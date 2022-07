La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck se casaron el sábado en una pequeña ceremonia familiar tras obtener una licencia de matrimonio en Las Vegas (estado de Nevada, EEUU).

La noticia fue confirmada por la revista People, la cual pudo acceder a los registros legales que certificaron que la pareja obtuvo una licencia para casarse en el condado de Clark, donde se encuentra la reconocida "ciudad del pecado".

Pocos detalles se conocen sobre el evento, pero según una fuente cercana a la pareja, en la ceremonia "superpequeña", estaban presentes la madre y los dos hijos de la estrella del pop.

Por su lado, el canal NBC reportó que la licencia de matrimonio fue expedida para Benjamin Geza Affleck, el nombre completo del director de "Argo", y Jennifer Affleck, lo que indica que la también actriz optó por cambiarse el apellido.

En abril pasado, la intérprete de éxitos como "Jenny from the Block"; "Waiting for Tonight"; y "On the Floor" anunció su compromiso con Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos.

Desde que volvieron a reunirse, se han dejado ver en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.