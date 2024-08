El Ejecutivo provincial aprovechó que el frente gremial de los trabajadores públicos se fisuró ante la oferta salarial de paritaria y avanzó en esa grieta. Ayer anunció la decisión de pagar el aumento ofrecido, aunque los sindicatos Amsafé, AMRA y Siprus hayan decidido rechazarlo y hacer paro. Y va por más: el aumento va para todos, pero al que haga paro se le descontará el día, según dejaron en claro los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, en la víspera de la huelga que hoy declaró el sindicato docente, esta vez en soledad porque sus pares de Sadop, UDA y Amet aceptaron la propuesta gubernamental. Lo mismo, los estatales nucleados en Upcn y ATE.

"Se ha dado una situación inédita: algunas entidades gremiales rechazaron la propuesta mientras que otras la aceptaron. Entonces, se procederá a liquidar y abonar los incrementos que integraron la propuesta salarial que se acercó tanto a trabajadores de la administración central como a docentes, compuesto de incrementos de 4,5% para el sueldo de julio que irá por planilla complementaria a abonar este mes, 3% para haberes de agosto y 2,45% para los haberes de setiembre. De manera que ningún trabajador tendrá un incremento menor a 50 mil pesos respecto del sueldo de junio", destacó Olivares.

El titular de Hacienda justificó la determinación de cumplir con la propuesta paritaria a pesar del rechazo parcial en virtud del "tradicional principio de favorecer al trabajador: liquidar los incrementos de manera inmediata", afirmó. En tanto, con la política salarial estatal acomodada para este tercer trimestre del año, la paritaria continuará al margen de los rechazos del sindicato de docentes públicos y de los médicos y profesionales de la salud pública en efectores provinciales.

"No nos pareció correcto que por no arribar a un acuerdo pleno tengamos al trabajador sin percibir un incremento mientras su salario se deteriora", reforzó el ministro de Economía al meter una cuña en el conjunto de la docencia afiliada a Amsafé que votó en mayoría hacer un paro de 24 horas este miércoles.

Olivares aseguró que el criterio asumido no implica "unilateralidad" dado que "un sector gremial aceptó la oferta, y la paritaria continuará porque es un procedimiento vivo con distintas instancias de debate". Dicho eso, recalcó: "Cuando hacemos propuestas no especulamos, hacemos las que se pueden cumplir y pagar. Las medidas que adopten los gremios son legítimas, legales. No obstante aquí cabe otra cuestión: como posición del gobierno en adelante la libertad de asistencia está garantizada, como también de adherir a una medida de fuerza. Lo que el gobierno sí seguirá haciendo es abonar el día a quien concurre a trabajar, y no abonar el día a quien no concurre", advirtió.

En el gobierno defienden, como siempre, la propuesta realizada como "la mejor posible". Explican así que la inflación acumulada del primer semestre asciende a 78%, mientras que los incrementos salariales para los empleados provinciales sumaron 82%. "Lo que propusimos viene de anticipar la inflación posible de julio a setiembre, y por eso ofrecimos esos escalonamientos. Va en línea con las proyecciones de desaceleración inflacionaria y el proceso recesivo actual que supone un corrimiento de la posible recuperación en el cuarto trimestre. La actividad económica de la provincia va en recesión y los recursos irán cayendo en términos reales. Todo eso explica la propuesta", expuso el ministro de Economía.

A su lado, Goity bancó los trapos ante las críticas que la dirigencia docente prodigó a la gestión Pullaro en los últimos días. Sobre todo, con el señalamiento del costo de una publicidad de Quini 6 que lleva el rostro de la animadora Susana Giménez.

"Recibimos muchos ataques, críticas muy duras que no respondimos en el mismo tenor. Son injustas y no colaboran al entendimiento y al diálogo. Siempre respondimos sentándonos a la mesa y abriendo la posibilidad de acuerdo y haciendo propuestas. Los alumnos, alumnas no merecen quedar presos de este tipo de situaciones", reprendió el ministro de Educación en tácita respuesta a los dirigentes de la docencia Martín Lucero (Sadop) y Rodrigo Alonso (Amsafé).

El titular de la cartera educativa dejó en la banquina "los desacuerdos por la actualización salarial" y ensalzó "el compromiso de este gobierno de hacer todos los meses con esfuerzo una defensa del salario y dar previsibilidad para los meses venideros. Estamos para gobernar y tomar decisiones en beneficio del sistema educativo. No estamos para polemizar (con los gremios). Nuestra función es tomar decisiones".

Dicho eso, aseguró Goity que "el presentismo no existe en Santa Fe. Lo que hay es que el docente que preste el servicio tiene la posibilidad de hacer su declaración jurada para que nosotros podamos pagarle el día trabajado, y no abonarlo a quienes no trabajaron. Ya lo hicimos tres veces y es hacer justicia con quien trabaja", marcó.