Berneri cocina dos proyectos en cine. Uno con financiación de España, una coproducción a filmarse el año próximo. "Estamos atravesando un momento muy difícil. Se iba a filmar este año pero la inversión en Argentina era muy difícil. Es una película erótica-romántica, son otras edades, algo distinto", anticipa. Se trata de la adaptación de una novela de Mariana Flores, Leche condensada. El otro film es, también, adaptación de una novela -Putamadre, de Carolina Fernández-. "Sin el Incaa es muy difícil filmar, si bien las películas no se terminaban de financiar con él. Sin ningún tipo de subsidio se hace muy complicado, y más por la situación económica, filmar una película, si no es a través de las plataformas. Terminamos haciendo películas extranjeras", dice. "La función del Incaa es subsidiar películas con valor artístico. Lo dice la Ley de Cine. No creo que las cosas se hayan venido haciendo bien desde una burocracia y estructura tan grandes y con subsidios tan pequeños. Había que ordenar el instituto y la cinematografía, pero ahora sucede que nos están demonizando", remarcó la cineasta.