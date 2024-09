Este jueves, Víctor Hugo Morales recordó en su programa el día en que Disney lo corrió de una serie sobre la vida de Diego Maradona, pese a haber sido uno de los periodistas más cercanos al astro del fútbol y de haberle puesto voz a los dos goles más memorables de su carrera.



El recuerdo del conductor de La mañana apareció mientras Morales cuestionaba la decisión del Gobierno de Javier Milei de hacer una muestra especial dedicada a la figura de Mickey Mouse, al poner una estatua del ratón en la entrada del importante Centro Cultural Kirchner.

“Mirá lo que hicieron. Dalma Maradona me llamó para una serie, para un reportaje de la serie que estaba haciendo. Y sé que salió”, comenzó el relato el periodista, en referencia a la serie documental La hija de Dios, estrenada en noviembre pasado en las plataformas de streaming.



Sobre ese día, Víctor Hugo recordó que dio “el mejor reportaje” de toda su vida. “Hasta le recité el gol. Porque era Dalma, porque era ella”, reveló en la 750.

Sin embargo, al terminar la nota, el clima cambió: “Cuando terminé el reportaje estuve dos horas, alguien vino con un papel para que firmara los derechos. Y digo, con Dalma sí. Pero no: era Disney”, agregó.

“A mí me daba bronca, porque es otro precio, hubiera pensado. Pero ya estaba jugado y lo firmé”, siguió el relato. Pero las cosas no salieron como esperaba: “Se ve que la gente de Disney piensa que soy un personaje a descartar y me sacaron totalmente”, sostuvo.

“Fue una ofensa total. No existo. Los goles fueron puestos por otro relator. Pero ni eso me molesta. No pusieron nada. Les di mi trabajo, les di mi talento, les di mi corazón porque era la hija de Diego”, sentenció.

Y añadió: “Me da pena que no esté porque pocas veces uno hace algo con lo que esté contento. Me sentí estafado, porque yo sé que esas cosas salen dinero y yo soy profesional. Pero no importa porque detrás estaba gente que uno quiere”.

“Pero después, que te saquen de un plumazo porque un directivo dice ‘con ese tipo no, ese tipo con nosotros no’... Entonces tengo más motivos para encontrarme con ese Mickey Mouse del CCK”, ironizó.