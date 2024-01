La actriz y cantante Jennifer López difundió a través de sus redes sociales el tráiler de su nueva película "This Is Me... Now: A Love Story", a la que denominó como "la obra más personal" que haya creado. La fecha de estreno está programada para el próximo 16 de febrero en Amazon Prime Video, y coincidirá con el lanzamiento de su álbum "This Is Me... Now".

El anuncio de JLo del lanzamiento del disco junto con el teaser se realizó de manera estratégica y reafirma una tendencia fue ganando popularidad con el correr de los años. "No he sentido tanto nerviosismo, emoción, miedo y entusiasmo por compartir algo con ustedes en años", destacó en la publicación.

En cuanto al proyecto colaborativo con Prime Video, el contenido ofrece una mirada profunda de la vida amorosa de Jennifer López, en la que también explora sus relaciones pasadas y también su matrimonio con Ben Affleck.

En el desopilante tráiler se la puede ver a la artista rodeada de un paisaje, subida a una moto que parece estar manejando Ben Affleck recitando la frase "sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos: que somos débiles, pero yo no soy débil". Asimismo, se observa a JLo con distintos amantes, en un claro guiño a sus ex parejas Cris Judd, Sean ‘Diddy’ Combs y Marc Anthony.

La actriz coescribió el guión junto con Matt Walton y la dirección de Dave Meyers. El elenco incluye figuras como Trevor Jackson, Paul Raci, Bella Gagliano, Brandon Delsid, Ashley Versher, Malcolm Kelner, Alix Angelis, Danielle Larracuente y Matthew Law.

También cuenta con la participación de Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru y Derek Hough.

Seguí leyendo: