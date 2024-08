El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo y expresidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja hasta abril de este año, Oscar Zago, minimizó el escándalo que vivió el partido oficialista esta semana y aseguró que “en todos los bloques vas a encontrar discusiones, más fuertes o más pesadas”.



En concreto, por la 750, evitó hacer una valoración negativa sobre la denuncia que hizo Lourdes Arrieta contra su compañero de bancada Nicolás Mayoraz por violencia de género, cuando en medio de una reunión partidaria comenzó a insultar a la diputada considerándola traidora y conspiradora en contra de Javier Milei.

"Yo no pertenezco al bloque de La Libertad Avanza. Yo no comparto el bloque. Sé por lo que se dice en los medios. Pero ni estoy cerca. Yo estoy en el tercer piso y la reunión fue en planta baja”, comenzó lanzando Zago, lejos del tema.



A lo que añadió marcando una sostenida distancia del escándalo: ”No estaba ahí. Como no comparto bloque y como no voy a las reuniones, sino solo a los de los interbloques, no estoy”.

De todos modos, evitó dar una ponderación negativa: “Son todas discusiones que venimos teniendo. Cuando era presidente de bloque teníamos discusiones. En todos vas a encontrar discusiones, más fuertes o más pesadas. Es un bloque nuevo, donde se vienen conociendo desde el 10 de diciembre”.

Zago renunció a la presidencia de la bancada en abril de este año, precisamente, por las opiniones negativas que había en LLA a buscar alianzas con otros partidos cercanos al oficialismo en el Congreso.

Así lo recordó ante la pregunta de Cynthia García: “Yo di un paso al costado porque no había consenso. Yo discutí y lo dije en varios medios de comunicación. Si el Gobierno nacional es capaz de tener ministros de otros espacios políticos, ¿por qué en el Congreso, que somos pocos, no teníamos capacidad de juntarnos?”.

En este punto, añadió: “Algunos estaban de acuerdo y otros nada de acuerdo. Yo trabajé cuatro meses y dije que hasta ahí llegaba mi amor porque no éramos capaces de agrandar los espacios. Porque si el PRO es un aliado desde antes del 10 de diciembre, por qué no hacíamos un interbloque”.