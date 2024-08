Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en la línea A de subtes con un pasajero que no pagó el boleto. El escándalo incluyó a algunos usuarios y a personal de seguridad que ordenaron al hombre bajarse de la formación para que esta avanzara. "No tengo para pagar", fue la frase que utilizó en reiteradas ocasiones con impotencia.



La secuencia, difundida por la cuenta de "X" Federico Lacroze (@Fedelacroz), que se encarga de difundir noticias y videos con todo tipo de denuncias referidas al transporte subterráneo, ocurrió en uno de los vagones correspondientes a la línea que une las cabeceras Plaza de Mayo y San Pedrito.

En una de las estaciones intermedias, un usuario fue abordado por varios integrantes del Grupo Especial de Asistencia (GEA) -el cuerpo de brigadistas que se encarga de patrullar la red subterránea- que le pidieron que descendiera de la formación. ¿El motivo? No había pagado el pasaje. En ese contexto, el tren se mantuvo detenido.

"¿Me vas a llevar preso? ¿Vas a llamar a la policía para que me meta preso por no pagar el boleto?", dijo el hombre, visiblemente angustiado por la situación. Luego, esbozó una frase que repitió hasta el cansancio: "¡No tengo para pagar, no tengo para pagar!".

"Váyanse, no tengo para pagar y voy a viajar. ¿A quién defendés?", le expresó a uno de los brigadistas del GEA. En ese momento, algunos pasajeros comenzaron a intervenir. Algunos le decían a los agentes de seguridad "le pagamos el pasaje", mientras que otros comentaban "hermano tenemos que viajar todos, bajate del tren".

Se desconoce cómo terminó la historia de un episodio que retrata a flor de piel los efectos de la crisis económica y los inconvenientes que tienen los pasajeros para abonar un viaje en el transporte público.

¿Cuánto sale un pasaje en subte?

Desde mayo, la tarifa del subte acumula un aumento del 520%. El primer tramo del incremento llevó el boleto de $125 a $574. Mientras que luego, el 1° de junio, se aplicó la segunda suba, a $650 cada viaje.



El aumento a $757 estaba previsto para el 1° de agosto, pero se postergó, al menos hasta fines de septiembre. El cuadro tarifario actual del subte es el siguiente:

1 a 20 viajes: $650

21 a 30 viajes : $520

31 a 40 viajes : $455

41 o más viajes: $390

En tanto, a partir del 1° de octubre el precio del boleto del subte va a quedar de la siguiente manera:

1 a 20 viajes: $757,00

21 a 30 viajes: $605,60

31 a 40 viajes: $ 529,90

41 viajes en adelante: $454,20

La postergación en el aumento de la tarifa de subte se dio en el contexto de una marcada caída en los usuarios del transporte público.

