Central tiene dificultades en Liga Profesional para asumir protagonismo y si preserva a sus figuras, como ayer, sale a la cancha con muy bajas expectativas. El canaya pudo hacer poco ante Independiente para evitar la derrota. El gol local en el primer cuarto de hora no hizo despertar al equipo y la impotencia se vio reflejada en los esfuerzos de Campaz en el segundo tiempo por generar una ocasión de gol. Pero peor que el resultado fue la lesión de Agustín Módica, quien pidió el cambio a la media hora.

El partido que jugó Central no tuvo nunca al equipo con posibilidades de evitar la caída por su rendimiento. Independiente encontró el gol en el primer cuarto de hora y fue suficiente para el Rojo. Porque el canaya no disimuló nunca estar en cancha con una alineación suplente. Incluso hubo jugadores, como Lo Celso, que siguen sin dar argumentos que permitan comprender su pertenencia en el plantel.

Lomónaco recibió la pelota en el área en un tiro libre y definió con comodidad para a superar Werner. Independiente dominó a voluntad y Lequi no pudo darle al equipo argumentos para que juegue con la pelota. Lo Celso no hace nada en campo rival más que devolver un pase. Para peor Giaccone no encontró profundidad en sus intentos de gambeta, Ocampo no tomó participación y Módica se esforzó para llegar a la pelota hasta que se lesionó y debió dejar la cancha. En el partido todo era del local. Pero no por eso Independiente tuvo ocasiones claras de ampliar la diferencia. De hecho se jugó poco. Se cometieron muchas faltas y Rapallini sacó ocho amarillas, cuatro por equipo.

Ortiz fue el capitán de RC.

El trámite del juego cambió en el segundo tiempo porque cambió Central. Lequi puso en cancha a Campaz, hizo debutar a Solari, pero fue el colombiano, con sus intervenciones por izquierda, lo que le permitió a Central acercarse al área local. Aunque la ocasión de gol, la única de la tarde, fue sobre el final, cuando Laso sacó en la línea un remate de Cervera que realizó sobre el área grande. Y Campaz lo intentó con un zurdazo cruzado, en su primera aparición, pero la pelota se fue por el segundo palo.

El cierre del partido fue a pura tensión porque Central no dejó nunca de ir al área del Rojo y el local temió por una acción fortuita del canaya, que al final nunca llegó.

1 Independiente

Rey

Vera

Lomónaco

Laso

Pérez

Loyola

Marcone

Martínez

Luna

Avalos

Tarzia

DT: Julio Vaccari

0 Central

Werner

Martínez

Barbieri

Giménez

Rodríguez

Ocampo

Ortiz

O’Connor

Giaccone

Lo Celso

Módica

DT: Matías Lequi

Gol: PT: 16m Lomónaco (I)

Cambios: PT: 31m Cervera por Módica (C). ST: Desde el inicio Campaz y Solari por Lo Celso y Ocampo (C), 15m Mancuello y Santiago Montiel por Martínez y Tarzia (I), 17m Lovera por Giaccone (C), 23m Mallo por Barbieri (C), 32m Hildago por Luna (I), 45m Maestro Puch por Avalos (I).

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Independiente