Independiente buscará este sábado regresar al triunfo cuando reciba a San Lorenzo en el marco de la novena fecha de la Liga Profesional en el cual el equipo de Boedo tratará también de quedarse con la victoria. El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América- Ricardo Enrique Bochini con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y en el VAR se encontrará Sebastián Martínez. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Independiente viene de caer ante su homónimo Mendoza por 1-0 y aún no consiguió sumar su primer triunfo desde la llegada del entrenador Julio Vaccari (cayó 3-1 ante Instituto y empató sin goles frente a Barracas Central).

El técnico se verá obligado a realizar cambios tras la expulsión de Adrián Spörle, frente a Independiente Rivadavia, y Alex Luna, debido a una molestia muscular. Por otro lado, si el club de Avellaneda logra habilitar a sus refuerzos, Santiago Salle, Joaquín Laso y Juan Manuel Fedorco también quedarían fuera del once inicial.

Por otro lado, San Lorenzo levantó las inhibiciones y podrá utilizar a sus refuerzos Matías Reali, Nicolás Tripichio, Andrés Vombergar y Nahuel Bustos. Además, el colombiano Jhohan Romaña se entrenó de forma diferenciada, por lo que su presencia se encuentra en duda para el enfrentamiento.

Racing buscará la punta ante Huracán

En otro de los partidos de la jornada, Racing visitará al puntero Huracán en búsqueda de un triunfo que le permita quedar como líder de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 20.30 con el arbitraje de Facundo Tello y el mismo será televisado por TNT Sports.

Racing viene de ganarle a Unión por 2-1 y se posiciona tercero en la tabla con 16 puntos, mientras que Huracán venció 1 a 0 a Rosario Central, en condición de visitante y se mantiene puntero con 18 puntos.

El equipo de Avellaneda además de pelear la punta en la Liga Profesional, se encuentra en octavos de final de la Copa Sudamericana en donde deberá enfrentar a Huachipato (Chile) el martes 13 de agosto a las 19.00, en condición de visitante.

En relación al partido pasado, el técnico Gustavo Costas, realizará algunos cambios y uno de los que no estaría será el colombiano Juan Fernando Quintero. El futbolista arrastra un golpe y Costas colocaría a Johan Carbonero o a Baltasar Rodríguez en esa posición del ataque. Huracán, por su lado, defendería al cima con los mismos once que empezaron jugando en la fecha pasada, ya que, Frank Kudelka no realizaría variantes.

Los otros tres partidos

En otros de los partidos de la jornada, Vélez intentará estirar su racha de partidos ganados tras el receso (Talleres por 3-0; Platense por 2-0 y Central Córdoba por 2-0) cuando cuando reciba en Liniers a Defensa y Justicia, que viene atravesando una crissi futbolística que le impide ganar desde hace 13 partidos: la última vez fue el 16 de abril ante Newell's por 1-0, hace más de tres meses. Los de Varela junto a los santiagueños son los únicos equipos que no han podido ganar aun en el torneo, en la tabla se ubican en el 25° lugar con 5 puntos. El partido se jugará desde las 15.00, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium.

En el duelo de cordobeses, Talleres recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes a Instituto desde dlas 17.15, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports.

Y Godoy Cruz recibirá a Argentinos, desde las 15.00, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.