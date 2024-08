El diputado libertario Germán Kiczka, de la ciudad misionera de Apóstoles, presentó su renuncia ante la Legislatura provincial, acusado de tenencia de pornografía infantil a partir de una investigación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, liderada por la fiscal especializada Daniela Dupuy y respaldada por organizaciones como la Coalición de Rescate Infantil y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Este lunes, el legislador solicitó a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial” en la próxima sesión, que de acuerdo con el calendario legislativo será el jueves 22 de agosto.



Según publicó El Territorio, en el escrito de renuncia elevado al presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Aguad, Kiczka explicó que su decisión se basa en la necesidad de "abocarse por completo" a su defensa "en la causa penal de público conocimiento" en la que está siendo investigado.

“En este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”, indicó.

Además, en un comunicado que difundió en las últimas horas, el diputado aseguró que la investigación involucra a sus familiares. “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”, aseveró.

Activar, el partido al que pertenece Kiczka, que es liderado por el diputado libertario Pedro Puerta, le había pedido el viernes pasado la renuncia para que afrontara la causa sin fueros. El bloque del Frente Renovador de la Concordia también había solicitado al diputado que deje su banca en la Legislatura provincial, luego de expresar su repudio “ante los aberrantes hechos de público conocimiento”.

Se espera que una vez que se haga efectiva la renuncia, asuma en lugar de Kiczka el exdiputado por la UCR y Juntos por el Cambio Javier Mela.

La investigación internacional

Kiczka quedó en el centro de la escena pública la semana pasada, cuando personal de la Policía de Misiones llevó a cabo un allanamiento en su domicilio, por pedido del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del juez Miguel Ángel Faría.

El procedimiento fue ordenado luego de que los peritajes realizados a una computadora suya, incautada en casa de sus familiares directos en marzo pasado, confirmaran la presencia de videos y contenidos de pornografía infantil.

En el allanamiento, que se realizó el martes a la mañana, se secuestraron dos celulares y otra notebook en la que, que según trascendió, también habrían encontrado material sensible a la investigación.

La causa en la que está implicado Kiczka forma parte de una operación internacional contra la explotación sexual infantil, liderada por la fiscal especializada en delitos informativos Daniela Dupuy, a partir de información enviada desde Estados Unidos.

Esta operación, conocida como “Guardianes Digitales de la Niñez”, involucró a diversas fuerzas de seguridad y organizaciones internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, por sus siglas en ingles).

“Magia con el tío Germán”

En medio del escándalo por la investigación internacional, en las últimas horas se conocieron antiguos videos donde Kiczka simula ser presentador de un programa de magia para niños.

De acuerdo con información publicada por La Voz de Misiones, son al menos seis videos que datan de hace cuatro años que se encuentran publicados en una cuenta personal de Kiczka en Youtube.

En los videos, titulados “Magia con el tío Germán”, aparecen tanto el diputado como su padre Leandro y su hermano Sebastián, quienes fueron los primeros en aparecer bajo la lupa de la Justicia Federal por supuesta tenencia y distribución de pornografía infantil.

En los videos, los Kiczka hacen trucos de magia, realizan experimentos caseros y chistes. “Antes pudo pasar por alto, pero ahora conociendo la historia entera todo puede tener otro tenor. Quienes hacen grooming, por ejemplo, siempre buscan maneras para ganarse confianza de los niños y esto podría ser señal de eso“, dijo un investigador a La Voz de Misiones.