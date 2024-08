Trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Salta se encuentran de paro desde este lunes. La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles, en el marco de un reclamo salarial y en adhesión a la protesta decidida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

"La situación de los no docentes se encuentra bastante compleja debido a que no tenemos incrementos salariales acordes al contexto inflacionario del país". "Tenemos las paritarias a nivel nacional cerradas al diálogo desde que asumió este gobierno", dijo a Salta/12 la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta, Stella Mimessi.

Tabajajadora desde hace 25 años en la UNSa, Mimessi es licenciada en gestión de políticas públicas y en la actualidad se desempeña como directora general académica de la Facultad de Humanidades. También integra el consejo directivo de CGT Salta.



"Nosotros los no docentes estamos nucleados en la FATUN, la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. Este frente sindical ha intentado de distintas formas iniciar o por lo menos tener un diálogo con la Secretaría de Educación (de la Nación), que nunca se pudo concretar, en los distintos encuentros que se han mantenido. Los encuentros han sido solamente para informar el incremento salarial que propone el gobierno que aún siendo rechazado por el frente, lo dispone por decreto", explicó la dirigenta de APUNSa.



Por otro lado, Diego Maita, profesor de historia y secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ASIUNSa), señaló que la situación "es muy severa desde el plano de lo salarial, con todo lo que eso repercute". "Nosotros estamos reclamando hoy una recomposición del 50%", indicó, aunque aclaró que la inflación supera ese monto su salario.

"Es el cotidiano, el mes a mes, donde ves que los sueldos no crecen o crecen muy poco. La angustia para la gran cantidad de compañeros y compañeras que tienen familia, planes, proyectos, que se han preparado, que estudian, apuestan a la universidad, que hacen posgrado, investigación para estar en la universidad. Excede lo económico, es mucho más profundo", expresó Maita.

En este sentido, señaló que hay sectores que también están en crisis, pero tienen mejores sueldos, "ver que en el nivel provincial, que no voy a celebrar, ni a decir que tienen buenos sueldos tampoco, pero que aún así ganan más que nosotres, es muy difícil", manifestó.

"El reclamo salarial es justamente que los trabajadores hoy hemos perdido más del 60% del poder adquisitivo, hoy una categoría 7, que recién inicia en la carrera no docente, está cobrando en mano entre 560 y 580 mil pesos. Y este monto no condice con lo que es la canasta básica total que supera los $800.000. En este sentido, tenemos un poco más del 25% de nuestra planta no docente, sobre la base de 532 trabajadores de la UNSa que está en esta situación", dijo por su parte Mimessi.

La secretaria de APUNSa insistió en la necesidad de la apertura del gobierno nacional al diálogo en la negociación paritaria. "Primero, escuchar cuáles son las necesidades y por el otro lado, que cumplan con los acuerdos paritarios anteriores que hoy en día no se están llevando a cabo", explicó.

"Creo que el futuro de la educación superior en este contexto se está poniendo en juego (...) entendemos que el modelo de gobierno actual con este corte anarco liberal, lo que menos le interesa es sostener lo público y ahí entran las universidades nacionales", manifestó Mimessi.