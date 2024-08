El US Open arrancó este lunes sin sorpresas por el lado de los argentinos, que cumplieron con la lógica. La fórmula fue la siguiente: mejor rankeado vence a peor rankeado. Así, Fran Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña avanzaron a la segunda ronda, destino que buscarán compartir este martes Mariano Navone, Nadia Podoroska, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta en sus respectivos encuentros.

Pero primero lo primero. La acción de este lunes en Nueva York deparó tres triunfos y cuatro eliminaciones para las raquetas albicelestes. Cerúndolo (29º) se recuperó de un inicio adverso ante el austríaco Sebastian Ofner (58º) y festejó por 5-7, doble 6-4 y 6-2; el platense Etcheverry (33º) despachó al francés Giovanni Mpetshi Perricard (52º) por 6-4, 6-2 y 6-3; mientras que Comesaña (108º) superó al suizo Dominic Stricker (169º) por 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-3 para seguir dando la nota en la temporada.

Lo de Comesaña sigue haciendo ruido -y del bueno- ya que venía de alcanzar la tercera ronda de Wimbledon en su primera temporada en el circuito grande de la ATP. Hasta este año, su única experiencia en Grand Slams fue en el US Open precisamente, pero sólo en qualy. Ahora, en su debut ya está en la ronda de 64 e intentará seguir de buenas el miércoles cuando se mida con el Top 20 francés Ugo Humbert (17º).

Para Cerúndolo y Etcheverry, en tanto, el sorteo les deparó una mala pasada ya que se enfrentarán en un mano a mano por el pase a la ronda de 32, también el miércoles. Por otra parte, Seba Báez (23º) lucha contra el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (37º) al cierre de esta edición.

En cuanto a las malas, a Diego Schwartzman (244º), quien se retirará de la actividad el año que viene, le duró apenas un set el envión triunfador de la qualy. El Peque le ganó el primero al francés Gael Monfils (45º) por 7-6 (2) pero luego casi que tiró la toalla y cedió los tres siguientes por 6-2, 6-2 y 6-1.

También fue debut y despedida para la deroense María Lourdes Carlé (83º), quien luchó pero no pudo con la ucraniana Elina Svitolina (28º) y cayó por 3-6, 6-3 y 6-4. El porteño Camilo Ugo Carabelli (93º) corrió misma suerte ante el crédito local Taylor Fritz (12º) por 7-5, 6-1 y 6-2, mientras que la marplatense Solana Sierra (158º) perdió 6-2 y 6-3 ante la alemana Tatjana Maria (99º).

Este martes será el turno de otros cuatro argentinos para intentar avanzar a segunda ronda. Navone (36º) será el primero en salir a cancha, cuando enfrente desde las 12 al alemán Daniel Altmaier (89º). Luego vendrán Fede Coria (79º) contra el portugués Nuno Borges (34º) no antes de las 13:15, Díaz Acosta (64º) con el francés Hugo Gaston (63º) no antes de las 15:15, y la rosarina Nadia Podoroska (68º) no antes de las 17:15 con la rusa Diana Shnaider (18º).