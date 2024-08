En uno de los discursos más esperados de la Convención Democrática, Alexandria Ocasio-Cortez no decepcionó. La congresista del Bronx y Queens se subió al escenario de Chicago y le cantó las cuarenta a Donald Trump: dijo que vendería el país "por un dolar", lo calificó de macartista y de pensar solo en su interés y en el de "sus amigos de Wall Street". También profundizó sobre el plan de Kamala Harris para la Franja de Gaza -tema sensible para la candidata demócrata- y apuntó a los votantes de clase media y baja, al considerar que el Partido Republicano no protegerá aquellas fuentes de trabajo.





El espaldarazo de Ocasio a Harris da un impulso desde el ala más a la izquierda del partido demócrata. Es que AOC es la pieza clave de ese engranaje. Y el peso que tiene entre los dirigentes del bloque azul es cada vez mayor.

Una clara muestra es el tiempo destinado en el show que orquesta la Convención Democrática. 60 segundos fueron apenas los que tuvo para hablar AOC en la convención de 2020, cuando llamó a votar a Bernie Sanders. Cuatro años después, la propia Ocasio fue ubicada horario estelar, junto a figuras tradicionales como Hillary Clinton. Y llegamos a 2024, donde su discurso fue, quizás, el más esperado. Tal es así que tuvo casi diez minutos de exposición.

Tal como se traduce en el video, AOC animó a la clase media y trabajadora a votar por Harris asegurando que es una candidata que le planta cara a la élite económica del país. "La candidatura de la vicepresidenta nos enseña un nuevo camino (...) por y para el pueblo", apuntó a quien Trump definió como la Evita de EE.UU. Para él, AOC también tuvo palabras: lo llamó un destructor de sindicatos de pacotilla y que vendería el país por apenas un dolar, siempre y cuando quede en su bolsillo. En una clara muestra de que AOC no iba a arrugar ante los dichos del candidato republicano.

Y también devolvió golpes contra las acusaciones de conservadores que la machacan de haber sido bartender y no contar con un pasado académico en Harvard o Yale. Al señalar la frecuencia con la que los conservadores le dicen que “vuelva a trabajar como camarera”, la congresista dijo que estaría encantada de hacerlo porque “no hay nada malo en trabajar para ganarse la vida”.

Gaza

La congresista, quien se hizo con su escaño en la Cámara de Representantes en 2019, también trató a su vez un tema sensible para la campaña: el conflicto en Gaza. Durante toda la tarde del lunes, a las afueras del United Center, miles de manifestantes se tomaron las calles para presionar a Harris a retirar su apoyo a Israel, haciendo eco de un descontento sentido parte de la base demócrata y en particular los jóvenes.



Ocasio fue la única política que mencionó Gaza en su discurso del lunes y señaló que Harris está trabajando "sin descanso para llegar a un cese al fuego" en Oriente Medio y que se puedan "liberar los rehenes".



El conflicto en Gaza se ha convertido en un problema político para los demócratas, especialmente entre los jóvenes: un 45 por ciento de los votantes menores de 30 años rechaza el manejo que el Gobierno actual le ha dado a la guerra, según una encuesta de Siena College/New York Times.



Las protestas propalestina en los campus universitarios a principios de año que se extendieron por todo el país reflejaron este sentimiento y en algunos estados se materializaron en una alta abstención durante el proceso de primarias.