El Gobierno Nacional sabe que, más allá de rebotes intermensuales de actividades determinadas, si en la economía no se produce una mejora seria en la industria y el consumo masivo, la sensación de una depresión sin fin no se irá del ideario social. A tales fines, mantuvo en las últimas horas dos encuentros importantes, uno con la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otro, por separado, con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). Dos títulos fuertes en esos encuentros: el primero, un pedido expreso de los funcionarios para que los empresarios bajen los precios de los alimentos una vez que, desde este lunes, se reduzca en 10 puntos el Impuesto País; el segundo, más delicado, un debate de fondo con los industriales sobre el RIGI, la crisis pyme y la reglamentación de un punto sensible de la Ley Bases, como son los despidos con justa causa para aquellos que bloqueen el ingreso y egreso de fábricas.

En un escueto mitín de media hora con los sectores del consumo, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el encargado de Industria y Agro en Hacienda, Juan Pazo, les pidieron a las empresas "que se vea la baja del Impuesto País en las góndolas". Ahí se hicieron dos reclamos, que los proveedores lo reflejen en los insumos, y que los super lo rebajen en los productos que importan directamente, entre ellos café, atún, bananas, juguetes, textiles y electro. Según confiaron a Página I12 fuentes del encuentro, "podría verse una baja del 5 por ciento". Cabe recordar que el Impuesto País, que se cobra sobre las importaciones, fue tomado por Milei en 7,5 por ciento, luego subido a 17,5 por ciento, y ahora volverá al 7,5 por ciento inicial desde el lunes próximo.

Se habló poco del consumo, pero la preocupación de las empresas de consumo masivo es muy fuerte. "Estamos viendo algo de mayor consumo en algunos sectores", les dijo Lavigne, desde los propios números que maneja el Estado. El tema es delicado e, inclusive, es el condicionante del crecimiento: en las últimas horas se conoció el informe de actividad económica de Orlando Ferreres correspondiente al mes de julio. Reporta una caída interanual de 3 puntos, que sin el agro sería de al menos el doble; también muestra una mejora del 0,8 contra junio, pero advierte: "hacia adelante cabe esperar que se mantenga la tendencia de la actividad a recuperar algo de terreno, con la velocidad de la recuperación dependiendo de la mejora que se vea en los ingresos de las familias y en la recomposición del consumo".

En la UIA hay banca, con luces amarillas

Comieron carne y ensalada, en un menú austero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Trabajo y ex Techint y UIA, Julio Cordero, con la mesa chica de la entidad fabril que conduce Daniel Funes de Rioja. Escucharon a los funcionarios el textil Luis Tendlarz, Adrián Kauffman, el hombre de Arcor; Isaías Drajer, de CILFA; David Uriburu, la mano derecha de Paolo Rocca en la entidad, el empresario del café Martín Cabrales y Rodrigo Pérez Graziano, de la cámara de autos ADEFA y Citroen.

La agenda tuvo dos puntos álgidos: el primero, la disputa UIA-CGT por la reglamentación del capítulo bloqueos de industrias. El segundo, la desesperación de las pymes por no quedar afuera del RIGI y algo más, el pedido de los industriales de una ley de fomento a la pequeña y mediana empresa, hoy seriamente golpeada por la recesión.

"La CGT quiere moderar ese artículo", contó Pettovello, en referencia a la situación de despido con causa para los que bloqueen. "Tiene que salir como está", le replicaron los popes de UIA, que adujeron que "respetamos el derecho a huelga, el que no quiere trabajar que no trabaje, pero no permitiremos bloqueos". Pettovello está hoy tironeada por esa situación, y Cordero les prometió a los jefes sindicales que analizarían el tema.

"Falta incentivo a las pymes", les explicaron los industriales a Pettovello, comentando que si bien hay sectores que en agosto ya muestran comparaciones interanuales positivas, la situación es crítica. Quieren una ley de fomento y que se les garantice participar en los beneficios del RIGI. Por el momento, la funcionaria no le pudo garantizar soluciones porque, admitió, el Gobierno de Javier Milei tiene problemas para identificar los inconvenientes que se da en la economía real. Pero para los industriales, si el Presidente no empieza a mirar la micro, la economía no tendrá más que "un rebote de gato muerto", lejos de una recuperación genuina.