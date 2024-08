La cantante Jennifer López solicitó el divorcio de su marido, el actor Ben Affleck, tras dos años de matrimonio, según publicó el portal especializado en espectáculos TMZ. Así, la estadounidense de origen puertorriqueño le puso fin al matrimonio tras dos años de vínculo luego de presentar este martes los documentos al Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.



De acuerdo con el portal, la intérprete de éxitos como "Jenny from the Block", "Waiting for Tonight" y "On the Floor" no presentó los documentos a través de un abogado sino que hizo el trámite ella misma.

La artista estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la Gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dejando en evidencia los rumores sobre la situación de su matrimonio.

El último evento público al que asistieron juntos fue un partido de Los Angeles Lakers el 16 de marzo. De hecho, el segundo aniversario de matrimonio, el pasado julio, no hubo celebración porque ya estaban separados, lo que al parecer ocurrió desde mayo cuando se publicó que el actor y director había dejado la residencia de 60 millones de dólares que compartía con López.

Imagen: AFP.

Según se supo, tras dejar el hogar, Affleck alquiló una propiedad cerca de donde viven los hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.

JLO, por su parte, se centró en sus hijos Max y Emme -que tuvo con el cantante Mark Anthony- con los que viajó a Japón y pasó el verano en los Hampton en Nueva York donde celebró su cumpleaños, sin la presencia de su marido y asistiendo a conciertos y eventos de moda.

López-Affleck, una nueva ruptura

La cantante y el actor se conocieron mientras filmaban 'Gigli' a principios de 2002, pero ella estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cris Judd, del que pidió divorciarse en julio de 2002.

La pareja se involucró en una relación ese año, pero días antes de contraer matrimonio, en septiembre de 2003, pospusieron la boda y culparon por eso a la "excesiva atención de los medios".

Meses más tarde, en enero de 2004, cancelaron el compromiso y se separaron, según precisa TMZ. De todas maneras, aseguraron que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Imagen: AFP.

El 16 de julio de 2022, López y Affleck reconectaron y se casaron en una pequeña ceremonia familiar tras obtener una licencia de matrimonio en Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la revista People, la cual pudo acceder a los registros legales que certificaron que la pareja obtuvo una licencia para casarse en el condado de Clark, donde se encuentra la reconocida "ciudad del pecado".

Pocos detalles se conocieron sobre el evento, pero según una fuente cercana a la pareja, en la ceremonia "superpequeña", estaban presentes la madre y los dos hijos de la estrella del pop.

