Una plataforma de streaming anunció que trabaja en adaptar tradicionales historias argentinas a películas, series, documentales y shows de no ficción. Entre las propuestas que esperan llegar a su catálogo próximamente se encuentra la serie animada de Mafalda, la famosa niña de las historietas del consagrado maestro del humor gráfico, Quino.

El director Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, fue el elegido para llevar a la pantalla las aventuras y ocurrencias de la querida protagonista y sus amigos. La fecha de estreno de la nueva producción de Netflix es todavía un misterio.

En sus cuentas oficiales, la empresa de entretenimieto publicó un teaser sobre la serie animada, con referencias a la clásica película de ciencia ficción 2001: Odisea en el espacio de Stanley Kubrik.

En el video se puede ver a representada a Mafalda, la inteligente niña que cuestiona los parámetros establecidos, rotando un globo terráqueo para que "el plano de la cámara" enfoque hacia el hemisferio sur de la Tierra, mientras se escucha la canción "Así habló Zaratustra" de Richard Strauss.

En las redes sociales, la noticia generó opiniones encontradas entre los fanáticos. Algunos opinaron que "Mafalda no se toca", y que en otras ocasiones no fue exitoso su traspaso a la animación, mientras que otros decidieron darle "una oportunidad" al cineasta.



Además de haber sido traducida a más de 10 idiomas, la historieta de Mafalda pasó con anterioridad al formato animado y al cine a color; incluso también a un noticiero (Telefe Noticias la tuvo como "columnista" diaria en 2017).

El año pasado, la historieta llegó a las plataformas de streaming a través de la serie documental Releyendo a Mafalda, que dirigió Lorena Muñoz (Gilda: no me arrepiento de este amor, 2016), y que consta de un recorrido por los orígenes, la expansión y la vigencia del icónico personaje de Quino.

La carta de Campanella sobre la serie de Mafalda

"Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no lo iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía", cuenta en una carta el célebre cineasta.

A su vez, el director de Luna de Avellaneda continúa: "Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaron al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada".

Campanella afirma que rápidamente se sintió "uno más de la pandilla de Mafalda", y aseguró que se sabe tan bien los chistes que los podría "citar de memoria". "Pero como hoy enfrento este enorme desafío, no voy a empezar con los spoilers", aclaró.

Por otro lado, rememoró la época en la que dirigió la película Metegol, el gran historietista Quino fue a su oficina de producción. "Había casi 200 artistas de distintas generaciones y para todos nosotros había entrado Dios".

"Recuerdo que fue ese día que Quino intentó, por primera vez, dibujar con un lápiz digital. Un gigante como él, que había inspirado a generaciones de dibujantes con su trazo, y a muchos más humoristas con su sentido de la ironía y el comentario agudísimo, le iba dando forma a un trazo, pero como nunca antes, sin tinta ni papel. Su entusiasmo era el de un chico con un juguete nuevo, haciendo decenas de preguntas. El entusiasmo y la curiosidad del que nunca creyó saber todo", relató Campanella.

En tanto, el director de cine se preguntó: "¿Cómo podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico al lenguaje audiovisual?".

Esos, considera, eran los grandes desafíos que tenían por delante. El objetivo, consignó, "es convertir a Mafalda en un clásico de la animación".

"Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino", expresó, y concluyó: "Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando. Sin duda, y por lejos, el desafío más grande de mi vida".

De acuerdo con Netflix, Campanella será el director, guionista y showrunner del proyecto, desarrollado en formato de serie animada, con Gastón Gorali como co-guionista y productor general, y Sergio Fernández como director de producción.