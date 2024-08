“Lo que necesitamos es un cadáver fresco y caliente preferentemente aquí o muy cerca”, dice uno de los protagonistas de Only Murders in the Building, cuya cuarta temporada se estrena este martes por Disney+. En verdad, la muerte a resolver había sido el cliffhanger de la temporada anterior. Y aunque sucedió en el edificio Arconia del Upper West Side neoyorquino, el cuerpo tardará en ser descubierto por el trio de podcasteros de True Crime. Los detectives por accidentes recibieron la propuesta de Paramount de hacer una producción sobre sus proezas, empacaron y partieron a Hollywood.

Así que Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) tendrán sus versiones y grandes chistes con Eugene Levy, Zach Galifianakis y Eva Longoria, quienes los encarnarán en esta metapelícula. No por nada la cuestión de los dobles es trascendental en estos diez episodios. Si la cultura de Broadway, había sido el metier de esta comedia, ahora es el turno de un séptimo arte revolucionado por las redes sociales. “No necesito un algoritmo que me diga que esta película será un éxito, pero el nuestro lo confirma sale antes de navidad”, dice la ejecutiva de Paramount encarnada por Molly Shannon. Aunque el must definitivo de la propuesta sigue siendo la alquimia entre los Martin con la millenial. Y ah, sí, ese crimen por resolver.