenido y quizá, con bastantes sorpresas.

Qué pasa con Céline Dion y Lady Gaga

Actualmente, los franceses y los turistas que se encuentren disfrutando de París esperan tener la suerte de encontrarse con las cantantes Céline Dion y Lady Gaga. Resulta que diferentes reportes han señalado que ambas estrellas de la música cantarán en la jornada inaugural

En primer lugar, Gaga, protagonista de la esperada Joker: Folie à Deux, fue vista en videos de redes sociales saludando a los fanáticos afuera de su auto a comienzos de esta semana. Finalmente, The Hollywood Reporter pudo confirmar que la ganadora del GRAMMY participará de la ceremonia, pero las características de su presentación se mantienen con total hermetismo.

En esta línea, la actuación de la intérprete de Bad Romance marcará su primera aparición en un escenario televisado desde su presentación de Hold My Hand, la canción de la película Top Gun: Maverick, en la 95.ª edición de los Premios Oscar el año pasado.

Sobre la legendaria Dion, el periódico francés Le Parisien informó que será su "gran regreso triunfal" y que interpretará L'Hymne à l'amour de Édith Piaf.

En este sentido, la cantante de My Heart Will Go On reaparecerá luego de revelar en 2022 su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, que la llevó a cancelar su Courage World Tour y a grabar el documental sobre su vida con la enfermedad que se estrenó a fines de junio en Prime Video, con imágenes impactantes.

Cabe señalar a demás que la multipremiada intérprete es originaria del Canadá francés y representará un guiño a la francofonía. Pero ante todo, será una performance que demostrará la fuerza y la perseverancia de una artista que lucha todos los días por recuperar su voz y su mayor talento: estar sobre un escenario.

Seguí leyendo: