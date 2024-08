Federico Sturzenegger aprovecha su tercera oportunidad en la administración nacional para (des)armar a gusto y piacere los organigramas y sistemas de control nacionales. Lo hace desde una cartera a medida que le armó Javier Milei: el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Una de las últimas propuestas -luego, de por ejemplo, desfinanciar el cine nacional- es implementar un nuevo esquema de licencias de conducir sin vencimiento lo cual dejaría vetusto no solo sistema de penalización sino también hasta el esquema de multas. Una medida que criticaron los familiares de las víctimas de siniestros viales pero que le calzaría a la perfección al propio Sturzenegger, ya que adeuda, al cierre de esta nota, más de dos millones de pesos en multas en dos de sus autos de alta gama.

"Algo muy cool". Así definió Sturzenegger a la propuesta que ideó junto a la diputada Patricia Vásquez, que responde a otra Patricia, en este caso, Bullrich. El proyecto, del que aún no se conoce el borrador sino trascendidos, implicaría otorgar, sin fecha de vencimiento, las licencias de conducir. Luego, cada cinco años, solo se debería publicar una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, que está apto para conducir mediante un certificado emitido por médico acreditado"por la autoridad de aplicación".

En tanto, para los mayores de 75 años, la exigencia debería ser cumplimentada con idéntica modalidad, aunque en vez de cada cinco, cada un año. Los únicos que sí deberían renovar la licencia serían los conductores profesionales.

Dudas y más dudas

Y pese a que todavía no se conoce la letra chica, el proyecto estaría lejos de simplificar los siniestros viales. Es más, va en la dirección contraria. Por caso, el tema de los médicos habilitados para firmar apto físico. ¿Quiénes estarían autorizados: clínicos, psicólogos u oftalmólogos? Desde el Gobierno no dieron una respuesta clara a este diario, aunque deslizan de una capacitación para los médicos para ser parte de un registro de profesionales que estarán habilitados para expedir los certificados de aptitud. Sobre cómo se organizarán los cursos, ni noticias. Tampoco explicitan si los aptos físicos serían gratuitos o habrá un costo por cada examen médico. Eso último no es menor, ya que uno de los argumentos centrales para Sturzenegger es evitar el traslado de los costos a los conductores. Pero si todos los años (o cada cinco) uno debería poner de su bolsillo para el apto físico, no tendría mucho sentido.

"Es importante hacer estudios psicológicos, físicos y teóricos después de una cierta cantidad de años para chequear que un conductor necesite o no anteojos, oye bien y que está capacitado física y psicológicamente para tener el poder de un auto que se puede convertir en un arma mortal", dijo Viviam Perrone a través de un comunicado que firma la entidad que ella representa, Madres del Dolor, y otras organizaciones asociaciones de víctimas de siniestros viales (nota al pie: no se usa la palabra accidente ya que, justamente, éste último concepto se define por aquello que no se puede evitar).



"Es una pena que no tengan idea de lo que significa la seguridad vial. Es la primera causa de muerte para los jóvenes en Argentina pero a ustedes no les importa. No piensan en la vida, solo en el dinero", completó Perrone, en un mensaje con copia directa a Sturzenegger y Vázquez, los ideólogos del proyecto.

La segunda cuestión que queda en la nebulosa radica en los controles que realizan, a diario, los agentes de tránsito. ¿La licencia vitalicia podría suspenderse si alguien comete una imprudencia al volante, por ejemplo, manejar bajo los efectos de drogas o alcohol? ¿O su condición de "de por vida" impediría la suspensión? Y qué podrán hacer los agentes de tránsito: ¿estarían habilitados a retirar la licencia si, por caso, no estén los papeles al día?

Lo mismo ocurre con las cámaras que capturan infracciones: ¿qué uso tendrán si las multas sólo serán pagadas por aquellos que quieran el libre deuda para vender su auto?

Preguntas que, todavía, no tienen explicación.



Scoring, educación vial y los malos ejemplos de Sturzenegger

Patricio Martínez Carigniano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad, pone el foco en el sistema de scoring. Esto es, el esquema para que penaliza -vía puntajes- a aquellos conductores que cometan infracciones. Es que con las licencias vitalicias quedaría vetusto un formato que rige, en la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, por solo nombrar un caso. "Sólo alguien que no está dispuesto a cumplir las normas de tránsito puede pretender que la licencia de conducir dure para siempre", apuntó en su tuiter contra la medida de Sturzenegger.

Consultadas por esos tópicos la diputada Vásquez -quien llevó el proyecto a la Cámara baja- dijo a Clarín que la discusión de la seguridad vial debería ir por mejorar "la educación en el último año del secundario" y poner el ojo en unificar el examen de seguridad vial al momento de sacarlo por primera vez. "Nadie se olvida de las reglas básicas de seguridad vial", añadió. Una posible repregunta a la diputada radicaría en consultarle entonces si las infracciones suceden por una "falta de rigurosidad" de todos los exámenes de manejo alrededor del país. Digo, ya que nadie se olvida las reglas básicas.

En tanto, para justificar el nuevo cambio, el flamante ministro puso de ejemplo que en Estados Unidos tiene ese esquema "licencia vitalicia". Y si bien ese país ni siquiera es un paradigma de seguridad vial -según un informe mundial de Zutobi, EE.UU. es la tercera la tercera nación con más muertes al volante por habitante- Sturzenegger ni siquiera remite a algo verídico: la mayoría de los estados si disponen de un vencimiento en la licencia.

Así lo confirmó Martínez Carigniano, quien también estipuló que "en toda Sudamérica, las licencias de conducir tienen vencimiento. En España, Italia y casi toda Europa también tienen vencimiento, incluida Suecia. ¿En todos lados curran? ¿O habrá motivos para que tengan vencimiento?".

Más rápido, más furioso

Sturzenegger se apronta para hacer éste otro de sus proyectos "transformadores", tal como él mismo vende su día a día cobrado dinero estatal. En el Gobierno deslizan que, para acelerar la iniciativa, sería mejor habilitar un DNU y evitar así, la discusión en el Parlamento.

Si se habla de acelerar, el propio ministro podría dar respuesta para saber por qué, solo en Provincia de Buenos Aires, tiene en sus dos automóviles de alta gama registrados a su nombre 18 multas por infracciones viales, la mayoría por exceso de velocidad. En CABA, en tanto, de los 20 puntos iniciales su puntaje es de apenas 5 y, hasta hace horas, le deberían haber descontado otros diez más, lo que implicaría la inhabilitación de su licencia al momento de renovación. La última oración utiliza el condicional ya que, por razones que este diario desconoce, no hubo descuento de puntos luego de que circularon sus deudas en redes sociales.

Por arte de magia, Sturzenegger consiguió que no le descuenten ningún punto. A la izquierda, su scoring antes de que se conozcan sus multas. A la derecha, cómo es su esquema actual.

Por último, habrá que ver cuán rápido es el ministro para llevar adelante su proyecto. Si acelera y habilita las licencias vitalicias en el corto plazo, no tendría razón de ser que pague los 2.644.500 pesos que todavía debe en la Provincia.

Parte del listado de multas de Sturzenegger en PBA. La mayoría, por exceso de velocidad.